Perú

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Sala Constitucional de Lima ratifica que la sanción que se dictó al coordinador del Equipo Especial Lava Jato fue irregular

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Según Jaime Villanueva, la suspensión
Según Jaime Villanueva, la suspensión de Rafael Vela fue coordinada entre Patricia Benavides y Fernández Jerí.

El fiscal superior Rafael Vela ganó de manera definitiva la demanda contra la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que dirige el jefe nacional Juan Fernández Jerí. El Poder Judicial confirmó la sentencia que anula la suspensión de 8 meses y 15 días que se le impuso en octubre de 2024.

Como se recuerda, Vela fue sancionado por criticar que una de Sala de Apelaciones Nacional liberara a Keiko Fujimori en abril de 2020. En su declaración denunciaba un “tratamiento privilegiado”, un “trámite atípico”, y un “resultado que estaba decidido” antes de la audiencia.

Para la Primera Sala Constitucional de Lima, que el coordinador del Equipo Especial Lava Jato haya sido suspendido por esta declaración vulnera el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, sobre todo si “es parte en el proceso penal y no aquel que resolverá el conflicto”.

Keiko Fujimori, leader of the
Keiko Fujimori, leader of the Fuerza Popular (Popular Force) political party, attends a press conference with her lawyer Giulliana Loza after a judge dismissed the "Cocteles" (Cocktails) case against Fujimori, in Lima, Peru, October 20, 2025. REUTERS/Angela Ponce

“Al haber sido emitidas contra los jueces a cargo del proceso, su derecho al honor y reputación e imagen se relativizan por su condición de funcionarios públicos pues solo se cuestionan aspectos relacionados al ejercicio de sus funciones, no apreciándose una interferencia en el ejercicio de las que corresponden a otros órganos del Estado ni la vulneración del principio de corrección funcional, por lo que, la demanda de amparo deviene en fundada”, se lee en la sentencia a la que accedió Infobae.

También se deja constancia de que Rafael Vela tiene el mismo derecho que Keiko Fujimori de referirse al proceso penal porque “no le alcanza el deber de actuación imparcial como al juez, en tanto es parte procesal”.

“Reprimir la libertad de expresión de un fiscal nos acercaría irremediablemente a un Estado policíaco, situación que no se podría permitir, tocando a los jueces proteger y tutelar con firmeza los valores democráticos en dicha circunstancia”, se lee en la resolución.

Confirman fallo a favor de
Confirman fallo a favor de Rafael Vela.

Irregularidad

En su sentencia, la Sala Constitucional aborda el caso del fiscal superior de control, Carlos Alberto León Muñoz, quien fue designado en la ANC del Ministerio Público el 4 de octubre de 2023 y un día después suscribió la resolución de suspensión de Rafael Vela.

Para los jueces superiores constitucionales, el tiempo transcurrido entre la designación de León Muñoz y la emisión de la resolución “lleva a colegir que se vulneró el deber de proyectar una conducta de imparcialidad”.

“Máxime cuando la demandada no ha acreditado que diera el mismo trato a todas sus causas pendientes o por lo menos brindara una explicación razonable y motivada de la urgencia de su decisión que diluyera todo aserto en este sentido, de lo que se deduce la afectación a la percepción pública de imparcialidad y del deber de motivación, como expresiones del derecho al debido proceso tutelado por el artículo 139° inciso 3 de la Constitución", reza el texto.

Por ello se ratifica que la suspensión que se le impuso al fiscal Rafael Vela debe ser anulada y se le ordena a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que “cumpla con emitir nueva resolución administrativa debidamente motivada”.

Temas Relacionados

Rafael VelaJuan Fernández JeríANCMinisterio Públicoperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

En la antesala del choque de las ‘íntimas’ con el cuadro brasileño, Regatas Lima medirá fuerzas con River Plate en el Coliseo Eduardo Dibós. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Fluminense vóley

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ iniciarán su camino rumbo al título nacional frente al equipo de Comas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Géminis EN VIVO

Municipalidad de San Luis no puede poner restricción de horario a la venta de alcohol en bodegas

En varios distritos, en bodegas, se restringe la venta de alcohol hasta las 11 p.m., pero Indecopi declaró esto como barrera burocráctica. ¿Qué sí puede hacer la comuna?

Municipalidad de San Luis no

Marcha de la ‘Generación Z’ contra José Jerí: ¿El estado de emergencia te quita el derecho a protestar?

Hoy, sábado 25 de octubre, se llevará a cabo una manifestación contra el presidente. Exigen la supresión de las llamadas ‘leyes pro crimen’ que aprobó el Congreso

Marcha de la ‘Generación Z’

Mujer policía conmueve en Lima al ayudar a adulta mayor a vender golosinas en la vía pública

La suboficial Josselin Huamán fue captada ofreciendo dulces a los conductores mientras dirigía el tránsito

Mujer policía conmueve en Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

Ministro de Justicia niega que José Jerí siga un ‘modelo Bukele’: “todo tiene una razón de ser”

Personas que usen pirotécnicos para “hacer daño” a un policía o civil, durante protestas, podrían recibir hasta a 10 años de cárcel

¿Zaira Arias será congresista en reemplazo de Guillermo Bermejo o no? Esto dicen expertos

Guillermo Bermejo recibe apoyo de congresistas de izquierda luego de ser condenado a 15 años por terrorismo

ENTRETENIMIENTO

Érika Villalobos cuenta cómo mantiene

Érika Villalobos cuenta cómo mantiene viva su relación a distancia con Erik Zapata entre Perú y Estados Unidos

John Kelvin es retirado de un local por su estado de ebriedad y se queja: “Nunca me han botado”

Isabel Preysler niega que Mario Vargas Llosa le pagara 80 mil euros por vivir en su mansión: “Jamás le pedí nada”

Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Guty Carrera asegura que su frase ‘yo no fui infiel’ estaba planeada: “Fue un guion”

DEPORTES

Alianza Lima vs Fluminense vóley

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Universitario vs ADT: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico

Pedro García resaltó irónico detalle del Cusco FC vs Atlético Grau: “Raúl Ruidíaz podría darle el tricampeonato a Universitario”