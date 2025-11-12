Perú

Más de S/62 millones se destinan a gobiernos regionales por resultados en educación, salud y agua

Desde Huánuco, la ministra Lesly Shica también destacó que Foncodes apoya a cerca de 5 mil hogares con proyectos productivos que fortalecen la economía local y generan empleo

La ministra Lesly Shica explica
La ministra Lesly Shica explica la asignación de recursos del FED para fortalecer la educación, salud y desarrollo social en los gobiernos regionales.

El Ejecutivo dispuso la transferencia de más de S/62 millones a los 25 gobiernos regionales del país mediante el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED). Esta acción reconoce el cumplimiento de metas en educación, salud, desarrollo infantil y acceso a agua segura, áreas clave para la inclusión social.

El Decreto Supremo que respalda la transferencia fue suscrito por el presidente José Jerí y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, durante el IX Consejo de Estado Regional (CER) realizado en Huánuco. Esta medida fortalece la articulación territorial y asegura resultados sostenibles en los tres niveles de gobierno.

La ministra Shica afirmó que la transferencia de S/62′078.001 permitirá beneficiar a la población más vulnerable en todas las regiones del país. El Gobierno Regional de Huánuco, sede del CER, recibirá S/2 488 643, cifra asignada por cumplir los indicadores de gestión y cobertura correspondientes a la edición 2024-2025 del FED.

Más de S/62 millones para gobiernos regionales

El FED distingue el cumplimiento de metas en desarrollo infantil temprano, educación de calidad, salud y acceso a agua segura. Su objetivo es reforzar la coordinación entre los gobiernos locales, regionales y el Ejecutivo. “Esta transferencia se otorga en reconocimiento al cumplimiento de indicadores que generan resultados concretos para la población”, explicó la ministra Shica.

Más de S/62 millones serán
Más de S/62 millones serán transferidos a los 25 gobiernos regionales del país a través del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED).

La entrega de estos recursos busca fortalecer la cobertura de servicios sociales y beneficiar a miles de familias en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa está alineada con los lineamientos de política social del Midis y con la agenda de desarrollo regional mostrándose en el CER en Huánuco.

El Ejecutivo remarcó que el FED no representa solo una transferencia de fondos, sino un incentivo orientado a evaluar el desempeño de los gobiernos regionales. Cumplir cada indicador se traduce en inversión directa en proyectos de salud, educación y desarrollo social, con prioridad en la equidad territorial.

Emprendedores de Huánuco reciben apoyo del Midis

Durante sus actividades en Huánuco, la ministra Lesly Shica participó en la Feria Multisectorial Descentralizada en Santa María del Valle, espacio que facilita el acceso a servicios públicos y fomenta el desarrollo de capacidades productivas. “El Midis es más que una transferencia monetaria; impulsamos el emprendimiento y la autonomía económica, especialmente de nuestras mujeres”, expresó la ministra.

Emprendedoras y emprendedores de Huánuco
Emprendedoras y emprendedores de Huánuco presentan sus proyectos productivos apoyados por el Midis y Foncodes durante la Feria Multisectorial Descentralizada.

Foncodes, programa del Midis, asiste a cerca de cinco mil hogares en Huánuco con una inversión de S/29,7 millones. Actualmente, se ejecutan diecinueve proyectos productivos relacionados con el cultivo de hortalizas, granos y cereales con riego tecnificado, además de la crianza de animales menores. Estas acciones fortalecen la economía local y generan empleo.

El acompañamiento a los emprendedores busca consolidar la independencia económica y entregar herramientas para la transformación de ideas en proyectos sostenibles. Todo esto forma parte del compromiso gubernamental con las oportunidades de desarrollo inclusivo y la mejora en la calidad de vida de la población peruana.

Jóvenes de Huánuco se preparan para Beca 18

La ministra Shica visitó el colegio Jorge Basadre, en Santa María del Valle, para encontrarse con estudiantes de cuarto y quinto de secundaria que reciben reforzamiento del programa Juntos para el Examen de Preselección de Beca 18, programado para el 16 de noviembre. En Huánuco, mil trescientos ochenta y un jóvenes tienen derecho a participar en la evaluación, mientras que el total nacional es de veintitrés mil ciento cincuenta y tres.

Estudiantes de cuarto y quinto
Estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del colegio Jorge Basadre reciben reforzamiento del programa Juntos para rendir el Examen de Preselección de Beca 18.

“Apostamos por nuestros jóvenes y sus sueños. Sé lo que significa luchar por una oportunidad, por eso los invito a creer en su talento y seguir adelante, sabiendo que cuentan con el firme respaldo de este Gobierno”, declaró la ministra durante su recorrido. Destacó la importancia de garantizar oportunidades educativas para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

El programa Juntos continúa como un pilar fundamental del Midis para proteger a los hogares en situación de pobreza, atendiendo a más de setecientas treinta y tres mil familias y brindando apoyo directo en salud y nutrición infantil a setenta y cuatro mil hogares. Esta política pública refuerza el acceso a la educación y ofrece las herramientas necesarias para que los estudiantes superen barreras sociales y económicas.

Temas Relacionados

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Inclusión social Lesly Shica Foncodes Huánucoperu-noticias

