Maju Mantilla vuelve a América TV tras su paso por Latina: estaría dolida con el canal que “le cerró las puertas”

La querida presentadora peruana estaría a punto de volver a la pantalla chica junto a Israel Dreyfus, según Christian Byro, luego de un año marcado por escándalos y momentos personales muy difíciles (GEC)

Tras meses marcados por el dolor y la polémica, Maju Mantilla volvería a la pantalla que la vio crecer profesionalmente. El periodista Christian Byro reveló que la exreina de belleza habría decidido retomar su carrera televisiva en América TV, emisora donde condujo recordados espacios y forjó una imagen cercana al público.

La noticia surge poco después de su emotiva salida de Latina, canal con el que, según el periodista, no habría quedado en buenos términos. En medio de un proceso personal complejo, la conductora parece dispuesta a reconstruir su historia frente a las cámaras, aunque esta vez con mayor distancia de los rumores que afectaron su reputación.

El posible regreso de Maju Mantilla

Entre rumores y silencios, Christian Byro aseguró que Maju Mantilla ya tendría todo listo para volver a América TV. “Está resentida con el canal que la dejó fuera”, reveló el comunicador. (Latina)

El anuncio que encendió la expectativa llegó de la mano de Christian Byro. Durante la transmisión de su programa, el comunicador aseguró con seguridad que Maju Mantilla ya tendría decidido su retorno a América Televisión. “Al 99.9 %, permíteme asegurarte que regresa a América Televisión”, expresó en directo, despertando sorpresa entre sus colegas.

Byro explicó que la decisión de la presentadora estaría motivada por una ruptura emocional y profesional con Latina. “Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas, por eso regresa a América TV bajo la producción de América”, añadió. La afirmación del periodista fue recibida con asombro, especialmente al mencionar que el regreso se concretaría en 2026.

Pero su revelación no se limitó al anuncio. Byro también adelantó quién acompañaría a Mantilla en su nueva etapa televisiva. “¿Y saben quién estaría con ella? Un hombre guapo y, además, mi amigo: Israel Dreyfus. Está en el radar”, comentó. La noticia generó reacciones inmediatas en el set, donde varios panelistas celebraron la posible dupla.

Este rumor marca un giro significativo en la carrera de la ex Miss Mundo 2006, quien años atrás lideró programas de entretenimiento en el mismo canal. Su retorno simbolizaría una reconciliación con su pasado profesional, luego de un periodo de exposición mediática que la llevó a replantear sus prioridades.

Una salida entre lágrimas y acusaciones

La conductora rompió en llanto durante su despedida de “Arriba mi gente”. Con voz temblorosa, denunció haber sido blanco de difamaciones que dañaron su imagen y la de sus compañeros de trabajo. (Latina)

El 18 de septiembre de 2025, Mantilla anunció en vivo su salida del programa “Arriba mi gente”. Frente a cámaras y visiblemente afectada, la conductora explicó que había decidido dar un paso al costado tras días de rumores que dañaron su reputación. “Han sido días muy duros para mí y para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas y malintencionadas”, expresó con la voz quebrada.

A lo largo de su mensaje, la presentadora lamentó el impacto que los comentarios tuvieron en su entorno laboral. “Esta carga ha llegado a mis compañeros, al equipo tan bonito de ‘Arriba mi gente’, que no se lo merece. Por eso decidí no continuar en el programa”, declaró antes de abrazar a Fernando Díaz y Santi Lesmes, con quienes compartió pantalla durante casi tres años.

Mantilla reconoció que las acusaciones habían afectado su ánimo y desempeño. “Este programa necesita energía, alegría y concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero estoy afectada”, dijo mientras el público la aplaudía. Su despedida marcó el final de una etapa televisiva y el inicio de un proceso personal complejo, agravado por la reciente pérdida de su madre, doña Elvia García Linares, tras una larga enfermedad.

El impacto emocional fue evidente. En su mensaje, Maju también criticó la manera en que algunos medios amplificaron versiones sin sustento. “La mentira repetida no se convierte en verdad”, afirmó. La escena, transmitida en directo, se volvió uno de los momentos más comentados de la televisión nacional aquel día.

Polémicas y silencio tras su retiro de Latina

Lejos de los reflectores, Mantilla eligió el silencio como escudo ante las acusaciones que marcaron su retiro. Sus compañeros defendieron su integridad y destacaron su profesionalismo. (Latina)

Su retiro se produjo en medio de un escándalo mediático que involucró a su aún esposo, Gustavo Salcedo, y al productor Christian Rodríguez Portugal. La controversia estalló cuando Salcedo declaró que habría sorprendido a la conductora y al productor dentro de un vehículo, insinuando una infidelidad.

A pesar del revuelo, Mantilla evitó responder con ataques y optó por un tono reflexivo. En su última aparición en Latina, insistió en que no buscaba alimentar la polémica. “No vengo al programa a cargar de mis problemas a la gente, porque no me parece justo”, comentó. Su actitud mesurada fue reconocida por varios colegas del medio.

Sin embargo, versiones como la de Gigi Mitre apuntaron a que tanto ella como Rodríguez Portugal habrían sido invitados a dejar el espacio. La tensión escaló cuando Gustavo Salcedo y el productor protagonizaron un enfrentamiento físico que terminó en denuncia. El episodio confirmó el desgaste emocional que ya arrastraba la conductora.