Perú

Pobladores capturan a extorsionador fugado del penal de Piura: lo ataron de pies y manos tras intento de robo

El prófugo, acusado de extorsión y miembro de la banda ‘Los Malditos de Talara’, fue retenido por vecinos de Cura Mori tras intentar robar una motocicleta. Se evalúa su traslado a una prisión de máxima seguridad

Por Luis Paucar

Guardar

Krisman Nizama Ponce (31), procesado por extorsión y fugado del penal de Piura el pasado 19 de octubre, fue capturado por pobladores de un caserío del distrito de Cura Mori cuando intentaba robar una motocicleta de una vivienda.

El sujeto, conocido como ‘Loco Krisman’, fue sorprendido por la propietaria, según informó este lunes el medio local Noticias Piura 3.0. Alertados por los gritos de la dueña, los vecinos reaccionaron de inmediato y lograron detener al asaltante.

Testigos señalaron que la mujer lo descubrió justo cuando trataba de encender el vehículo. El hecho provocó una rápida movilización comunitaria: el capturado fue inmovilizado de pies y manos, y rodeado por numerosas personas mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Al lugar acudió personal de la Comisaría de Cura Mori junto con agentes del serenazgo distrital. Los efectivos trasladaron al detenido hasta la dependencia policial, donde confirmaron su identidad mediante la base de datos institucional.

Fuente: TV Perú

Nizama Ponce permanecerá bajo custodia mientras se realicen las diligencias previas a su reingreso al penal de Piura. Luego, se evalúa su traslado a un establecimiento de máxima seguridad para evitar nuevas fugas.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la evasión ocurrió cuando era llevado al tópico del penal para recibir atención psiquiátrica. Sin embargo, el reo ya había sido noticia en septiembre de 2018 por usar su cuenta de Facebook desde prisión, donde publicaba fotografías y mensajes.

En esa ocasión, el INPE informó que otros seis internos también accedían a redes sociales desde el penal. Se trataba de Hardy Andrade Aguilar, Gian Carlo Cruz Aponte, Bryan Duque Suyón, Julla Medina Montero, Miguel Ángel Yataco Jiménez y Julio Wilder Calderón Eche.

Acciones

Tras conocerse estos hechos, la administración penitenciaria ejecutó una requisa en los pabellones y trasladó a los implicados a áreas de aislamiento. Además, notificó al Ministerio Público y anunció una investigación administrativa para determinar las sanciones correspondientes.

Al momento de escapar, el
Al momento de escapar, el recluso tenía prisión preventiva por orden judicial, en una causa de extorsión

En el momento de la fuga, Nizama Ponce cumplía prisión preventiva dictada en marzo de 2024 por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara, José Luis Lizano. La misma medida alcanzó a Juan Víctor Ochoa Nores por presunta extorsión y a Joel Enrique Gómez Morán por tenencia ilegal de municiones.

La Fiscalía precisó que el imputado, integrante de la banda Los Malditos de Talara, fue detenido en flagrancia. Durante el operativo se halló en su teléfono evidencia de llamadas al agraviado. En la intervención, Gómez Morán portaba seis cartuchos plásticos calibre 24 y Ochoa Nores tenía cuatro municiones calibre 38.

Según las autoridades, ambos sujetos, con antecedentes por tenencia ilegal de armas, exigieron 20.000 soles a la víctima mediante amenazas de muerte efectuadas por teléfono.

Ante la fuga del ‘Loco Krisman’, la administración penitenciaria ordenó la salida inmediata del director y subdirector del penal de Piura, establecimiento que enfrenta una sobrepoblación de más del 300%, con 4,435 internos en un espacio diseñado para 1,070. Del total de reclusos, 2,372 son procesados y 2,063 ya han recibido sentencia.

Temas Relacionados

Krisman Nizama PoncePiuraperu-noticiasInstituto Nacional PenitenciarioINPE

Más Noticias

Comisión de Ética confirma segunda investigación contra Lucinda Vásquez: al caso de ‘mocha sueldos’ se le suma corte de uñas y desayunos

El titular del grupo de trabajo parlamentario, Elvis Vergara, adelantó que citarán a los involucrados para testificar y ahondar sobre los hechos

Comisión de Ética confirma segunda

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Las 15 deportistas en el plantel tendrán una participación activa en tres frentes diferentes a lo largo del nuevo periodo (Liga Peruana, Mundial de Clubes y Campeonato Sudamericano). El protagonismo de cada una será escalonado

Facundo Morando aprueba el rendimiento

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este lunes 27 de octubre

Así amanecieron los precios de las gasolinas en la ciudad peruana

Conoce dónde están las gasolineras

La cocaína escondida en microondas: Dirandro frustra envío del Vraem que llegó a Lima y tenía como destino Estados Unidos

El decomiso permitió identificar al presunto cabecilla extranjero conocido como el Dominicano y exponer cómo el Vraem conecta hoy con redes internacionales

La cocaína escondida en microondas:

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el estado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vivian Olivos renuncia a Fuerza

Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular tras 15 años de militancia “por cuestiones de conciencia”

Presidente del JNE advierte que candidatura de Martín Vizcarra es inviable e invoca a Perú Primero a reemplazarlo

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Congreso aplicaría figura de ‘la silla vacía’ y escaño de Guillermo Bermejo quedaría sin accesitario, advierte Fernando Rospigliosi

Congresistas critican a Lucinda Vásquez por usar a su asesor para cortarle las uñas: “es muy repudiable lo que ha hecho”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo rompe su silencio:

Gustavo Salcedo rompe su silencio: niega infidelidad en el Westin y exige que los medios dejen en paz a Maju Mantilla

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lucen juntos en el cumpleaños de su hija: Anthony Aranda y Ale Venturo también estuvieron

Good Time de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ llega a su fin: “Gracias, manada”

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

DEPORTES

Facundo Morando aprueba el rendimiento

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Gregorio Pérez celebró la consecución del tricampeonato de Universitario: “Está acorde con la historia de este gran club”

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

Jesús Castillo dimensiona su primer éxito como jugador de Universitario: “Venir fue la mejor decisión que tomé en mi vida”

Edison Flores deja dudas sobre su futuro en Universitario con enigmático mensaje: “Gané todo lo que tenía que ganar, me voy feliz”