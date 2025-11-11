Perú

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

La exproductora de Gisela Valcárcel fue vista compartiendo un desayuno con Brian Rullan, el padre de los hijos de Laura Spoya, en un restaurante del Polo, Surco.

Pati Lorena es captada con exesposo de Laura Spoya, Brian Rullan. Instarándula.

Una nueva polémica sacudió la farándula limeña luego de que el portal Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, difundiera imágenes donde se aprecia a Pati Lorena, exproductora de televisión y conocida figura del espectáculo local, compartiendo un desayuno con Brian Rullan, el todavía esposo de la conductora Laura Spoya.

Las imágenes, tomadas en un conocido restaurante del Centro Comercial El Polo en Surco, mostraron a ambos en una conversación cercana y amena. De inmediato, los usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre el motivo del encuentro, generando una ola de comentarios y teorías sobre la inesperada reunión.

“Hola Samu, Pati Lorena y Brian, el esposo de Laura Spoya, desayunando en el Polo, Surco”, fue el mensaje que acompañó las imágenes enviadas al portal de espectáculos, dando inicio a un nuevo capítulo en el mundo del entretenimiento peruano.

En cuestión de horas, las fotografías se viralizaron en Instagram y TikTok, generando un sinfín de hipótesis. Algunos internautas aseguraron que podría tratarse de una reunión laboral o de proyectos televisivos, mientras otros insinuaron una posible cercanía entre ambos, lo que despertó aún más curiosidad.

“¿Será que están planeando algo juntos? ¿Un nuevo programa? ¿O simplemente se encontraron por casualidad?”, fueron algunas de las preguntas que dominaron los comentarios en redes.

Otros usuarios, más picantes, no dudaron en bromear con la coincidencia: “De repente le está contando su versión de los hechos con Laura”, escribió un seguidor en tono sarcástico, haciendo alusión a la mediática separación entre Laura Spoya y Brian Rullan, ocurrida meses atrás.

Pati Lorena y Brian Rullan,
Pati Lorena y Brian Rullan, esposo de Laura Spoya son captados desayunando en Centro Comercial en Lima. Captura: Instarandula.

Laura Spoya rompe su silencio: “Me sorprendió al igual que a todos”

Ante el revuelo mediático, Laura Spoya no tardó en pronunciarse. La modelo peruana, radicada en México, respondió directamente a Samuel Suárez tras ver las imágenes difundidas por su portal.

“No tenía ni idea y me sorprendió al igual que a todos”, fue la escueta pero contundente respuesta que Spoya envió a Instarándula, dejando claro que desconocía por completo la reunión entre su expareja y Pati Lorena.

La reacción de la exreina de belleza rápidamente se convirtió en tendencia, ya que muchos de sus seguidores interpretaron el mensaje como un gesto de sorpresa, aunque sin mostrar incomodidad ni molestia.

“Laura está en otro momento de su vida, enfocada en su familia y sus proyectos en México, pero igual no deja de sorprender verla involucrada, indirectamente, en estos temas”, comentó uno de sus seguidores en redes sociales.

Laura Spoya respondió acerca del encuentro entre Pati Lorena y su todavía esposo Brian Rullan. Instarandula.

Nuevamente, Laura Spoya recurrió al portal 'Instarándula’ para lanzar un contundente mensaje tras la difusión de las imágenes de Pati Lorena junto a su exesposo, Brian Rullan. La modelo no dudó en responder y aclarar los rumores que se generaron a raíz del encuentro.

“Mi separación jamás fue por una infidelidad. Niego rotundamente las afirmaciones de la señora sin oficio. Es todo lo que diré. La misma incógnita que esa reunión también la tengo yo. No tengo tiempo para tonterías”, escribió con firmeza Spoya en sus redes sociales.

Con estas palabras, Laura Spoya descartó tajantemente haberle sido infiel a Brian Rullan, desmintiendo así las insinuaciones que Pati Lorena habría dejado entrever durante una entrevista con Kenji Fujimori.

Laura Spoya responde a Pati
Laura Spoya responde a Pati Lorena. Captura: Instarándula.

La respuesta de Pati Lorena: silencio con gestos

Por su parte, Pati Lorena también fue mencionada en cientos de publicaciones y etiquetas tras la difusión del video. De acuerdo con lo comentado por Samuel Suárez, la exproductora de Gisela Valcárcel fue etiquetada “unas diez mil veces” en TikTok, lo que finalmente la llevó a reaccionar en redes sociales.

Sin embargo, su respuesta fue breve y sin palabras. Cada vez que un usuario la etiquetaba o mencionaba el tema, Lorena respondía únicamente con un emoji de manito pintándose las uñas, evitando cualquier explicación o declaración directa.

Este gesto ha sido interpretado de diferentes maneras: algunos lo tomaron como una señal de indiferencia ante la polémica, mientras otros lo vieron como una forma sutil de decir que se está preparando para algo.

¿Qué une a Pati Lorena y Brian Rullan?

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado el motivo real de su reunión. No obstante, algunos seguidores especulan que podría tratarse de un tema relacionado con nuevos proyectos televisivos o sociales.

“No sabemos exactamente qué está pasando, por qué se juntaron, ni si hay algo más detrás. Tal vez fue un encuentro casual o alguna conversación de trabajo. Brian no está metido en el mundo de la farándula peruana, así que todo es una incógnita”, comentó Samuel Suárez durante la transmisión de Instarándula.

Lo cierto es que la situación ha generado gran curiosidad entre los seguidores de ambos personajes, sobre todo porque Pati Lorena ha sido protagonista de varios titulares en los últimos meses, tanto por sus declaraciones en redes como por sus comentarios hacia figuras del espectáculo nacional.

Pati Lorena sorprende al ser
Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde. IG

