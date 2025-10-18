Corte de agua para este 20 de octubre en Lima Metropolitana por más de 10 horas: conoce qué zonas serán la afectadas

Sedapal comunicó que el suministro de agua potable quedará interrumpido de manera temporal este 20 de octubre en diversos puntos de Lima Metropolitana. Esta disposición impactará tanto a áreas residenciales como comerciales y se prolongará durante varias horas a lo largo de la jornada.
La compañía indicó que la suspensión se debe a un plan técnico enfocado en actualizar y realizar el mantenimiento de la red de distribución. Las tareas programadas incluyen el cambio de piezas fundamentales, la inspección de conductos y la mejora de sistemas de control y seguridad.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Pachacámac
Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446, 447
A.H. Sector G.
Cuadrante: Asoc. Las Dunas de La Molina, A.H. El Oasis de La Molina, A.H. Paúl Poblet Lind, A.H. Sol Radiante de Cieneguilla, A.H. Las Lomas, A.H. Las Palmeras de Frontera, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Nueva Gales, A.H. El Paraíso de La Molina, A.H. El Prado de Cieneguilla.
- A.H. Virgen del Carmen
- Sector Los Jardines
- Sector Central
- H-1 Bello Horizonte
- La Meseta
- Los Ángeles
- Las Mercedes
- Las Lomas
- U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) Corazón de Jesús
- Villa Hermosa
- U.P.I.S. Vista Alegre
- La Unión Alto
- Los Eucaliptos
- Los Álamos
- Parcela 1
- A.H. San Cristóbal
- La Pradera
- Santa Rosa
- El Balcón
- La Florida
- El Pedregal
- Los Sauces de La Molina
- A.H. Virgen de Chapi
- Sol Radiante
- Rinconada Alta
- Los Ficus
- A.H. Nueva Esperanza
- Nuevo Progreso
- Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)
- Centro Poblado Balcón del Cielo
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Chaclacayo
Sector 155
- Asoc. Los Cedros
- P.J. Virgen de Fátima Morón
- P.J. Miguel Grau
- Asoc. Cultura y Progreso
- A.H. Nueva Alianza
- Asoc. Luis Felipe de las Casas
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Independencia
Sector 332
- U. Pop. El Ermitaño
- A.H. 3 de Junio
- A.H. José C. Mariátegui
- A.H. San Camilo
- A.H. Villa El Ángel
- A.H. El Volante 3
- Asoc. Choferes del Perú
- P.J. Cruz de Mayo
- P.J. 6 de Julio
- P.J. Melchorita
- P.J. El Milagro de la Confraternidad
- P.J. San Albino
- P.J. Villa El Carmen
- P.J. El Volante
- Urb. José Gálvez
- Urb. Las Violetas
Hora: 12 m - 8 p. m.
Santa Anita
Sector 168
- Urb. Santa Aurelia
- Asoc. Residencial Santa Anita
- Asoc. Sapotal I - II
- Urb. Los Cedros
- Asoc. Monterrey
- APV Los Jardines
- APV Sol de Santa Anita
- Parcela II ex Fundo Vista Alegre Tejidos San Jacinto
Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.
Sedapal también precisó que, ante cualquier duda o consulta, los usuarios pueden llamar al Aquafono: (01) 317-8000. Los interesados deben proporcionar el número de suministro.
Consejos ante el corte de agua
- Utilizar envases limpios con tapa hermética para evitar contaminación.
- Elegir recipientes de plástico o vidrio aptos para almacenar agua potable.
- Lavar los envases con agua y jabón antes de llenarlos.
- Mantener los depósitos en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa.
- No almacenar agua en envases que hayan contenido productos químicos.
- Identificar los recipientes con la fecha de llenado para controlar su tiempo de almacenamiento.
- Renovar el agua cada semana si no se utiliza.
- Cubrir bien los envases para prevenir la entrada de polvo, insectos o suciedad.