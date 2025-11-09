Perú

Fuego cruzado en el Lote 192: JCR LATAM emplaza a PERUPETRO por descalificar a Upland como socio de Petroperú

La clasificadora de riesgo aseguró que la alta dirección de PERUPETRO podría ser sujeta a una investigación por parte de la Contraloría General de la República y el propio MEF tras asumir funciones de la SMV

La disputa entre JCR LATAM, PERUPETRO y Upland Oil & Gas LLC reaviva el conflicto entre transparencia y confidencialidad en el sector petrolero peruano. Créditos: MONGABAY

La batalla por el Lote 192 no tiene cuándo acabar. JCR LATAM, clasificadora de riesgo que suscribió la calificación financiera que acreditó a Upland Oil & Gas LLC para asumir el 79% de la operación y las ganancias del exLote 1-AB en sociedad con Petroperú, denunció que la agencia promotora del sector de hidrocarburos peruano, PERUPETRO, ha ejercido presiones inadecuadas para acceder a información confidencial de sus informes internos.

Petroperú se queda sin socio para el Lote 192: Upland desacalificada por PERUPETRO

A través de un comunicado, JCR LATAM afirmó que la reciente solicitud de PERUPETRO –planteada en una carta firmada por el gerente general (e), Carlos Francisco Pantigoso Andonaire– intentó obtener documentación detallada y criterios de evaluación que sustentaron la clasificación favorable otorgada a Upland Oil & Gas LLC.

La respuesta de la clasificadora, fechada el 7 de octubre, fue tajante: no existe obligación legal de compartir esa información ni con PERÚ PETRO ni con terceros, y hacerlo contravendría la normativa sectorial y de mercado de valores que rige su actividad.

El Lote 192, localizado en la región de Loreto y con una superficie que supera las 512.000 hectáreas, representa el principal activo petrolero del país. Su producción histórica rebasa los 737 millones de barriles; por su complejidad técnica, requiere operadores con capacidad financiera y tecnológica probada. Desde agosto de 2025 se presentó la propuesta para transferir el 79% de la operación a Upland Oil & Gas LLC, manteniendo Petroperú el 21% restante.

PERUPETRO solicitó a JCR LATAM acceso a documentación interna sobre la calificación financiera de Upland Oil & Gas LLC para operar el Lote 192.

Lore 192: tensión entre JCR LATAM y PERUPETRO por acceso a información financiera

La controversia se intensificó cuando la comisión de calificación de PERUPETRO cuestionó la capacidad económica y financiera de la petrolera de Jorge Rivera, que ya opera temporalmente el Lote 8, para manejar los campos en el Lote 192, alegando la supuesta ausencia de información financiera suficiente en la propuesta presentada.

Frente a estas objeciones, Upland Oil & Gas LLC defendió su posición argumentando que la evaluación externa de JCR LATAM sí acreditó su solvencia y que la descalificación por parte de la agencia promotora peruana se basó en una interpretación que, a su juicio, no se corresponde con los informes realmente emitidos.

PERUPETRO. La clasificadora de riesgo reafirmó su compromiso con la independencia y la objetividad en los procesos de adjudicación del sector hidrocarburos.

¿PERUPETRO solicitó información que solo correspondía a la SMV?

JCR LATAM subrayó en su pronunciamiento que todos los informes de clasificación de riesgo se emiten bajo procedimientos y metodologías internas aprobadas, en cumplimiento estricto de la regulación fiscalizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Señaló, además, que solo una autoridad competente y bajo una solicitud legalmente sustentada puede acceder a información confidencial de sus clientes. Para la clasificadora, la presión ejercida por PERUPETRO a través de solicitudes directas representa un intento inaceptable de interferir en la independencia del sistema de clasificación de riesgo, y podría incluso reportarse ante la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno de PERUPETRO y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) si la exigencia persiste.

Lote 192. Upland Oil & Gas LLC defendió su capacidad financiera, respaldada por la evaluación de JCR LATAM, ante las objeciones de PERUPETRO.

JCR LATAM defiende independencia en evaluación de Upland Oil &amp; Gas LLC

En este sentido, JCR LATAM advirtió que desconocer la labor de las clasificadoras de riesgo afecta la transparencia y objetividad exigida en procesos de adjudicación relevantes para el mercado de capitales. Asimismo, remarca que la actividad de estas empresas es aportar confiabilidad y reducir las asimetrías informativas entre los participantes del sector económico, especialmente en proyectos estratégicos como el Lote 192.

La calificadora de Upland Oil & Gas LLC cerró su pronunciamiento reafirmando su compromiso con la independencia, la objetividad y el cumplimiento estricto de las normas aplicables, recordando que publicaron el comunicado para proteger su reputación profesional y garantizar la integridad de su función en el sector financiero y de hidrocarburos de Perú.

