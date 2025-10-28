Lima amanece con cielo cubierto y pronóstico de nubes dispersas hacia el mediodía, según el Senamhi

El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anticipa variaciones de temperatura en Lima para este martes 28 de octubre.
En la zona Este de la ciudad, se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 15 grados y máximas de hasta 24 grados. En Lima Oeste, las temperaturas oscilarán entre valores mínimos de 17 grados y máximos que llegarán a 21 grados.
Los distritos del área central, como Breña, Jesús María, La Victoria y San Borja, tendrán temperaturas que fluctuarán entre 15°C y 19°C. Por su parte, Lima Norte y Sur presentarán mínimas de 16 grados y máximas de 17, cifra que podría cambiar por la influencia reguladora del mar.
Senamhi señala que en Lima se observará cielo cubierto en la mañana, con tendencia a nubes dispersas hacia el mediodía, y un escenario de nubosidad parcial en horas de la tarde.
Sobre la humedad, la estación Antonio Raymondi (Ancón) registra un 80%, mientras que Carabayllo y San Martín de Porres presentan un 100%.
Los reportes de Senamhi resultan útiles para que tanto individuos como instituciones se preparen ante las condiciones climáticas previstas.
Senamhi anuncia llegada de nuevo friaje a Perú
El organismo meteorológico alertó sobre el vigesimoquinto friaje del año, fenómeno que causará lluvias, vientos intensos y descenso de temperatura en varias regiones.
La masa de aire frío llegará la madrugada del lunes 27 de octubre por la selva sur y se desplazará hacia la selva central y norte, con impacto principal en Madre de Dios, Puno, Cusco y Ucayali. El friaje se mantendrá en el país hasta el jueves 30 de octubre.
El Senamhi precisó que el evento traerá precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h. Se estima nubosidad persistente que limitará las temperaturas máximas y bajará la sensación térmica.
Las noches serán más frías, en particular en la selva sur. En Madre de Dios, Puno y Cusco se proyectan temperaturas cercanas a 19 °C, mientras en el sur de Ucayali bordearán los 20 °C.
Senamhi emitió dos alertas naranjas (bajas temperaturas y lluvias) y recomendó tomar precauciones, sobre todo en horario nocturno.
El clima en Perú
En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.