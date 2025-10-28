Perú

Lima amanece con cielo cubierto y pronóstico de nubes dispersas hacia el mediodía, según el Senamhi

La entidad advierte sobre posibles variaciones de nubosidad a lo largo del día y destaca la influencia del mar en las temperaturas

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

El equinoccio de primavera constituye
El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anticipa variaciones de temperatura en Lima para este martes 28 de octubre.

En la zona Este de la ciudad, se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 15 grados y máximas de hasta 24 grados. En Lima Oeste, las temperaturas oscilarán entre valores mínimos de 17 grados y máximos que llegarán a 21 grados.

Los distritos del área central, como Breña, Jesús María, La Victoria y San Borja, tendrán temperaturas que fluctuarán entre 15°C y 19°C. Por su parte, Lima Norte y Sur presentarán mínimas de 16 grados y máximas de 17, cifra que podría cambiar por la influencia reguladora del mar.

Senamhi señala que en Lima se observará cielo cubierto en la mañana, con tendencia a nubes dispersas hacia el mediodía, y un escenario de nubosidad parcial en horas de la tarde.

Sobre la humedad, la estación Antonio Raymondi (Ancón) registra un 80%, mientras que Carabayllo y San Martín de Porres presentan un 100%.

Los reportes de Senamhi resultan útiles para que tanto individuos como instituciones se preparen ante las condiciones climáticas previstas.

Senamhi anuncia llegada de nuevo friaje a Perú

Senamhi advierte el ingreso del
Senamhi advierte el ingreso del vigesimoquinto friaje del año: habrá lluvias, vientos fuertes y descenso de temperaturas. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

El organismo meteorológico alertó sobre el vigesimoquinto friaje del año, fenómeno que causará lluvias, vientos intensos y descenso de temperatura en varias regiones.

La masa de aire frío llegará la madrugada del lunes 27 de octubre por la selva sur y se desplazará hacia la selva central y norte, con impacto principal en Madre de Dios, Puno, Cusco y Ucayali. El friaje se mantendrá en el país hasta el jueves 30 de octubre.

El Senamhi precisó que el evento traerá precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h. Se estima nubosidad persistente que limitará las temperaturas máximas y bajará la sensación térmica.

Las noches serán más frías, en particular en la selva sur. En Madre de Dios, Puno y Cusco se proyectan temperaturas cercanas a 19 °C, mientras en el sur de Ucayali bordearán los 20 °C.

Senamhi emitió dos alertas naranjas (bajas temperaturas y lluvias) y recomendó tomar precauciones, sobre todo en horario nocturno.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

