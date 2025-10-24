Qué se celebra el 24 de octubre en el Perú: una fecha que entrelaza historia, liderazgo y reconciliación regional

Esta fecha reúne aniversarios de figuras políticas, artísticas y deportivas, así como hitos diplomáticos que transformaron la historia nacional y latinoamericana (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 24 de octubre reúne hechos y figuras que marcaron la historia del Perú y de América Latina. En 1842 murió en Lima Bernardo O’Higgins, libertador de Chile y símbolo continental de independencia.

Ese mismo día nacieron personalidades como Piero Pierantoni, último alcalde de Lima durante el gobierno militar; Tania Libertad, una de las voces más reconocidas del continente; y Rómulo Mucho, ingeniero y exministro de Energía y Minas. También nació Miguel Araujo, futbolista que integró la selección peruana en Rusia 2018.

Finalmente, en 1998, Perú y Ecuador firmaron el protocolo de paz que cerró definitivamente su histórica disputa fronteriza.

24 de octubre de 1842 – Fallecimiento de Bernardo O’Higgins, libertador de Chile y figura clave de América Latina

El libertador Bernardo O’Higgins, primer jefe de Estado de Chile y aliado del proceso emancipador sudamericano, murió en Lima tras dejar un legado que unió ideales revolucionarios y visión continental. (José Gil de Castro)

Bernardo O’Higgins Riquelme lideró la independencia de Chile y ejerció como su primer jefe de Estado. Hijo del marqués Ambrosio O’Higgins y de Isabel Riquelme, recibió educación en Perú, España e Inglaterra, donde abrazó ideales revolucionarios.

En 1817 asumió como Director Supremo de Chile y el 12 de febrero de 1818 proclamó su independencia ante España. Impulsó reformas clave, fundó instituciones militares y navales, y apoyó campañas libertadoras en la región.

Tras perder apoyo político, renunció en 1823 y se exilió en Perú, donde falleció en Lima. Su legado permanece como símbolo de libertad en América del Sur.

24 de octubre de 1932 – Nacimiento de Piero Pierantoni Cámpora, ingeniero civil ítalo-peruano y alcalde de Lima

Recordado como el último alcalde designado durante el régimen militar, Piero Pierantoni impulsó medidas de orden y limpieza en una Lima que buscaba modernizarse entre tensiones políticas. (Gian Piero Pierantoni)

Piero Pierantoni Cámpora nació en Génova (Italia) el 24 de octubre de 1932 y más tarde se nacionalizó peruano. Ingeniero civil de profesión, fue designado alcalde de Lima en 1980 durante el régimen militar.

Proveniente del ámbito privado, asumió el cargo en un momento complejo para la capital, donde los desafíos municipales eran enormes y urgentes.

Su gestión quedó marcada por intentos de ordenamiento urbano y limpieza del centro histórico. Pierantoni falleció en Lima el 10 de setiembre de 2009.

24 de octubre de 1952 – Nacimiento de Tania Libertad, voz emblemática de la música latinoamericana

Con más de cuarenta discos y millones de copias vendidas, Tania Libertad celebra una carrera que trasciende géneros y fronteras, proyectando la esencia del canto latinoamericano. (Instagram)

Tania Libertad de Souza Zúñiga nació en Zaña, Perú, y más tarde adoptó la nacionalidad mexicana. Con una trayectoria de más de seis décadas, esta cantante ha explorado géneros como el bolero, música afroperuana, trova y ranchera.

Ha grabado más de cuarenta álbumes, vendido más de doce millones de copias y se ha presentado en los escenarios más prestigiosos del mundo.

Ha sido reconocida como Artista para la Paz por la UNESCO y galardonada con el Latin Grammy a la Excelencia Musical. Su voz atraviesa culturas y fronteras, consolidándose como referente del canto latino.

24 de octubre de 1956 – Nacimiento de Rómulo Mucho Mamani, ingeniero de minas y dirigente político peruano

Desde su labor como viceministro hasta su paso por el Congreso, Rómulo Mucho destacó por promover el desarrollo minero sostenible y la educación profesional en el país. (Revista Pro Activo)

Rómulo Mucho Mamani nació el 24 de octubre de 1956 en Juli (Puno). Es ingeniero de minas, académico universitario y dirigente gremial.

Ha ocupado puestos públicos como viceministro de Minas y fue congresista por Puno entre 2000 y 2001. En febrero de 2024 fue designado ministro de Energía y Minas, cargo que ejerció hasta noviembre de ese año.

Su trayectoria destaca también por su labor empresarial en el sector minero, la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y reconocimientos como doctor honoris causa.

24 de octubre de 1994 – Nacimiento de Miguel Araujo, defensa central peruano

Con disciplina y constancia, Miguel Araujo se ganó un lugar en la historia reciente del fútbol peruano como parte del equipo que devolvió al país al Mundial. (Andina)

Miguel Gianpierre Araujo Blanco nació en Lima el 24 de octubre de 1994. Defensor central reconocido desde su debut profesional en 2011 con Cobresol, ha jugado para clubes como Sport Huancayo, Estrella Roja de Belgrado y Alianza Lima, antes de integrarse al seleccion peruana en 2014.

Participó en la Copa Mundial de Rusia 2018 y desde entonces continúa aportando estabilidad a la zaga nacional.

Su carrera incluye experiencias internacionales y una constante evolución que lo posicionan entre las figuras más prometedoras de su generación.

24 de octubre de 1998 – Firma del protocolo de paz que delimitó la frontera entre Perú y Ecuador y puso fin a décadas de enfrentamientos

La firma del acuerdo de paz entre Perú y Ecuador marcó un hito diplomático regional al transformar una antigua disputa territorial en una oportunidad de desarrollo conjunto. (GEC)

El 24 de octubre de 1998 se concretó un histórico acuerdo entre Perú y Ecuador. Tras los conflictos armados de 1941, 1981 y 1995, los países aceptaron un arbitraje internacional para sellar su límite fronterizo en la Cordillera del Cóndor.

Bajo la supervisión de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, se estableció que una porción de territorio (la zona de Tiwinza) quedaría en Perú, mientras Ecuador recibiría otras compensaciones territoriales.

Además se creó un parque ecológico binacional para preservar la zona. Este pacto permitió abrir una nueva etapa de cooperación, comercio y desarrollo en áreas que hasta entonces habían sido escenario de disputas.