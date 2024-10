El blindaje de Fuerza Popular y Perú Libre para no derogar la Ley 32108 del crimen organizado

Los congresistas de diferentes bancas se negaron a que derogar la Ley de crimen organizado - crédito composición Infobae Perú / Andina

Los gremios de transportistas que acataron un paro de 48 horas decidieron convocar a una gran movilización nacional, debido a que el Congreso rechazo sus dos principales reclamos: derogar la Ley 32108 sobre el crimen organizado, y mandar al archivo el proyecto de ley de terrorismo urbano.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, declaró a los medios de comunicación que se sentían engañados por parte de parlamentarios que les prometieron apoyar su pedido respecto a la primera normativa.

En horas de la tarde del viernes 11, él y otros dirigentes anunciaron que se había roto el diálogo, ya que tenían conocimiento de que no había los votos suficientes.

“Son de 19 a 25 congresistas que están a favor de esta derogatoria, entonces estamos nosotros viendo en estos momentos que Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, está en contra, no quiere derogar; también está Perú libre, que tampoco no quiere derogar. Entonces ya lo tienen claro. También está toda la mesa directiva. ¿Por qué nos engañaron ayer (jueves 10) que lo iban a hacer? Están engañando al pueblo”, aseveró.

¿Qué sucedió en el Congreso?

La mayoría de los grupos parlamentarios habían dejado en claro que solo tenían la intención de modificar la Ley 32109, yendo en contra de las exigencias de los manifestantes.

Durante la sesión del Pleno de ayer viernes, la fujimorista Rosangella Barbarán aseguró que su bancada estaba a favor de hacer precisiones, más no derogar la normativa.

“Se ha dicho en este mismo Congreso que hoy la Fiscalía no puede hacer su trabajo, porque se estaría solicitando los abogados y exigiendo, y que pueden estar cuatro horas mientras eliminan pueblas. Mientas se toma posición del espacio, la persona investigada tiene que estar sentada esperando y si no la Fiscalía tiene que disponer un abogado de oficio. Lo que se busca es que no haya vacíos en la norma que permitan que las verdaderas organizaciones criminales estén libres porque apelan de que no hubo un debido proceso”, señaló.

En esa misma línea, tal como había dicho Campos, Flavio Cruz, de Perú Libre, también se mostró en contra de la derogación.

“Lo que duele es cómo podemos aprovechar de esta movilización, protesta legítima de la población, en este caso el paro, que es una llamada de atención al Parlamento, por supuesto, para hacer un uso mediático (...). Hay una suerte de pugnas, del lado de izquierda popular, no estamos indiferentes al tema, pero sí indigna que se esté utilizando con fines electorales”, sostuvo.

“Tienen mucha capacidad, tienes los medios, radio, televisión, todo tienen, para meterle chip a la población. A los transportistas les han metido a la cabeza: derogatoria, derogatoria”, añadió.

No hubo acuerdo

En un momento del pleno, se propuso que las propuestas de modificatoria a la Ley de crimen organizado regresen a la Comisión de Justicia para tener un nuevo dictamen. Sin embargo, ni siquiera en este punto pudo haber un acuerdo. Todos los legisladores que votaron en contra fueron los siguientes:

Fuerza Popular: Rosangella Barbarán Reyes, Ernesto Bustamante Donayre, Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez Gallegos, Martha Moyano Delgado, Cruz María Zeta Chunga, César Revilla Villanueva, Eduardo Castillo Rivas, Magally Santisteban Suclupe, Héctor Ventura Ángel, Tania Ramírez García, Alejandro Aguinaga Recuenco, Auristela Obando Morgan, Vivian Olivos Martínez, Arturo Alegría García, Nilza Chacón Trujillo, Víctor Flores Ruíz, David Jiménez Heredia, Mery Infantes Castañeday Jeny López Morales.

Alianza para el Progreso: Rosío Torres Salinas, Luis Kamiche Morante, María Acuña Peralta, Magaly Ruíz Rodríguez, Alejandro Soto Reyes, Nelcy Heidinger Ballesteros, Elva Julón Irigoin, Jorge Marticorena Mendoza y Manuel García Correa.

Podemos: Kira Alcarraz Agüero, Francis Paredes Castro, Luis Picón Quedo, José Luna Gálvez, José Arriola Tueros, Guido Bellido Ugarte, Carlos Zeballos Madariaga, Ariana Orué Medina, Edgar Tello Montes, Darwin Espinoza y Heidy Juárez Calle.

Perú Libre: Flavio Cruz Mamani, María Agüero Gutiérrez, María Taipe Coronado, Kelly Portalatino Ávalos, Waldemar Cerrón Rojas, Americo Gonza Castillo, Isaac Mita Alanoca y José María Balcazar.

Renovación Popular: Alejandro Muñante Barrios , Noelia Herrera Medina, Miguel Ciccia Vásquez, Diego Bazán Calderón, Norma Yarrow Lumbreras, Jessica Córdova Lobatón, Cheryl Trigozo Reátegui, Esdras Medina Minaya, Milagros Jáuregui de Aguayo.

Acción Popular: Silvia Monteza Facho, Ilich López Ureña , Juan Carlos Mori Celis, Edwin Martínez Talavera y Raúl Doroteo Carbajo.

Bloque Magisterial: Elizabeth Medina Hermosilla, Oscar Zea Choquechambi y Alex Paredes.

Avanza País: Patricia Chirinos Venegas, José Williams Zapata, Adriana Tudela Gutiérrez y Diana Gonzales Delgado

Somos Perú: José Pazo Nunura, José Jeri Oré, Héctor Valer Pinto, Alfredo Azurín Loayza, Luis Cordero Jon Tay y Jorge Morante Figari.

No agrupados: Carlos Anderson.

Como la votación no prosperó, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, pidió que ir a un cuarto intermedio, es decir, un receso para poder reflexionar y hacer mejores propuestas en consenso.

¿Por qué se busca derogar la norma?

En diálogo con La Encerrona, el exviceministro Nicolas Zevallos explicó que la aprobación de la Ley 32109 “coincide plenamente la explosión de estas extorsiones en la ciudad de Lima”, y que existe un gran consenso entre varios actores, que buscan eliminar la norma.

Respecto a los aspectos negativos que la rodean, mencionó el hecho de que se tenga que disponer de un abogado para realizar las diligencias. “Hemos visto las imágenes de la Fiscalía parada en la puerta, incluso, de nuestro célebre Chibolín, cuatro horas esperando a que llegue su abogado. No hay mucha qué decir al respecto”, explicó.

“Lo que ha hecho esta norma es sacar de esa esfera a todo un paquete de crímenes, que además, son los más violentos.(...) Lo que ve también en la norma es que hay un paquete de mecanismos de investigación especial que permite a la Policía y a la Fiscalía investigar de forma distinta a unos fenómenos que son muy difíciles. Tú al crimen organizado, no puedes investigarlo como a un robo cualquiera”, agregó.