Encuentran segundo cuerpo tras naufragio de bote en río Huallaga: menor de cinco años sigue desaparecida

Tragedia en el río Huallaga: hallan a José Anel Inga Vásquez, mientras continúan las búsquedas. (Foto: Agencia Andina)

El río Huallaga continúa siendo escenario de una tragedia tras el naufragio del bote Latón, que dejó hasta el momento dos víctimas fatales y personas desaparecidas. Ayer por la mañana, los equipos de rescate lograron encontrar el segundo cuerpo, identificado como José Anel Inga Vásquez, tutor de una menor de solo cinco años, quien aún permanece desaparecida. El hallazgo se produjo en el sector Huacamato Ocama, a varios kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente, mientras brigadistas y pobladores ribereños continuaban las labores de búsqueda.

Según informaron los rescatistas, la fuerte corriente del río habría arrastrado el cuerpo hasta la orilla, donde fue avistado por pobladores que colaboraban en las tareas de rescate junto a rondas campesinas y autoridades locales. Tras el aviso, efectivos policiales y representantes del Ministerio Público se presentaron en el lugar para proceder con el levantamiento del cadáver y dar cumplimiento a los protocolos correspondientes.

Búsqueda continúa en el Huallaga tras naufragio; pobladores y brigadistas intensifican labores. (Foto: Agencia Andina)

Familiares reconocieron a la víctima

El hallazgo del cuerpo estuvo marcado por un momento de profundo dolor para los familiares. Flor Maribel, esposa de José Anel Inga Vásquez, reconoció los restos de su compañero entre sollozos y evidente consternación, confirmando la trágica noticia ante los equipos de rescate. Vecinos de la zona relataron que la mujer permaneció varios minutos aferrada al cuerpo antes de ser auxiliada por familiares, evidenciando el intenso sufrimiento que ha dejado este accidente.

De manera extraoficial, se informó que los restos del fallecido serían trasladados a la ciudad de Trujillo, donde recibirían cristiana sepultura. Este traslado busca brindar a la familia un espacio de despedida y permitir que los restos del hombre sean inhumados conforme a los ritos religiosos, cerrando parcialmente el capítulo de esta primera víctima confirmada.

Río Huallaga: hallan segundo cadáver tras accidente del bote Latón; aún falta localizar a dos personas. (Foto: Agencia Andina)

Búsqueda de desaparecidos

Mientras tanto, brigadistas, pobladores ribereños y personal especializado continúan con la búsqueda de las dos personas desaparecidas tras el incidente, entre ellas la menor de cinco años. Las labores se desarrollan por vía fluvial y terrestre, ampliando el área de rastreo debido a la fuerza y complejidad del caudal del Huallaga, que dificulta la localización de los desaparecidos.

La participación de la comunidad y de las autoridades ha sido clave para mantener la coordinación en las labores de rescate. Rondas campesinas, brigadistas locales y efectivos policiales trabajan de manera conjunta, mientras representantes del Ministerio Público supervisan las diligencias correspondientes al levantamiento de cadáveres y a la investigación del accidente.

Río Huallaga: hallan segundo cadáver tras accidente del bote Latón. (Foto composición: infobae Perú/Foto: FB/@Prensa Tarapoto)

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y brindar facilidades al trabajo de los equipos de emergencia. Según señalaron, las próximas horas serán determinantes para lograr ubicar a los desaparecidos y evitar riesgos adicionales para quienes participan en las labores de búsqueda.

Tragedia en el río Huallaga

El pasado martes 11 de noviembre, alrededor de la 1 de la tarde, una embarcación fluvial motorizada naufragó en el río Huallaga, a la altura del sector Corazón de Jesús, cerca del centro poblado de Sión, en el distrito de Campanilla, región San Martín. En la embarcación viajaban cinco personas, entre ellas una menor de cinco años, y debido al incremento del caudal tras un prolongado periodo de fuerte verano, al menos cuatro de los tripulantes desaparecieron. Pobladores de la zona intervinieron de inmediato para socorrer a los ocupantes, logrando rescatar a dos personas que resultaron ilesas, mientras que el resto quedó desaparecido.

Las labores de búsqueda continuaron durante los días posteriores y, el jueves 13 de noviembre, se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Jhans Santos Sánchez, joven motorista, en las proximidades del caserío Shumanza, sector Tanta, distrito de Campanilla. Durante estas operaciones, brigadistas lograron localizar la embarcación hundida en medio del río Huallaga, aunque solo una parte de la misma pudo ser observada entre las turbulentas aguas, lo que refleja la dificultad de las labores de rescate en la zona.