Perú

Presidente de la Asociación Nacional de Conductores: “Nos reunimos con José Jerí antes de que asuma el cargo y no cumplió nada de lo que se acordó”

Miguel Palomino advirtió que el Gobierno de José Jerí “solo cambió de rostro” frente a Dina Boluarte y que la crisis, la inseguridad y la falta de diálogo con el sector transporte se mantienen sin avances

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Miguel Palomino durante una entrevista, donde cuestionó el incumplimiento de los acuerdos asumidos por el presidente José Jerí. | BDP

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, cuestionó duramente al Gobierno de José Jerí al afirmar que el mandatario no ha cumplido ninguno de los siete compromisos asumidos antes de su llegada a Palacio. Según el dirigente, estos puntos fueron planteados durante una reunión previa en la que se abordaron temas relacionados con la seguridad, la formalización y la reactivación del transporte.

Palomino explicó que las expectativas del gremio eran claras: se buscaba un plan articulado para enfrentar la inseguridad ciudadana que afecta directamente a los conductores, además de medidas concretas para mejorar las condiciones laborales en el sector. Sin embargo, denunció que tras casi tres meses de gestión, no se ha materializado ninguna acción que responda a lo conversado.

“Solo cambió el rostro del Gobierno”

El representante del gremio señaló que la actual administración “solo ha cambiado de rostro” respecto al mandato de Dina Boluarte, pues considera que la crisis social y la criminalidad se mantienen igual o incluso peor. “Nos reunimos con José Jerí antes de que sea presidente. Se acordaron siete puntos y no se ha cumplido ninguno”, expresó durante una entrevista.

Dina Boluarte - José Jerí
Dina Boluarte - José Jerí

Palomino sostuvo que el cambio de Gobierno no ha representado una mejora para el país ni para el sector transporte. “El presidente habló de diálogo y de atender nuestras demandas, pero hasta hoy no se ha concretado absolutamente nada”, añadió. Para el dirigente, la falta de resultados refleja una continuidad política sin soluciones reales, lo que mantiene al transporte en una situación crítica.

Inseguridad y falta de apoyo al transporte

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores remarcó que la ola de violencia y extorsiones contra choferes continúa en distintas regiones del país, especialmente en Lima y el norte. Señaló que el gremio esperaba que el nuevo Gobierno priorizara este tema, pero las bandas criminales siguen actuando sin control. “Nuestros compañeros siguen siendo asesinados o amenazados y el Estado no hace nada. No hay presencia policial ni apoyo real”, dijo.

Además, destacó que la formalización del transporte sigue siendo un problema pendiente. Recordó que uno de los siete puntos planteados fue la simplificación de trámites para pequeños conductores y empresas, pero las entidades competentes no han tomado medidas. “Nos prometieron una mesa técnica, pero no existe. Todo quedó en palabras”, subrayó.

Reclamo de un gremio sin respuestas

Bloquean avenida Gambetta tras muerte de chofer| Latina Noticias

Miguel Palomino advirtió que los conductores se sienten abandonados y que el Gobierno no ha mostrado disposición para dialogar con el sector. Explicó que los intentos de comunicación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no han prosperado y que las reuniones solicitadas no han sido atendidas. “No pedimos privilegios, pedimos respeto y cumplimiento de los acuerdos. El transporte mueve al país y no se le puede seguir ignorando”, manifestó.

El dirigente reiteró que el gremio mantendrá su postura crítica mientras no se cumplan los compromisos asumidos. Insistió en que los conductores atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años debido al aumento del combustible, la inseguridad y la falta de regulación efectiva. “La situación del país está igual o peor que antes. No vemos cambios, solo un nuevo rostro en el poder”, concluyó.

Temas Relacionados

Asociación Nacional de ConductoresJosé JeríMiguel Palominoextorsionestransporte públicoperu-noticias

Más Noticias

Pedro Gallese podría dejar Orlando City por diferencias salariales: ¿Inter Miami de Lionel Messi está interesado en el arquero peruano?

El guardameta nacional no ha alcanzado un acuerdo con los ‘leones’ para renovar su contrato y ha recibido propuestas de equipos de la Major League Soccer

Pedro Gallese podría dejar Orlando

Llamadas spam aún son un problema tras dos medidas ya vigentes, y proponen una tercera solución

Las empresas siguen ‘acosando’ en gran cantidad a usuarios a pesar de que no dan su consentimiento para llamadas comerciales

Llamadas spam aún son un

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

El mediocampista de Al-Wasl de Emiratos Árabes no participará de los partidos amistosos ante Rusia y Chile en Europa durante el mes de noviembre

Renato Tapia volverá a quedar

Martín Vizcarra sufre revés: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por caso Lomas de Ilo

Juicio contra exmandatario por cohecho sigue en pie y todo apunta a que enfrentará un segundo juzgamiento por los mismos hechos, pero por colusión

Martín Vizcarra sufre revés: Corte

Karla Bacigalupo entre las favoritas del Miss Universo 2025, según missólogo internacional

Ramiro Barrio dio su top sobre las mejores candidatas para la competencia internacional y la peruana está entre las favoritas

Karla Bacigalupo entre las favoritas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra sufre revés: Corte

Martín Vizcarra sufre revés: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por caso Lomas de Ilo

Caso Qali Warma: revocan prisión preventiva a seis investigados y enfrentarán investigación bajo comparecencia

“Al carajo los derechos humanos”, asegura Carlos Álvarez, cómico y precandidato presidencial

Elecciones 2026: presidente del JNE anunció que los partidos políticos firmarán el pacto ético

Ernesto Bustamante cuenta cómo Fuerza Popular decidió la vacancia de Dina Boluarte y admite que no fue por incapacidad moral

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo entre las favoritas

Karla Bacigalupo entre las favoritas del Miss Universo 2025, según missólogo internacional

Christian Cueva negó infidelidad con Nadeska Widausky y Pamela López muestra chats: “Te juro por mis hijos que no la conozco”

Lucinda Vásquez: así informaron medios internacionales sobre la congresista peruana acusada de usar a sus empleados para pedicure

Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Magaly Solier reaparece tras hospitalización: fue homenajeada en la universidad de Huanta

DEPORTES

Renato Tapia volverá a quedar

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

Pedro Gallese podría dejar Orlando City por diferencias salariales: ¿Inter Miami de Lionel Messi está interesado en el arquero peruano?

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Se filtró polémica medida que tomó FPV contra los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Jorge Fossati felicita a Alex Valera por su cambio temperamental y lo ejemplifica con el cruce con Hernán Barcos: “Estuvo y actuó notable”