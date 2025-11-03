Perú

Piden declarar en emergencia a Huaura tras triple crimen en cebichería y otros asesinatos en el Norte Chico

Un grupo de regidores ha enviado una misiva en el que solicita la suspensión de las fiestas de aniversario de Huacho

Triple asesinato en Huacho: sicario dispara contra hombres dentro de una cevichería

Un nuevo episodio de violencia sacudió a Huacho, localidad de la provincia de Huaura, cuando un sicario asesinó a tres varones dentro de una cevichería del distrito. Las víctimas, identificadas como Carlos Espinoza, Jorge Espinoza e Ismael Soria, este último trabajador del distrito de Santa María, fueron atacadas mientras compartían una comida en un establecimiento céntrico. El crimen pone en relieve la creciente inseguridad ciudadana en el sector conocido como el ‘norte chico’.

Los hechos motivaron que los regidores provinciales exijan a las autoridades nacionales la declaratoria del estado de emergencia en toda la provincia. El pedido oficial se comunicó a través de un mensaje institucional en el que se solicitó la intervención urgente de fuerzas del orden para restablecer la tranquilidad pública. En el mismo comunicado se reclamó la suspensión de todas las actividades previstas para las fiestas de aniversario de Huacho, argumentando la necesidad de priorizar la seguridad sobre los eventos masivos.

La preocupación se extiende en la población de la provincia, donde se han reportado reiterados incidentes de violencia en los últimos meses. Sectores empresariales y colectivos ciudadanos reclaman una respuesta inmediata para contener el accionar de bandas delictivas que operan en la región.

Triple asesinato en Huacho: sicario
Triple asesinato en Huacho: sicario dispara contra hombres dentro de una cevichería

El ataque a Carlos Espinoza, Jorge Espinoza e Ismael Soria representa uno de los más graves casos registrados en el año, incrementando la presión sobre las autoridades. Las demandas de la ciudadanía y representantes locales apuntan a la presencia permanente de efectivos policiales y al despliegue de operativos focalizados en zonas consideradas de alto riesgo.

En la víspera de la conmemoración del aniversario de Huacho, la agenda institucional quedó sujeta a la evolución del estado de seguridad y a la eventual respuesta del gobierno ante el pedido de emergencia. La comunidad mantiene la expectativa sobre una decisión que podría alterar el desarrollo tradicional de los eventos públicos y definir el curso de las medidas de seguridad en la provincia.

¿Qué es el estado de emergencia?

El estado de emergencia es una medida excepcional adoptada por el poder ejecutivo de un país para afrontar situaciones que amenazan el orden interno, la seguridad ciudadana o el funcionamiento básico de la sociedad. Su declaración implica la suspensión temporal de ciertas garantías constitucionales, como el derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio o la reunión pública, permitiendo a las autoridades tomar acciones rápidas y directas para restaurar la normalidad.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo una nueva requisa en el penal de Lurigancho.

En el contexto peruano, la Constitución Política establece que el presidente, con acuerdo del gabinete, puede declarar el estado de emergencia por un periodo limitado y en un ámbito geográfico específico, como una provincia, región o distrito. Esta decisión suele fundamentarse en situaciones de alteración del orden público, graves disturbios civiles, catástrofes naturales o amenazas significativas a la seguridad.

Durante el estado de emergencia, las fuerzas del orden, como la Policía Nacional y, en algunos casos, las Fuerzas Armadas, asumen facultades extraordinarias que les permiten reforzar el control del territorio y ejecutar operaciones enfocadas en desarticular grupos criminales, contener la violencia o gestionar las consecuencias de desastres.

El estado de emergencia no representa la eliminación total de los derechos fundamentales, pero restringe temporalmente libertades clave para facilitar la protección de la colectividad y el restablecimiento de la seguridad. Cumplido el plazo autorizado, el Congreso puede extender o levantar la medida según la evolución de los acontecimientos. Su implementación está sujeta a control político y a la vigilancia de instituciones defensoras de los derechos humanos.

