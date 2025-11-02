Perú

Madre del ‘Maldito Cris’ es intervenida durante megaoperativo contra la trata de personas en San Martín de Porres

La Policía Nacional detuvo a Keyis Belén González Astudillo durante una intervención en una discoteca de la avenida Carlos Izaguirre, donde también se rescataron decenas de víctimas de explotación sexual y se incautó un arma de fuego

Guardar
Keyis Belén González Astudillo, madre del fallecido delincuente conocido como ‘Maldito Cris’, fue detenida en el operativo policial. | Latina Noticias

Durante la madrugada del 1 de noviembre, agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo en una discoteca ubicada en la cuadra 15 de la avenida Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres. En el lugar, donde se desarrollaba una fiesta por Halloween, se intervino a Keyis Belén González Astudillo, madre del fallecido delincuente Christopher Fuentes González, alias ‘Maldito Cris’.

La acción policial formó parte de un trabajo conjunto entre la División de Investigación de Trata de Personas y la Dirincri, con el objetivo de ubicar a ciudadanos con requisitorias vigentes y rescatar a posibles víctimas de explotación sexual. En total, fueron intervenidas 80 personas durante la operación.

Intervención en la discoteca de San Martín de Porres

La intervención se efectuó tras una denuncia que alertó sobre presuntas actividades ilícitas dentro del local. Los agentes inspeccionaron las instalaciones y detuvieron a 14 personas, entre ellas nueve de nacionalidad venezolana, tres peruanas y un ciudadano colombiano. También se incautó un arma de fuego, municiones y una cantidad no precisada de droga.

De acuerdo con información policial, González Astudillo debía cumplir reglas de conducta impuestas por las autoridades debido a su presunto ingreso irregular al país. Por ese motivo, su presencia en el local motivó su detención para verificar el cumplimiento de dichas medidas. La mujer se encontraba acompañada por un presunto integrante de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua.

Keyis González asegura que no cometió ninguna falta

Keyis González negó tener impedimentos
Keyis González negó tener impedimentos legales y aseguró que solo acudió a la discoteca para celebrar Halloween.

Ante los medios de comunicación, Keyis González manifestó que no tenía impedimentos judiciales y que acudió a la discoteca únicamente para celebrar Halloween. Explicó que ya había pagado su reparación civil y que no mantenía pendientes legales. “No tengo impedimento de nada”, expresó durante su intervención.

La madre del ‘Maldito Cris’ fue trasladada a la sede policial para las diligencias correspondientes, mientras las autoridades revisaban su situación migratoria y el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas. La Policía precisó que su detención no respondía a una orden de captura, sino a una verificación de su estatus legal en el país.

Resultados del operativo policial

El operativo dejó como resultado la intervención de 80 personas y la detención de 14, además del rescate de 68 víctimas de explotación sexual, entre las cuales se identificó a dos menores de edad. Todas fueron puestas bajo custodia de las autoridades competentes para recibir atención y acompañamiento.

Las acciones estuvieron lideradas por la Dirección Contra la Trata de Personas, que mantiene investigaciones en curso para determinar si el local operaba como punto de captación de mujeres. También se busca establecer la participación de ciudadanos extranjeros dentro de una posible red de explotación.

¿Quién es ‘Maldito Cris’?

Christopher Fuentes Gonzales, alias 'Maldito
Christopher Fuentes Gonzales, alias 'Maldito Cris', fue un avezado delincuente abatido en un enfrentamiento con la policía. (Andina)

Christopher Fuentes González, conocido como ‘El Maldito Cris’, fue un delincuente peruano abatido por la Policía durante un enfrentamiento armado en 2023. Su nombre estuvo vinculado a diversos actos delictivos, entre ellos extorsión y homicidio. La intervención de su madre ha generado atención pública debido al historial criminal de su hijo y a las investigaciones que se mantienen en torno a su entorno familiar.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos durante la madrugada de Halloween en San Martín de Porres y determinar las responsabilidades de los detenidos. Las unidades especializadas de la institución permanecen a cargo de las investigaciones.

Temas Relacionados

Maldito CrisPNPSan Martín de Porresoperativo policialperu-noticias

Más Noticias

Extorsionadores obligan a suspender servicio de transporte en la Línea T de ETUSA por temor a ataques

Una amenaza de atentado y un ataque armado contra un bus paralizaron la ruta principal de ETUSA, dejando fuera de circulación la mayoría de unidades y generando pánico entre conductores y pasajeros que dependen de este recorrido

Extorsionadores obligan a suspender servicio

Operativo contra colectivos informales termina con enfrentamientos, dos heridos y dos detenidos en Carapongo

Intervención coordinada entre la ATU y la PNP fue resistida por trabajadores de transporte informal, que se armaron con palos, piedras y fierros

Operativo contra colectivos informales termina

Pronóstico del clima en Lima hoy domingo 2 de noviembre: Esto dijo el Senamhi

La institución precisó que no se prevén lluvias durante este periodo y recomendó a la población tomar las previsiones necesarias ante cambios de temperatura en la capital peruana

Pronóstico del clima en Lima

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ y las ‘griegas’ dirimen uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada. Además, supondrá una revancha para el plantel de Hervás por lo acontecido en el pasado Atenea Open

Universitario vs Atenea EN VIVO

¿Habrá o no paro de este martes 4 de noviembre? Lo último que dijeron los gremios de transporte

Mientras algunos colectivos descartan sumarse a la paralización, otros insisten en visibilizar la crisis de inseguridad que mata a diario choferes que no ceden a las extorsiones

¿Habrá o no paro de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón es inscrito como

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

Viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, renuncia al Minsa ¿cuáles son los motivos?

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Diez Canseco celebró Halloween

Mauricio Diez Canseco celebró Halloween con sus mellizos y conmueve a sus seguidores

Carlos Galdós genera debate por negarse a comprar costoso disfraz de Halloween a sus hijos

Dua Lipa presume su dominio del español y emociona a sus seguidores con un gesto especial antes de su gira por Sudamérica

Ana Siucho vuelve a redes y lanza potente mensaje tras su separación de Edison Flores:“Mi nueva historia, me gusta más”

Estrella Torres se une a ‘Son del Duke’ tras renuncia de tres cantantes: “Ya estoy lista, ¿y ustedes?”

DEPORTES

Universitario vs Atenea EN VIVO

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Cusco FC vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Nolberto Solano percibe con tardanza su salario en Pakistán tras la liberación de subvenciones por parte de la FIFA