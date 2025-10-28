Perú

Asaltantes armados irrumpen en local de comida rápida en Independencia durante el estado de emergencia

Las cámaras de seguridad del local Parada 679 captaron los precisos momentos que los asaltantes llegaron en una moto para amedrentar a sus comensales

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Asaltan a clientes de local de comida rápida en Independencia | América TV

A pesar del estado de emergencia por 30 días decretado por el Gobierno, pero la delincuencia continúa causando terror a los ciudadanos. Esta vez, dos sujetos perpetraron un asalto a mano armada contra clientes que se encontraban en un establecimiento de comida rápida en la zona de Payet, en el distrito de Independencia.

Las cámaras de seguridad del local Parada 679 captaron los precisos momentos que los asaltantes llegaron en una moto para amedrentar a sus comensales.

Uno de los ladrones portaba un arma de fuego y despojó de sus pertenencias a los clientes mesa por mesa. En primer lugar, quita el celular a los comensales que estaban en la parte de afuera, pero a los segundos ingresa para continuar con su fechoría.

Asaltantes armados irrumpen en local
Asaltantes armados irrumpen en local de comida rápida en Independencia durante el estado de emergencia| América Noticias

El segundo asaltante, según el video analizado por las autoridades, revisó su celular en la parte externa del local mientras su cómplice ejecutaba el robo dentro del establecimiento.

La intervención de los asaltantes resultó en el robo de celulares y billeteras a varios de los presentes, de acuerdo con la información que recopiló por la América Noticias. La presencia de menores no impidió la violencia utilizada por los asaltantes, uno de los cuales agredió físicamente a una víctima para consumar el atraco.

Estas imágenes serán claves para que la PNP pueda identificar a los sujetos que llegaron por esta zona.

Asimismo, se conoce que cerca al lugar, las casas se encuentran deshabitadas, debido a que fueron entregadas al Estado para la construcción del Anillo Vial Periférico.

Independencia en estado de emergencia:
Independencia en estado de emergencia: asaltan a clientes dentro de restaurante con menores presentes| América Noticias

¿Toque de queda en Lima y Callao?

El presidente de la República del Perú, José Jerí, señaló que el Gobierno, tras evaluar las “recomendaciones y críticas” acerca del diseño del actual estado de emergencia, ha decidido que "no está previsto implementar el toque de queda".

El mandatario también manifestó que el Ejecutivo se encuentra trabajando en las mejoras necesarias para optimizar la efectividad, a pesar de la ola de criminalidad que se sigue reportando en Lima y Callao. De acuerdo con José Jerí, una vez que se aprueben estas modificaciones durante la semana, se dará un reporte oficial de los avances alcanzados.

Diversos congresistas ya habían criticado este anuncio, debido a que el estado de excepción se anunció en meses anteriores, pero la situación continuaba.

Canales de emergencias

  • Línea 105: Es el número de la Policía Nacional del Perú para emergencias. Permite reportar robos, delitos y cualquier situación que requiera intervención policial urgente. Es gratuito y funciona las 24 horas.
  • Cámaras de videovigilancia municipales: En varios distritos, las centralitas de serenazgo pueden recibir reportes para coordinar con la policía y activar la respuesta rápida.
  • Bomberos (116): El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias de incendios, rescates y accidentes. Este canal es fundamental si el robo ha causado incendios o situaciones de riesgo en viviendas, comercios o vehículos.
  • SAMU (106): El Servicio de Atención Médica de Urgencias brinda atención prehospitalaria gratuita ante emergencias de salud, traumatismos o heridas ocasionadas durante un robo. Opera las 24 horas y expide ambulancias equipadas.

