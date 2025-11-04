Perú

Demolición en el cerro Candela: Ate inicia ampliación de la avenida Nicolás Ayllón y genera reclamos en algunos propietarios

La demolición de más de 40 viviendas marca el inicio del plan vial más grande de Ate. Vecinos exigen diálogo y denuncian desinformación sobre reubicaciones

Guardar
Ate: arranca demolición de más de 40 viviendas en el cerro Candela para ampliar la avenida Nicolás Ayllón. (Municipalidad de Ate)

La madrugada del 31 de octubre marcó un punto clave para el distrito de Ate. A esa hora, maquinaria pesada ingresó al sector del cerro Candela para iniciar la demolición de viviendas ubicadas en la zona donde se proyecta una ampliación vial. El operativo ocurrió cerca de las 3:30 a. m., momento en el que varios residentes despertaron ante el ruido de los equipos municipales. La operación representa el inicio visible del plan municipal orientado a habilitar el espacio que permita extender la avenida Nicolás Ayllón.

El proyecto forma parte del anuncio realizado semanas atrás por la Municipalidad de Ate, en el marco de la Segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025. En esa presentación se informó que la intervención en el cerro formaba parte de más de 80 iniciativas definidas para el próximo año. La comuna sostiene que las viviendas ubicadas sobre el cerro habrían ocupado terrenos destinados a uso público y que impiden el avance de la obra.

Días antes, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió una resolución que entregó facultades a la autoridad distrital para liberar accesos y ejecutar de forma directa la intervención. El municipio describe este paso como un requisito esencial para concretar una conexión vial que, según su planteamiento, favorecerá el tránsito entre distintos sectores de Ate. Con ese respaldo administrativo, las cuadrillas ingresaron al sector durante la madrugada y dieron inicio al corte del cerro Candela.

Demoliciones y reclamos por falta de aviso

El 31 de octubre, alrededor
El 31 de octubre, alrededor de las 3:30 a. m., maquinaria pesada ingresó al cerro Candela, en Ate. (Composición: Infobae)

De acuerdo con información difundida por Exitosa, más de 40 viviendas figuran en el plan de desmonte para habilitar hasta cuatro carriles adicionales en la avenida Nicolás Ayllón. A lo largo del día, varios vecinos se aproximaron a los puntos donde la maquinaria derribaba estructuras para pedir explicaciones y exponer su molestia por la ausencia de una comunicación previa.

Una residente relató que no recibió una notificación oficial sobre el retiro de viviendas. “No me opongo a la orden que se está generando, pero creo que deberían avisarnos”, afirmó. Ella explicó que uno de los predios derribados pertenecía a su padre fallecido, donde vivían su hermana y su sobrino. Comentó que siempre cumple con el pago de impuestos y que tomó conocimiento de la intervención por redes sociales. La vecina expresó inquietud ante la falta de información sobre una eventual reubicación y describió dificultades para obtener orientación en la misma comuna. “Le escribí al alcalde por sus redes sociales porque no sé cómo ubicarlo”, señaló. También dijo que esa casa fue el lugar donde pasó su niñez. “Solo quiero que nos informen”, añadió.

Las quejas no se limitaron a ese testimonio. Vecinos con menor permanencia en el área manifestaron preocupación por el impacto en animales abandonados que ahora quedarían desprotegidos debido a la remoción de estructuras.

En medio de los reclamos, otro vecino afirmó que el alcalde informó sobre la demolición a través de la plataforma Kick. Según su versión, exautoridades del distrito mencionaron proyectos similares en el pasado, aunque nunca se ejecutaron. En su intervención resaltó que, a diferencia de gestiones anteriores, la actual administración sí concretó el inicio del corte del cerro. Sus palabras generaron la respuesta inmediata de un residente que cuestionó la forma elegida para comunicar un anuncio de tal impacto.

Propietarios exigen negociación previa

Se trata del inicio formal
Se trata del inicio formal de las obras de ampliación de la avenida Nicolás Ayllón. (Facebook: Lima Ciudad Moderna)

Un grupo de dueños de viviendas con título de propiedad indicó que no retirará sus pertenencias hasta recibir el justiprecio correspondiente, incluso uno de los negocios es del exalcalde de Ate, Óscar Benavides. Afirman que la comuna debió iniciar ese proceso meses antes de movilizar maquinaria hacia la zona.

Los propietarios aseguran que el alcalde no entregó avisos formales ni programó reuniones para dialogar sobre sus predios. Además, anunciaron su intención de presentar una denuncia contra la autoridad si se afecta alguna de sus viviendas, argumentando que poseen documentos que acreditan la propiedad sobre los terrenos del cerro Candela.

Durante las horas en que la maquinaria trabaja, los vecinos reportan demoras en la circulación vehicular cerca del cerro. Aunque el municipio prevé mejorar la conectividad tras la intervención, por ahora varios sectores del distrito experimentan tráfico durante los periodos de desmonte.

Temas Relacionados

Municipalidad de AteAvenida Nicolás AyllónCerro candelaMunicipalidad de Limaperu-noticias

Más Noticias

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Lima cortó relaciones diplomáticas con México después de que ese país otorgó asilo a la exjefa de Gabinete, procesada por el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Cancillería precisó que únicamente continuarán las funciones consulares

Perú rompe relación con México

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

El ‘Negro’ comparte su opinión con relación a las comparativas con el actual líder de la zaga de la ‘U’. “Hay gente que habla con el dolor”, mencionó

Carlos Galván se planta en

La UNESCO celebra su día mundial: ocho décadas promoviendo la educación, la ciencia y la cultura para la paz y la cooperación global

Cada 4 de noviembre, el mundo recuerda el nacimiento de una institución clave para el desarrollo educativo, científico y cultural de las naciones desde 1945

La UNESCO celebra su día

Betssy Chávez espera salvoconducto tras asilo de México: ¿Perú puede rechazarlo o proceder a su detención?

La exjefa de Gabinete permanece en la embajada de México en Lima, mientras aguarda que el Gobierno peruano le otorgue el salvoconducto necesario después de recibir asilo

Betssy Chávez espera salvoconducto tras

¿Metropolitano funcionará durante paro de transportistas del 4 de noviembre? ATU aclara qué servicios operarán con normalidad

En coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao busca garantizar la seguridad y operatividad del transporte urbano evitando afectaciones a la ciudadanía durante la jornada de protesta

¿Metropolitano funcionará durante paro de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú rompe relación con México

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Betssy Chávez asilada: ¿qué significa que Perú rompa relaciones diplomáticas con México?

Comisión de Ética aprueba por mayoría denuncia contra Lucinda Vásquez por caso ‘Corta uñas’

José Jerí confirma ruptura de relaciones diplomáticas con México: las veces en las que AMLO y Claudia Sheinbaum intervinieron en la política peruana

Rafael López Aliaga sobre su presencia en CADE 2025: “No me corro de ningún foro, no digo que son pitucos elitistas”

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de series en Netflix Perú para disfrutar acompañado

Claudio Pizarro sería papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

Crhiss Vanger habría registrado una dirección falsa en Reniec: sigue sin responder por denuncias de estafa

Quién es Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafar a más de 160 personas por más de un millón de soles

Leslie Moscoso revela fuerte episodio de violencia que vivió con Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios”

DEPORTES

Carlos Galván se planta en

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

Catherine Flood deja una excelente imagen de ímpetu en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Solo quiero ganar para Universitario”

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola pasaron tremendo susto en pleno programa: hincha hizo explotar una bombarda

Alex Valera se marca un propósito personal: “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a ‘Lolo’ Fernández”

Programación de la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV