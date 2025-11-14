Perú

Los anticonceptivos no son solo para mujeres: Minsa lanza campaña de vasectomía gratis y desmiente mitos sobre sexualidad

La campaña se realizará del 17 al 21 de noviembre en 70 hospitales de 23 regiones, ofreciendo el procedimiento rápido, seguro y gratuito para todos los hombres

Minsa inicia campaña de vasectomía
Minsa inicia campaña de vasectomía gratuita para hombres en más de 70 hospitales del país. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Ministerio de Salud (Minsa) inició una campaña nacional para promover el acceso de los varones a la vasectomía, un método anticonceptivo seguro. Del 17 al 21 de noviembre, más de 70 hospitales en todo el país realizarán intervenciones gratuitas, como parte de una estrategia de planificación familiar responsable que busca ampliar la participación masculina en las decisiones reproductivas. La iniciativa también busca desmentir mitos, facilitar información y garantizar que los ciudadanos puedan acceder a este servicio sin barreras económicas.

La campaña permitirá que miles de hombres se sometan a un procedimiento ambulatorio, rápido y altamente efectivo. El Minsa precisó que la vasectomía forma parte del paquete de servicios de salud sexual y reproductiva y está disponible para todos los mayores de edad que deseen optar por un método definitivo. La convocatoria incluye:

  • Evaluaciones médicas previas.
  • Consejería especializada sobre planificación familiar.
  • Atención posoperatoria y seguimiento.
El Hospital Nacional Daniel Alcides
El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión ofrece vasectomía sin bisturí del 17 al 21 de noviembre, con inscripción en el área de Planificación Familiar. (Andina)

Campaña en hospitales de todo el país

  • Cajamarca:
    • Hospital Regional Docente de Cajamarca
    • Hospital de Apoyo Cajabamba
    • Hospital General de Jaén
    • Hospital Simón Bolívar
    • Hospital José Soto Cadenillas
    • Hospital Santa María de Cutervo
  • Ica:
    • Hospital Regional de Ica
    • Hospital Santa María del Socorro
    • Hospital de Chincha
    • Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca
  • La Libertad:
    • Hospital de Belén
    • Hospital Regional de Trujillo
    • Hospital La Noria
    • Otros cinco hospitales más en la región
  • Región Lima:
    • Hospital de Chancay
    • Hospital de Huaral
    • Hospital de Supe
    • Hospital de Barranca
    • Hospital de Huacho
    • Hospital Rezola
  • Lima Metropolitana:
    • Lima este: Hospital Emergencia Ate Vitarte, Hospital Hipólito Unanue, Hospital José Agurto Tello de Chosica, Hospital de Huaycán
    • Lima centro: Instituto Nacional Materno Perinatal, Hospital San Juan de Lurigancho, Hospital Arzobispo Loayza, Hospital San Bartolomé, Hospital Dos de Mayo
    • Lima norte: Hospital Sergio Bernales, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Hospital Cayetano Heredia

Además, participan hospitales en Tacna, Loreto, Arequipa, Ayacucho, Puno, Piura, Moquegua, San Martín, Ucayali, Áncash, Madre de Dios, Pasco, Junín, Huánuco, Cusco, Callao, Apurímac y Amazonas. La lista completa está disponible en el portal oficial del Ministerio de Salud.

Acceso y orientación

Los hombres interesados deben acudir al consultorio de planificación familiar de los hospitales participantes. El Minsa recuerda que todos los servicios son gratuitos y no requieren seguro de salud. Además, quienes necesiten consejería pueden comunicarse a la línea gratuita 113, opción 3.

El ministerio también habilitó en su portal institucional la lista completa de hospitales, con el fin de que los ciudadanos puedan ubicar el establecimiento más cercano. Cada centro de salud organizará su cronograma interno para atender la demanda prevista durante los cinco días de la campaña.

Procedimiento seguro, rápido y sin bisturí

La vasectomía que se realiza en esta campaña es una intervención ambulatoria que puede efectuarse sin bisturí. Durante el procedimiento, el médico realiza una pequeña punción en la piel del escroto para cortar y ligar los conductos deferentes, responsables del transporte de espermatozoides. Este método tiene varias características destacadas:

  • Duración aproximada: 20 minutos.
  • Efectividad: 99.5 %.
  • No afecta la erección, la eyaculación, el deseo sexual ni la masculinidad.
  • Recuperación rápida: los pacientes pueden retomar sus actividades habituales siguiendo las indicaciones médicas.
Mitos de la vasectomía

Los especialistas del Minsa remarcaron que, aunque la vasectomía evita embarazos de manera efectiva, no protege contra infecciones de transmisión sexual (ITS). Por ello, recomiendan el uso de preservativo en casos de relaciones sexuales con múltiples parejas o situaciones de riesgo.

Con esta campaña, el Minsa refuerza la idea de que la responsabilidad reproductiva no recae únicamente en las mujeres, sino que debe ser compartida. La participación masculina es clave para reducir embarazos no planificados y fortalecer la salud pública. La institución espera que la iniciativa contribuya a que más hombres accedan a un método seguro, gratuito y disponible en todo el país.

