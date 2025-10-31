Perú

Presupuesto sin prevención: el talón de Aquiles frente a enfermedades metaxénicas

Departamentos como Loreto, San Martín y Amazonas siguen liderando en número de casos, pese a contar con mayores presupuestos y tasas de ejecución. Esto obliga a preguntarse si el problema es de insuficiencia de recursos o de estrategias poco costo-efectivas

Por Gabriel Carrasco

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades metaxénicas y zoonóticas —como el dengue, la malaria, la leishmaniasis, entre otras— son hoy una de las principales amenazas a la salud pública en el Perú. Pese a que existen planes nacionales de erradicación y compromisos internacionales, los resultados no muestran mejoras sostenidas: en 2023 vivimos picos históricos de dengue y casos crecientes de malaria, que siguen avanzando con cifras alarmantes.

Un primer espacio para entender esta contradicción es el presupuesto público. El Ministerio de Salud considera que una ejecución de 66% a mitad de año representa un buen desempeño. Sin embargo, al tercer trimestre, los datos revelan un patrón preocupante: se priorizan los recursos para diagnóstico y vacunación animal (con ejecuciones de hasta 89%), mientras que actividades claves como la vigilancia epidemiológica —monitoreo, evaluación, supervisión y control— apenas superan el 60%. Aún más grave es que los proyectos destinados a informar y proteger a poblaciones en zonas de alto riesgo no llegan ni al 40% de ejecución.

Esta disparidad es más que un detalle técnico: es un error estratégico. La evidencia muestra que la vigilancia epidemiológica es crucial para diseñar estrategias efectivas y anticipar brotes. Sin prevención ni control comunitario, la enfermedad se introduce fácilmente en zonas donde ya había sido contenida. Así, los objetivos del Plan Nacional contra la Malaria —erradicar 90% de casos al 2030— o del plan de lucha contra el dengue —reforzar la prevención— se ven debilitados antes de arrancar.

En el nivel regional el panorama parece mejor, con ejecuciones que superan el 70% en la mayoría de proyectos. Sin embargo, los resultados en salud no reflejan estos esfuerzos. Departamentos como Loreto, San Martín y Amazonas siguen liderando en número de casos, pese a contar con mayores presupuestos y tasas de ejecución. Esto obliga a preguntarse si el problema es de insuficiencia de recursos o de estrategias poco costo-efectivas.

La lección es clara: no basta con ejecutar el presupuesto, ni siquiera con hacerlo casi en su totalidad. La forma en que se gasta importa más que el simple porcentaje de ejecución. Destinar la mayor parte de los recursos a diagnóstico o acciones reactivas sin fortalecer la prevención y la vigilancia epidemiológica es apostar por un modelo que no reduce la incidencia ni los costos a largo plazo.

El país necesita un cambio de enfoque. Más recursos deben orientarse a prevención comunitaria y sistemas de vigilancia con capacidad de respuesta temprana. Si algo nos enseñó la pandemia es que la prevención es siempre más barata y más efectiva que la reacción tardía. Cada sol invertido en anticiparnos a la enfermedad vale mucho más que diez gastados en atender la emergencia. Persistir en la lógica actual es condenarnos a repetir brotes, gastos crecientes y, lo más grave, pérdidas evitables de vidas humanas.

Temas Relacionados

DengueMalariaSalud en Perúperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Partidos de hoy, viernes 31 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada estará cargada de partidazos: Alianza Lima recibirá a Melgar por la lucha de los ‘play offs’ a la Copa Libertadores 2026, Borussia Dortmund tendrá acción en la Bundesliga, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 31

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer de mama tras convertirse en madre: “Emocionalmente me bajonea”

La actriz y cantante peruana vuelve a la terapia de bloqueo hormonal después de una pausa por maternidad, compartiendo con sus seguidores el lado emocional y los retos de esta nueva etapa en su recuperación

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento

Killay, Wayra y Alejandro: los hijos de Dina Páucar sorprenden al heredar el talento y la pasión por la música folclórica

Tras culminar sus estudios universitarios, los hijos de la reconocida cantante decidieron seguir sus pasos y ya brillan con proyectos propios

Killay, Wayra y Alejandro: los

Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz: “Voy como diputada”

La hija de la excongresista y el fallecido cantautor, Augusto Polo Campos, se lanza a la política con el respaldo de Somos Perú, con el número 10

Florcita Polo sorprende al anunciar

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 31 de octubre

El costo de los carburantes se modifica todos los días en la capital peruana

Cuál es el precio de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña tentará la Presidencia

César Acuña tentará la Presidencia por tercera vez, ¿quiénes son los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados por APP?

César Acuña lidera lista presidencial por Alianza para el Progreso para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los canditatos a la vicepresidencia del partido?

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde de Surco, en investigación tras demolición parcial de la casa de María Acuña

Semana de representación convertida en campaña: congresistas viajan a Trujillo por inicio de cuarta campaña de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer de mama tras convertirse en madre: “Emocionalmente me bajonea”

Killay, Wayra y Alejandro: los hijos de Dina Páucar sorprenden al heredar el talento y la pasión por la música folclórica

Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz: “Voy como diputada”

Magaly Medina sobre saliente de Suheyn Cipriani: “Un hombre que te ama no te esconde ni te hace comer en el carro”

Maju Mantilla despide con profundo dolor a su madre y revela cómo fueron sus últimos días: “Tu nombre está escrito en mi corazón”

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 31

Partidos de hoy, viernes 31 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Jairo Concha respondió a las críticas del tricampeonato de Universitario: “Cuando salía campeón en Alianza Lima decían lo mismo”

Daniel ‘Soncora’ Marcos regresa a competir en la UFC tras perder invicto: rival, fecha y dónde ver el combate ante Miles Johns

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025