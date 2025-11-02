Madre del ‘Maldito Cris’ es intervenida durante megaoperativo contra la trata de personas en San Martín de Porres

Keyis Belén González Astudillo, madre del fallecido delincuente conocido como ‘Maldito Cris’, fue detenida en el operativo policial. | Latina Noticias

Durante la madrugada del 1 de noviembre, agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo en una discoteca ubicada en la cuadra 15 de la avenida Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres. En el lugar, donde se desarrollaba una fiesta por Halloween, se intervino a Keyis Belén González Astudillo, madre del fallecido delincuente Christopher Fuentes González, alias ‘Maldito Cris’.

La acción policial formó parte de un trabajo conjunto entre la División de Investigación de Trata de Personas y la Dirincri, con el objetivo de ubicar a ciudadanos con requisitorias vigentes y rescatar a posibles víctimas de explotación sexual. En total, fueron intervenidas 80 personas durante la operación.

Intervención en la discoteca de San Martín de Porres

La intervención se efectuó tras una denuncia que alertó sobre presuntas actividades ilícitas dentro del local. Los agentes inspeccionaron las instalaciones y detuvieron a 14 personas, entre ellas nueve de nacionalidad venezolana, tres peruanas y un ciudadano colombiano. También se incautó un arma de fuego, municiones y una cantidad no precisada de droga.

De acuerdo con información policial, González Astudillo debía cumplir reglas de conducta impuestas por las autoridades debido a su presunto ingreso irregular al país. Por ese motivo, su presencia en el local motivó su detención para verificar el cumplimiento de dichas medidas. La mujer se encontraba acompañada por un presunto integrante de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua.

Keyis González asegura que no cometió ninguna falta

Keyis González negó tener impedimentos legales y aseguró que solo acudió a la discoteca para celebrar Halloween.

Ante los medios de comunicación, Keyis González manifestó que no tenía impedimentos judiciales y que acudió a la discoteca únicamente para celebrar Halloween. Explicó que ya había pagado su reparación civil y que no mantenía pendientes legales. “No tengo impedimento de nada”, expresó durante su intervención.

La madre del ‘Maldito Cris’ fue trasladada a la sede policial para las diligencias correspondientes, mientras las autoridades revisaban su situación migratoria y el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas. La Policía precisó que su detención no respondía a una orden de captura, sino a una verificación de su estatus legal en el país.

Resultados del operativo policial

El operativo dejó como resultado la intervención de 80 personas y la detención de 14, además del rescate de 68 víctimas de explotación sexual, entre las cuales se identificó a dos menores de edad. Todas fueron puestas bajo custodia de las autoridades competentes para recibir atención y acompañamiento.

Las acciones estuvieron lideradas por la Dirección Contra la Trata de Personas, que mantiene investigaciones en curso para determinar si el local operaba como punto de captación de mujeres. También se busca establecer la participación de ciudadanos extranjeros dentro de una posible red de explotación.

¿Quién es ‘Maldito Cris’?

Christopher Fuentes Gonzales, alias 'Maldito Cris', fue un avezado delincuente abatido en un enfrentamiento con la policía. (Andina)

Christopher Fuentes González, conocido como ‘El Maldito Cris’, fue un delincuente peruano abatido por la Policía durante un enfrentamiento armado en 2023. Su nombre estuvo vinculado a diversos actos delictivos, entre ellos extorsión y homicidio. La intervención de su madre ha generado atención pública debido al historial criminal de su hijo y a las investigaciones que se mantienen en torno a su entorno familiar.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos durante la madrugada de Halloween en San Martín de Porres y determinar las responsabilidades de los detenidos. Las unidades especializadas de la institución permanecen a cargo de las investigaciones.