Perú

Martín Vizcarra fuera de las Elecciones: ONPE rechaza su inscripción en la plancha de Perú Primero

Inhabilitado expresidente indicó que, tras no permitirse su candidatura, asumirá la Jefatura de Campaña Nacional de la plancha que lidera su hermano Mario Vizcarra

Guardar
Vizcarra podría ser sentenciado este
Vizcarra podría ser sentenciado este mes por corrupción.

El inhabilitado expresidente Martín Vizcarra no competirá en las elecciones internas de su partido Perú Primero y, por lo tanto, queda fuera oficialmente de la plancha presidencial. Así lo dispuso la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según informó el propio Vizcarra, la ONPE eliminó la pretendida precandidatura del exmandatario a la Primera Vicepresidencia por Perú Primero, acto que calificó como una “nueva arbitrariedad” que, dice, vulnera su derecho de “ser elegido y el de todos los peruanos a elegir libremente”.

El expresidente indicó que se presentaron los “recursos legales correspondientes” mientras siguen a la espera de la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su pedido de una medida cautelar.

“Mientras tanto, nuestro partido ha inscrito la fórmula presidencial encabezada por Mario Vizcarra, junto a Carlos Illanes Calderón como primer vicepresidente y Judith Mendoza Diaz como segunda vicepresidente. Perú Primero continúa firme, con unidad yconvicción”, sostuvo el inhabilitado exjefe de Estado.

PPK llama a Mario Vizcarra
PPK llama a Mario Vizcarra el "caballo de Troya" para que expresidente, Martín, regrese al poder. (Perú Primero)

Por último, Vizcarra dijo que, pese a los supuestos “atropellos y del intento de silenciar nuestra voz”, a partir de ahora asumirá la “Jefatura de Campaña Nacional para seguir recorriendo el país y demostrar que ningún abuso ni persecución podrá detener el proyecto que nació del pueblo y seguirá siendo del pueblo”.

“No nos van a doblegar. Vamos a seguir trabajando por el Perú que queremos”, sentenció.

Lo cierto es que Martín Vizcarra no puede postular debido a que el Congreso lo inhabilitó en tres oportunidades: una sanción de 10 años por ocultar su vacunación con dosis experimentales de Sinopharm, otra de 5 años por no haber declarado sus vínculos con MyC Vizcarra cuando era ministro de Transportes, y una última de 10 años por el cierre del Congreso de 2019.

Comunicado de Martín Vizcarra
Comunicado de Martín Vizcarra

Procesos de Vizcarra

Este mes el expresidente Martín Vizcarra podría ser sentenciado por el caso Lomas de Ilo a 15 años de prisión por presunto cohecho. En tanto, en el Congreso se admitió la denuncia constitucional en su contra por el caso Los Intocables de la Corrupción.

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por presunta organización criminal y colusión agravada.

Se acusa a Vizcarra de liderar una red que habría operado en Provías Descentralizado durante su mandato entre marzo de 2018 y noviembre de 2020.El informe aprobado por la subcomisión señala que la presunta organización criminal habría intervenido en seis procesos de contratación pública: Paimas, Sechura, Tocache, Porongo, Tintay, Samegua y Pampas.

Según la investigación, el exdirector de Provías Descentralizado, Carlos Revilla, habría instruido a Alcides Villafuerte para contactar a empresas constructoras y exigirles que entregaran el 3,5 % del costo de los proyectos a cambio de la adjudicación de obras.

La denuncia sostiene que Vizcarra, aprovechando su conocimiento previo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), habría implementado una estrategia para designar a funcionarios afines, conocidos como la “muralla moqueguana”. Entre ellos figuran el exministro Edmer Trujillo, el exviceministro Carlos Estremaydoro, el exdirector ejecutivo Carlos Revilla Loayza y el exasesor Hugo Misad Trabuco.

El dinero de los sobornos habría sido gestionado por Hugo Misad Trabuco, señalado como presunto testaferro de “el hombre”, que sería supuestamente Martín Vizcarra. La investigación también indica que Vizcarra habría recibido sobornos en Palacio de Gobierno, hechos que su exsecretaria Karem Roca habría presenciado. El dinero se habría ocultado en cajones y tubos para planos.

Temas Relacionados

Martín VizcarraPerú PrimeroONPEElecciones 2026

Más Noticias

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos fue suspendido por “tirar piedra al árbitro” y se frenó el descenso de Alianza Universidad

Los ‘zorros’ ganaban 1-0 a las ‘águilas cutervinas’ y este resultado provocaba la pérdida de categoría de la escuadra de Huánuco. Ahora, todo quedó en ‘stand by’

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

Metropolitano: Cambian recorridos de alimentadores en Lima Norte y beneficiarán a miles en Carabayllo

La modificación permitirá que los alimentadores Carabayllo y Torre Blanca lleguen directamente al terminal Chimpu Ocllo, optimizando tiempos de viaje y facilitando el acceso de más de 2.500 usuarios a buses troncales hacia el Cercado de Lima

Metropolitano: Cambian recorridos de alimentadores

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Arrancará una nueva jornada con duelos emocionantes: Universitario se medirá con Deportivo Soan, San Martín hará lo suyo ante Circolo, y mucho más

Resultados de la fecha 3

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘cremas’ saldrán a defender su invicto ante las de Puente Piedra en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

Universitario vs Deportivo Soan EN

La Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026: arte, identidad y proyección internacional de Puno

La elección del afiche oficial inaugura una nueva etapa para la Candelaria, consolidando a Puno como epicentro cultural y resaltando el papel del arte en la preservación y difusión de tradiciones andinas

La Festividad de la Virgen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Defensa de Betssy Chávez acordó

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

Magistrados del TC se aumentan el sueldo a más S/ 42 mil gracias a ley del Congreso

George Forsyth será el candidato presidencial de Somos Perú, confirma vocero: ¿Quiénes serán sus vicepresidentes?

ENTRETENIMIENTO

Quién es Melanie Martínez, la

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

DEPORTES

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos fue suspendido por “tirar piedra al árbitro” y se frenó el descenso de Alianza Universidad

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ignacio Buse encuentra en la gestión de sus emociones la salida a su negativo andar en Lima: ”Espero sentirme bien”

Fabio Gruber no pasa por alto su primer llamado con la selección peruana: “Estoy un poco nervioso, pero tengo muchas ganas”