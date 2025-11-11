Fotografías desmienten a congresista Ariana Orué: su asesor es pareja de su hermana, no está “soltero” como afirmó

Fuente: Canal N

Dos fotografías difundidas este martes por el programa Cuarto Poder confirman la relación sentimental entre Renzo Basurco, asesor del despacho de la congresista Ariana Orué, y Shirley Orué, hermana de la legisladora. Las imágenes contradicen la afirmación pública de la parlamentaria, quien había asegurado que su trabajador era “soltero”.

En una de las imágenes, Basurco aparece de rodillas frente a Shirley, mientras que en la otra ambos posan junto a un cuadro donde se observa una imagen del beso y un rótulo con la frase “nuestro compromiso”.

En la víspera, la congresista había negado esa relación sentimental cuando se refirió a un reportaje que reveló la contratación de su cuñado y el uso de otro trabajador de su despacho para llevarla al gimnasio antes de una sesión del pleno.

“Con respecto a mi asesor II, él está soltero, cumple con los requisitos que el mismo Congreso requiere, es profesional, es licenciado, está estudiando una maestría, tiene experiencia, tiene trayectoria profesional”, expresó en diálogo con la prensa.

Señaló además que la información había sido “distorsionada” y denunció que era víctima de un reglaje, lo que puso en riesgo la dirección de su vivienda y otros datos personales.

Según el dominical, Basurco recibe un salario mensual de 10 mil soles, es licenciado en Comunicaciones y ha estado involucrado en episodios policiales junto a Shirley Orué. Uno de los incidentes ocurrió el 1 de noviembre de 2021, cuando un patrullero lo intervino al volante de un vehículo que realizaba “maniobras temerarias y conducción a alta velocidad”.

De acuerdo con el parte policial, el asesor reconoció haber consumido alcohol la noche previa, mientras que Shirley fue identificada en aparente estado de ebriedad, insultó al agente y le quitó los documentos. Ella lo describió como su “pareja”, precisó el reportaje.

Otro documento similar, fechado en 2019, señala que Basurco la responsabilizó de entorpecer su vida, mientras que la aludida lo acusó de obtenerle un trabajo y sacar provecho de la situación. Durante ese tiempo, ambos ocupaban cargos en la Municipalidad Distrital de Carmen de La Legua-Reynoso (Callao): él en serenazgo y luego como camarógrafo; ella en labores de apoyo periodístico.

En julio de este año, el asesor y la hermana de la legisladora crearon una empresa dedicada al rubro de eventos artísticos, marketing y publicidad, en la cual figuran como socios.

En 2024, Orué hizo noticia al presentarse en el Palacio Legislativo con chaleco antibalasy revelar que es víctima de amenazas y seguimientos. Relató que, tras asumir funciones y fiscalizar a autoridades en el Callao, comenzaron las intimidaciones tanto hacia ella como hacia su entorno. Cuestionó la protección brindada por el Estado, al señalar que solo cuenta con vigilancia en su domicilio y permanece expuesta durante sus labores diarias.

Polémica pasada

El mismo dominical reveló semanas atrás que la parlamentaria Lucinda Vásquez, representante de San Martín e integrante de la bancada Juntos por el Perú, usó a uno de sus trabajadores para realizarle una pedicura durante el horario laboral.

En la fotografía compartida por el programa se observa al empleado Edwar Rengifo —familiar de la parlamentaria— realizándole el servicio mientras ella utilizaba su teléfono móvil en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa.

El dominical también señaló que otro sus trabajadores, el asesor II Willer Sajami, acudió al domicilio de Vásquez para ejecutar tareas domésticas, entre ellas la preparación de su desayuno en días y horas de trabajo. Las imágenes corresponden al 6 de noviembre de 2022 y enero de 2023.