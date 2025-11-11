Essalud realizará cirugías nocturnas y en los fines de semana en hospitales durante noviembre y diciembre

Operación de cáncer de páncreas (Andina)

El Seguro Social de Salud (Essalud) anunció que proyecta realizar más de 8000 cirugías durante las noches y fines de semana en todo el país antes de que termine el año.

Esta medida forma parte del plan nacional de desembalse quirúrgico, diseñado para acortar los tiempos de espera y garantizar que los asegurados reciban atención oportuna en los diversos establecimientos de la red asistencial, según declaraciones del presidente ejecutivo de la entidad, Segundo Acho Mego.

El plan intensivo, iniciado en octubre, contempla la ampliación de horarios de intervención quirúrgica, con operaciones programadas después de las 6:00 de la tarde y durante los sábados y domingos en todos los hospitales de Essalud.

“Nuestro objetivo es que ningún paciente permanezca más tiempo del necesario aguardando una operación”, afirmó Acho Mego, durante una visita de supervisión al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Callao.

Productividad quirúrgica en aumento y liderazgo de la Red Sabogal

De acuerdo con cifras proporcionadas por Essalud, en octubre se realizaron más de 4400 intervenciones quirúrgicas en horarios nocturnos y de fin de semana, lo que representa un aumento relevante en la productividad médica dentro del sistema.

La estrategia prioriza la reducción de las listas de espera históricas y busca optimizar los recursos de los hospitales a nivel nacional.

Entre las redes asistenciales, la Red Prestacional Sabogal encabeza el desembalse, con 743 procedimientos realizados fuera del horario regular solo durante octubre, seguida de las redes Almenara (722 cirugías), Rebagliati (585), Lambayeque (441) y Arequipa (292).

El propio Acho Mego, acompañado del gerente de la Red Sabogal, Jaime Moreno Eustaquio, supervisó los resultados de estos turnos extendidos para valorar el impacto directo en pacientes.

En la Red Sabogal, los hospitales Marino Molina, Luis Negreiros Vega, Sabogal Sologuren y Canta Callao lograron avances significativos, con 332 cirugías en horario nocturno y 411 los fines de semana durante el último mes.

Estas cifras, reportadas por la institución, reflejan el nivel de organización y compromiso del personal sanitario implicado en el plan.

(Andina)

Experiencia de pacientes beneficiados y meta institucional

La implementación del plan se traduce en historias como la de Pedro Zúñiga, paciente del Hospital Alberto Sabogal, quien fue operado tras una espera gestionada en los nuevos turnos habilitados.

“Uno de mis riñones ya no funcionaba bien y necesitaba la operación. La espera no fue larga y ya me estoy recuperando”, relató Zúñiga, según declaraciones recabadas en la visita de inspección a este centro sanitario.

El balance de Essalud para octubre arroja que se practicaron 1427 intervenciones después de las 6:00 p. m. a nivel nacional y 2997 adicionales durante sábados y domingos.

La entidad evalúa que la proyección de 8000 cirugías adicionales entre noviembre y diciembre permitirá seguir acortando el tiempo de espera de pacientes en lista, un desafío que requiere coordinación entre médicos, enfermeros y equipos administrativos dispersos por todas las regiones.

La apuesta de Essalud por ampliar los horarios de atención quirúrgica en los hospitales demuestra el impacto que pueden tener la diversificación de turnos y la optimización de recursos en la agilidad del sistema de salud pública.