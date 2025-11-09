Perú

Vaticano estrena segundo documental del papa León XIV: “Leo from Chicago” revela su vida inédita en Estados Unidos

El nuevo material audiovisual recorre su historia familiar, vocación y formación antes de convertirse en el primer pontífice estadounidense y peruano

Guardar
Anuncian estreno de “Leo from
Anuncian estreno de “Leo from Chicago”, documental sobre la vida del Papa León XIV en EE.UU.

A seis meses del inicio del pontificado de León XIV, el Vaticano presentó el estreno del documental 'Leo from Chicago’, una producción que relata el recorrido vital del primer papa estadounidense y peruano de la historia de la Iglesia Católica.

De acuerdo con Vatican News, el estreno está programado para el lunes 10 de noviembre. La proyección exclusiva para periodistas acreditados tendrá lugar en la Filmoteca Vaticana a las 16:00, hora de Roma, mientras que a las 18:00 el documental estará disponible en los canales oficiales de YouTube en inglés, italiano y español.

La Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación desarrolló el proyecto en colaboración con la Arquidiócesis de Chicago, el Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE) y contó con la participación de los periodistas Deborah Castellano LubovSalvatore Cernuzio y Felipe Herrera-Espaliat. La edición estuvo a cargo de Jaime Vizcaíno Haro.

Según reportó Vatican News, el trabajo recorre la localidad de Dolton en Chicago, el barrio donde el entonces padre Robert Prevost pasó su infancia junto a su familia.

Los testimonios de sus hermanos Louis Martin y John suman relatos personales a esta producción sobre el origen del actual pontífice.

El documental también visita oficinas, escuelas y parroquias gestionadas por religiosos agustinos, así como el centro de estudios Unión Teológica Católica. Destaca el paso por espacios emblemáticos de la identidad local, como el restaurante Aurelio’s Pizza y el estadio Rate Field, sede de los White Sox.

La primera plana del diario
La primera plana del diario Chicago Sun-Times exclama "¡El papa!" con el acento peculiar de la ciudad, en una tienda de comestibles el jueves 9 de mayo de 2025, en Mount Prospect, Illinois. (AP Foto/Nam Y. Huh)

Un retrato profundo y sin precedentes

La película incorpora testimonios de unas 30 personas cercanas a León XIV en su niñez y juventud, quienes relatan anécdotas, muestran fotografías y comparten grabaciones inéditas.

Uno de los episodios narra una marcha a Washington donde el joven Prevost apoyó campañas a favor de la vida, actividad que marcó sus primeros compromisos sociales.

La historia suma otros escenarios relevantes, incluyendo la Universidad de Villanova en las afueras de Filadelfia, y Port Charlotte (Florida), donde actualmente reside el hermano mayor del Papa.

Leo from Chicago traza las fases formativas del pontífice, desde su inclinación hacia la vida religiosa manifestada en su infancia, hasta su ingreso en la Orden de San Agustín, y su trayecto académico en matemáticas y teología.

Narrado a través de los ojos de quienes acompañaron al Papa en distintos momentos, el documental revela pasiones personales, como el gusto por la música de los 60 y 70, el entusiasmo por los automóviles, la televisión y el béisbol, así como sus primeras responsabilidades eclesiales.

La publicación en plataformas digitales de Vatican News coincide con la reciente difusión de “León de Perú”, otro documental sobre los años misioneros de Prevost en el país andino. Ambas piezas forman parte de una estrategia del Vaticano para acercar la figura del pontífice a públicos de diferentes culturas.

La producción aspira a ilustrar la conexión entre raíces estadounidenses y peruanas de León XIV, así como el impacto de su biografía familiar y pastoral en su actual liderazgo global dentro de la Iglesia Católica.

Las oficinas de comunicación del Vaticano confirmaron la presencia de periodistas internacionales en la proyección y la disponibilidad del documental para el público general en línea.

“La película reconstruye un perfil íntimo y extraordinario, a través de voces que nunca antes habían sido escuchadas”, dijo uno de los directores, recogidas por Vatican News.

Temas Relacionados

papa León XIVVaticanoChicagoperu-noticias

Más Noticias

Gamarra: Este será el plan de seguridad en el emporio textil durante campaña de fin de año

Contará con nuevas estrategias de acceso, monitoreo policial ampliado y actividades comerciales para cuidar la experiencia de los visitantes en diciembre

Gamarra: Este será el plan

Soda Stereo vuelve a hacer historia en Lima: anuncia tercer y último concierto en Arena 1

La legendaria banda argentina suma una tercera fecha en la Costa Verde para el 24 de mayo tras agotar más de 30 mil entradas en cuestión de horas.

Soda Stereo vuelve a hacer

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

El director de Miss Universo Tailandia ofreció disculpas públicas y explicó su versión del altercado con Fátima Bosch, luego del polémico conflicto que sacudió el certamen internacional.

Mr. Nawat pide disculpas y

‘Miss Universo 2025′: Karla Bacigalupo y todas las actividades en las que participará para lograr quedarse con la corona

La candidata peruana sigue avanzando firme rumbo al título mientras enfrenta un tenso clima en la organización del concurso más importante del mundo.

‘Miss Universo 2025′: Karla Bacigalupo

Flor Bromley, artista peruana, nominada al Grammy 2026 por su álbum infantil ‘Herstory’

La cantautora y educadora peruana fue nominada a los Grammy por su inspirador disco ‘Herstory’, una propuesta que celebra a mujeres que están cambiando el mundo.

Flor Bromley, artista peruana, nominada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno peruano saluda al presidente

Gobierno peruano saluda al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y anuncia una nueva etapa en las relaciones bilaterales

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

Magistrados del TC se aumentan el sueldo a más S/ 42 mil gracias a ley del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Soda Stereo vuelve a hacer

Soda Stereo vuelve a hacer historia en Lima: anuncia tercer y último concierto en Arena 1

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

‘Miss Universo 2025′: Karla Bacigalupo y todas las actividades en las que participará para lograr quedarse con la corona

Flor Bromley, artista peruana, nominada al Grammy 2026 por su álbum infantil ‘Herstory’

Laura Spoya responde a Pati Lorena: “Su rica carta notarial le va a llegar, a ver si sigue hablando”

DEPORTES

Gonzalo Bueno se despide en

Gonzalo Bueno se despide en semifinales del Challenger de Lima y alarga la sequía del torneo sin campeones peruanos

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Adrián Ugarriza protagoniza una exhibición goleadora con Ironi Kiryat Shmona: doblete y asistencia contra Tiberias FC

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Soan 3-0: resumen del triunfo ‘crema’ por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026