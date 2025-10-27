Pobladores capturan a extorsionador fugado del penal de Piura: lo ataron de pies y manos tras intento de robo

Krisman Nizama Ponce (31), procesado por extorsión y fugado del penal de Piura el pasado 19 de octubre, fue capturado por pobladores de un caserío del distrito de Cura Mori cuando intentaba robar una motocicleta de una vivienda.

El sujeto, conocido como ‘Loco Krisman’, fue sorprendido por la propietaria, según informó este lunes el medio local Noticias Piura 3.0. Alertados por los gritos de la dueña, los vecinos reaccionaron de inmediato y lograron detener al asaltante.

Testigos señalaron que la mujer lo descubrió justo cuando trataba de encender el vehículo. El hecho provocó una rápida movilización comunitaria: el capturado fue inmovilizado de pies y manos, y rodeado por numerosas personas mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Al lugar acudió personal de la Comisaría de Cura Mori junto con agentes del serenazgo distrital. Los efectivos trasladaron al detenido hasta la dependencia policial, donde confirmaron su identidad mediante la base de datos institucional.

Fuente: TV Perú

Nizama Ponce permanecerá bajo custodia mientras se realicen las diligencias previas a su reingreso al penal de Piura. Luego, se evalúa su traslado a un establecimiento de máxima seguridad para evitar nuevas fugas.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la evasión ocurrió cuando era llevado al tópico del penal para recibir atención psiquiátrica. Sin embargo, el reo ya había sido noticia en septiembre de 2018 por usar su cuenta de Facebook desde prisión, donde publicaba fotografías y mensajes.

En esa ocasión, el INPE informó que otros seis internos también accedían a redes sociales desde el penal. Se trataba de Hardy Andrade Aguilar, Gian Carlo Cruz Aponte, Bryan Duque Suyón, Julla Medina Montero, Miguel Ángel Yataco Jiménez y Julio Wilder Calderón Eche.

Acciones

Tras conocerse estos hechos, la administración penitenciaria ejecutó una requisa en los pabellones y trasladó a los implicados a áreas de aislamiento. Además, notificó al Ministerio Público y anunció una investigación administrativa para determinar las sanciones correspondientes.

Al momento de escapar, el recluso tenía prisión preventiva por orden judicial, en una causa de extorsión

En el momento de la fuga, Nizama Ponce cumplía prisión preventiva dictada en marzo de 2024 por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara, José Luis Lizano. La misma medida alcanzó a Juan Víctor Ochoa Nores por presunta extorsión y a Joel Enrique Gómez Morán por tenencia ilegal de municiones.

La Fiscalía precisó que el imputado, integrante de la banda ‘Los Malditos de Talara’, fue detenido en flagrancia. Durante el operativo se halló en su teléfono evidencia de llamadas al agraviado. En la intervención, Gómez Morán portaba seis cartuchos plásticos calibre 24 y Ochoa Nores tenía cuatro municiones calibre 38.

Según las autoridades, ambos sujetos, con antecedentes por tenencia ilegal de armas, exigieron 20.000 soles a la víctima mediante amenazas de muerte efectuadas por teléfono.

Ante la fuga del ‘Loco Krisman’, la administración penitenciaria ordenó la salida inmediata del director y subdirector del penal de Piura, establecimiento que enfrenta una sobrepoblación de más del 300%, con 4,435 internos en un espacio diseñado para 1,070. Del total de reclusos, 2,372 son procesados y 2,063 ya han recibido sentencia.