Perú

Maju Mantilla vuelve a América TV tras su paso por Latina: estaría dolida con el canal que “le cerró las puertas”

La ex Miss Mundo 2006 iniciaría una nueva etapa en América Televisión, luego de su abrupto adiós a Latina. Se dio a conocer que Mantilla se siente resentida con el canal y reveló quién sería su compañero

Guardar
La querida presentadora peruana estaría
La querida presentadora peruana estaría a punto de volver a la pantalla chica junto a Israel Dreyfus, según Christian Byro, luego de un año marcado por escándalos y momentos personales muy difíciles (GEC)

Tras meses marcados por el dolor y la polémica, Maju Mantilla volvería a la pantalla que la vio crecer profesionalmente. El periodista Christian Byro reveló que la exreina de belleza habría decidido retomar su carrera televisiva en América TV, emisora donde condujo recordados espacios y forjó una imagen cercana al público.

La noticia surge poco después de su emotiva salida de Latina, canal con el que, según el periodista, no habría quedado en buenos términos. En medio de un proceso personal complejo, la conductora parece dispuesta a reconstruir su historia frente a las cámaras, aunque esta vez con mayor distancia de los rumores que afectaron su reputación.

El posible regreso de Maju Mantilla

Entre rumores y silencios, Christian
Entre rumores y silencios, Christian Byro aseguró que Maju Mantilla ya tendría todo listo para volver a América TV. “Está resentida con el canal que la dejó fuera”, reveló el comunicador. (Latina)

El anuncio que encendió la expectativa llegó de la mano de Christian Byro. Durante la transmisión de su programa, el comunicador aseguró con seguridad que Maju Mantilla ya tendría decidido su retorno a América Televisión. “Al 99.9 %, permíteme asegurarte que regresa a América Televisión”, expresó en directo, despertando sorpresa entre sus colegas.

Byro explicó que la decisión de la presentadora estaría motivada por una ruptura emocional y profesional con Latina. “Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas, por eso regresa a América TV bajo la producción de América”, añadió. La afirmación del periodista fue recibida con asombro, especialmente al mencionar que el regreso se concretaría en 2026.

Pero su revelación no se limitó al anuncio. Byro también adelantó quién acompañaría a Mantilla en su nueva etapa televisiva. “¿Y saben quién estaría con ella? Un hombre guapo y, además, mi amigo: Israel Dreyfus. Está en el radar”, comentó. La noticia generó reacciones inmediatas en el set, donde varios panelistas celebraron la posible dupla.

Este rumor marca un giro significativo en la carrera de la ex Miss Mundo 2006, quien años atrás lideró programas de entretenimiento en el mismo canal. Su retorno simbolizaría una reconciliación con su pasado profesional, luego de un periodo de exposición mediática que la llevó a replantear sus prioridades.

Una salida entre lágrimas y acusaciones

La conductora rompió en llanto
La conductora rompió en llanto durante su despedida de “Arriba mi gente”. Con voz temblorosa, denunció haber sido blanco de difamaciones que dañaron su imagen y la de sus compañeros de trabajo. (Latina)

El 18 de septiembre de 2025, Mantilla anunció en vivo su salida del programa “Arriba mi gente”. Frente a cámaras y visiblemente afectada, la conductora explicó que había decidido dar un paso al costado tras días de rumores que dañaron su reputación. “Han sido días muy duros para mí y para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas y malintencionadas”, expresó con la voz quebrada.

A lo largo de su mensaje, la presentadora lamentó el impacto que los comentarios tuvieron en su entorno laboral. “Esta carga ha llegado a mis compañeros, al equipo tan bonito de ‘Arriba mi gente’, que no se lo merece. Por eso decidí no continuar en el programa”, declaró antes de abrazar a Fernando Díaz y Santi Lesmes, con quienes compartió pantalla durante casi tres años.

Mantilla reconoció que las acusaciones habían afectado su ánimo y desempeño. “Este programa necesita energía, alegría y concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero estoy afectada”, dijo mientras el público la aplaudía. Su despedida marcó el final de una etapa televisiva y el inicio de un proceso personal complejo, agravado por la reciente pérdida de su madre, doña Elvia García Linares, tras una larga enfermedad.

El impacto emocional fue evidente. En su mensaje, Maju también criticó la manera en que algunos medios amplificaron versiones sin sustento. “La mentira repetida no se convierte en verdad”, afirmó. La escena, transmitida en directo, se volvió uno de los momentos más comentados de la televisión nacional aquel día.

Polémicas y silencio tras su retiro de Latina

Lejos de los reflectores, Mantilla
Lejos de los reflectores, Mantilla eligió el silencio como escudo ante las acusaciones que marcaron su retiro. Sus compañeros defendieron su integridad y destacaron su profesionalismo. (Latina)

Su retiro se produjo en medio de un escándalo mediático que involucró a su aún esposo, Gustavo Salcedo, y al productor Christian Rodríguez Portugal. La controversia estalló cuando Salcedo declaró que habría sorprendido a la conductora y al productor dentro de un vehículo, insinuando una infidelidad.

A pesar del revuelo, Mantilla evitó responder con ataques y optó por un tono reflexivo. En su última aparición en Latina, insistió en que no buscaba alimentar la polémica. “No vengo al programa a cargar de mis problemas a la gente, porque no me parece justo”, comentó. Su actitud mesurada fue reconocida por varios colegas del medio.

Sin embargo, versiones como la de Gigi Mitre apuntaron a que tanto ella como Rodríguez Portugal habrían sido invitados a dejar el espacio. La tensión escaló cuando Gustavo Salcedo y el productor protagonizaron un enfrentamiento físico que terminó en denuncia. El episodio confirmó el desgaste emocional que ya arrastraba la conductora.

Temas Relacionados

Maju MantillaAmérica TelevisiónLatinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

El estreno de la película que dramatiza la toma de la residencia del embajador de Japón revivió una de las entrevistas en las que el entonces ministro da detalles del cautiverio previo a la ejecución de la Operación Chavín de Huántar

Excanciller Francisco Tudela reveló qué

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

El presidente del Congreso indicó que la mesa directiva evaluará un informe de la Procuraduría antes de pronunciarse sobre el ingreso de Arias como accesitaria de Guillermo Bermejo, quien está encarcelado

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla

César Hildebrandt pone en duda el sondeo que otorga 55,9 % de aprobación a José Jerí: “¿Nos han creído idiotas?"

El director de H13 rechazó la credibilidad del sondeo en su pódcast y recordó un video donde Vladimiro Montesinos afirmó haber pagado “veinte mil dólares por cada encuesta”

César Hildebrandt pone en duda

Tragedia en Antamina: un trabajador murió y otro resultó herido tras ser alcanzados por un rayo en la sierra de Áncash

El incidente coincidió con un periodo de inestabilidad climática, mientras el Senamhi mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos y tormentas eléctricas en varias regiones del país

Tragedia en Antamina: un trabajador

Histórico delantero de Rusia desconoció a la selección peruana, la minimizó y pronosticó goleada: “Le vamos a meter 3-0″

Aleksandr Mostovói, leyenda del fútbol ruso, encendió la previa del amistoso internacional al ningunear a la ‘bicolor’ y asegurar que su selección se impondrá sin dificultades

Histórico delantero de Rusia desconoció
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Excanciller Francisco Tudela reveló qué

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

César Hildebrandt pone en duda el sondeo que otorga 55,9 % de aprobación a José Jerí: “¿Nos han creído idiotas?"

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez dejar el cargo tras ser restituida como fiscal de la Nación: este es el contenido de la carta

Fotografías desmienten a congresista Ariana Orué: su asesor es pareja de su hermana, no está “soltero” como afirmó

ENTRETENIMIENTO

Más peruanos en los Latin

Más peruanos en los Latin Grammy 2025: Daniela y Miguel Tomas fueron nominados por el arte visual del álbum “Por esas trenzas” de Lourdes Carhuas

El consejo de Ethel Pozo y Jean Paul Santa María para Yiddá Eslava: “Debe desconectarse y sanar antes de volver a hablar”

Jorge Luis Salinas presentó su colección a Donatella Versace y selló el encuentro con una memorable foto: “Me hizo preguntas”

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

DEPORTES

Histórico delantero de Rusia desconoció

Histórico delantero de Rusia desconoció a la selección peruana, la minimizó y pronosticó goleada: “Le vamos a meter 3-0″

Jorge Fossati despierta la atención de dos clubes históricos de la Liga MX: ambos con posibilidades de pagar su cláusula de salida

Aldo Corzo arremetió contra Hernán Barcos por bronca con Alex Valera, y lanzó contundente comentario: “Yo iba a ‘tirar bombas’”

Natalia Málaga deseó éxito a Alianza Lima para el Mundial de Clubes con sutil comentario: “No jueguen como el domingo”

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”