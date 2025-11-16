Perú

Encuentran segundo cuerpo tras naufragio de bote en río Huallaga: menor de cinco años sigue desaparecida

El hallazgo del cuerpo se produjo a varios kilómetros del lugar del accidente, mientras brigadistas y pobladores ribereños continúan la búsqueda de los desaparecidos

Guardar
Tragedia en el río Huallaga:
Tragedia en el río Huallaga: hallan a José Anel Inga Vásquez, mientras continúan las búsquedas. (Foto: Agencia Andina)

El río Huallaga continúa siendo escenario de una tragedia tras el naufragio del bote Latón, que dejó hasta el momento dos víctimas fatales y personas desaparecidas. Ayer por la mañana, los equipos de rescate lograron encontrar el segundo cuerpo, identificado como José Anel Inga Vásquez, tutor de una menor de solo cinco años, quien aún permanece desaparecida. El hallazgo se produjo en el sector Huacamato Ocama, a varios kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente, mientras brigadistas y pobladores ribereños continuaban las labores de búsqueda.

Según informaron los rescatistas, la fuerte corriente del río habría arrastrado el cuerpo hasta la orilla, donde fue avistado por pobladores que colaboraban en las tareas de rescate junto a rondas campesinas y autoridades locales. Tras el aviso, efectivos policiales y representantes del Ministerio Público se presentaron en el lugar para proceder con el levantamiento del cadáver y dar cumplimiento a los protocolos correspondientes.

Búsqueda continúa en el Huallaga
Búsqueda continúa en el Huallaga tras naufragio; pobladores y brigadistas intensifican labores. (Foto: Agencia Andina)

Familiares reconocieron a la víctima

El hallazgo del cuerpo estuvo marcado por un momento de profundo dolor para los familiares. Flor Maribel, esposa de José Anel Inga Vásquez, reconoció los restos de su compañero entre sollozos y evidente consternación, confirmando la trágica noticia ante los equipos de rescate. Vecinos de la zona relataron que la mujer permaneció varios minutos aferrada al cuerpo antes de ser auxiliada por familiares, evidenciando el intenso sufrimiento que ha dejado este accidente.

De manera extraoficial, se informó que los restos del fallecido serían trasladados a la ciudad de Trujillo, donde recibirían cristiana sepultura. Este traslado busca brindar a la familia un espacio de despedida y permitir que los restos del hombre sean inhumados conforme a los ritos religiosos, cerrando parcialmente el capítulo de esta primera víctima confirmada.

Río Huallaga: hallan segundo cadáver
Río Huallaga: hallan segundo cadáver tras accidente del bote Latón; aún falta localizar a dos personas. (Foto: Agencia Andina)

Búsqueda de desaparecidos

Mientras tanto, brigadistas, pobladores ribereños y personal especializado continúan con la búsqueda de las dos personas desaparecidas tras el incidente, entre ellas la menor de cinco años. Las labores se desarrollan por vía fluvial y terrestre, ampliando el área de rastreo debido a la fuerza y complejidad del caudal del Huallaga, que dificulta la localización de los desaparecidos.

La participación de la comunidad y de las autoridades ha sido clave para mantener la coordinación en las labores de rescate. Rondas campesinas, brigadistas locales y efectivos policiales trabajan de manera conjunta, mientras representantes del Ministerio Público supervisan las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáveres y a la investigación del accidente.

Río Huallaga: hallan segundo cadáver
Río Huallaga: hallan segundo cadáver tras accidente del bote Latón. (Foto composición: infobae Perú/Foto: FB/@Prensa Tarapoto)

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y brindar facilidades al trabajo de los equipos de emergencia. Según señalaron, las próximas horas serán determinantes para lograr ubicar a los desaparecidos y evitar riesgos adicionales para quienes participan en las labores de búsqueda.

Tragedia en el río Huallaga

El pasado martes 11 de noviembre, alrededor de la 1 de la tarde, una embarcación fluvial motorizada naufragó en el río Huallaga, a la altura del sector Corazón de Jesús, cerca del centro poblado de Sión, en el distrito de Campanilla, región San Martín. En la embarcación viajaban cinco personas, entre ellas una menor de cinco años, y debido al incremento del caudal tras un prolongado periodo de fuerte verano, al menos cuatro de los tripulantes desaparecieron. Pobladores de la zona intervinieron de inmediato para socorrer a los ocupantes, logrando rescatar a dos personas que resultaron ilesas, mientras que el resto quedó desaparecido.

Las labores de búsqueda continuaron durante los días posteriores y, el jueves 13 de noviembre, se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Jhans Santos Sánchez, joven motorista, en las proximidades del caserío Shumanza, sector Tanta, distrito de Campanilla. Durante estas operaciones, brigadistas lograron localizar la embarcación hundida en medio del río Huallaga, aunque solo una parte de la misma pudo ser observada entre las turbulentas aguas, lo que refleja la dificultad de las labores de rescate en la zona.

Temas Relacionados

San MartínRío HuallagaAccidenteperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ protagonizarán el mejor encuentro del sábado 15 de noviembre. El ganador se mantendrá entre los primeros puestos de la tabla. Sigue todas las incidencias

Universitario vs San Martín EN

Petroperú tiene nuevo presidente: Luis Canales asume liderato del directorio, ¿cuáles son los demás miembros?

La empresa estatal renovó casi por completo su Directorio tras la renuncia simultánea de cuatro de sus miembros y la designación de nuevas figuras, en un proceso que busca estabilizar su gestión y fortalecer su rumbo institucional

Petroperú tiene nuevo presidente: Luis

La secuencia de tres movimientos de pilates que podría ayudarte a aliviar el dolor de espalda, según experta

La instructora de pilates señaló que fortalecer estos músculos es clave para aliviar el dolor de espalda y mejorar la estabilidad del cuerpo, ya que ignorarlo puede hacer que incluso tareas sencillas, como levantarse de una silla, resulten incómodas

La secuencia de tres movimientos

Se registró un temblor de magnitud 4 en Apurímac

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Se registró un temblor de

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

La cuarta jornada tendrá duelos emocionantes: Universitario se medirá con San Martín, Alianza Lima hará lo suyo con Géminis de Natalia Málaga, y mucho más

Resultados de la fecha 4
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Procuraduría pide que Francisco Sagasti

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Venció el plazo y la JNJ no repuso a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas y Sergio Coloma

Natalia Salas y Sergio Coloma sellan su amor en una emotiva boda religiosa llena de alegría y lágrimas

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos: “Estoy cansada de verla sufrir”

Yiddá Eslava: ¿Cuántas personas fueron a ver su película ‘La Habitación Negra’?

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

Concierto de Shakira: Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima, conoce las zonas, precios y nuevas promociones

DEPORTES

Universitario vs San Martín EN

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Golazo agónico de Sashenka Porras con potente cabezazo para empate de Alianza Lima vs Universitario por final vuelta de Liga Femenina 2025

Universitario ganó su primer trofeo en Matute en la historia de la Liga Femenina: así fue su celebración tras triunfo ante Alianza Lima

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías