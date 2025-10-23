Un total de 14 toneladas de jarabes, pastillas y cápsulas vencidas fueron destruidas

Gran parte de lo incinerado provenía de operativos en farmacias, droguerías y puntos de acopio, con el fin de retirar de circulación elementos que ponen en riesgo la salud pública - Créditos: Gobierno del Perú.

Un total de 14 toneladas de medicinas vencidas y productos farmacéuticos sin autorización han sido eliminados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), órgano del Ministerio de Salud (Minsa), en el marco de sus acciones para reducir los riesgos sanitarios derivados del consumo de sustancias no controladas.

El operativo abarca jarabes, pastillas, cápsulas, ungüentos, gotas, inyectables y alcohol medicinal, muchos de ellos falsificados, adulterados o carentes de registro sanitario.

De acuerdo con Luis Costilla, especialista del Equipo Contra el Comercio Ilegal de Digemid, el material destruido incluye también productos naturales publicitados con supuestas propiedades curativas, pero sin respaldo científico.

El especialista señaló la eliminación adicional de frascos vacíos, envases de diversos tamaños, etiquetas fabricadas de manera ilícita y maquinaria artesanal hallada en laboratorios clandestinos, locaciones que funcionaban sin permisos sanitarios e incumplían condiciones mínimas de salubridad.

La mayor parte de lo destruido, unas 9 toneladas, proviene de incautaciones en operativos de fiscalización a lo largo del presente año. Cerca de dos toneladas fueron identificadas por inspectores en laboratorios y droguerías durante controles de rutina.

El saldo corresponde a medicamentos recolectados en puntos de acopio, estrategia implementada para retirar de circulación productos caducos que permanecían en hogares de todo el país.

El proceso de eliminación de estos fármacos se llevó a cabo en el relleno sanitario Fundo Piedras Blancas en Chilca, provincia de Cañete. La eliminación siguió los lineamientos medioambientales establecidos por el propio Ministerio de Salud, para impedir la contaminación del entorno y asegurar un manejo adecuado de residuos peligrosos.

Frente a la proliferación de productos farmacéuticos ilegales y vencidos, la Digemid recomienda a la ciudadanía adquirir medicinas únicamente en farmacias y boticas autorizadas.

Además, recomienda no caer en la automedicación y descartar aquellos insumos que provienen de ventas informales, como ferias, redes sociales, bodegas, mercados o vendedores ambulantes. Como medida preventiva adicional, se aconseja revisar el contenido del botiquín domiciliario cada seis meses y depositar los productos caducos en los puntos de acopio establecidos.

Para denunciar la venta ilegal de medicinas o reportar hallazgos sospechosos, están disponibles los canales digitales oficiales de la Digemid, incluyendo su portal web. Estas acciones buscan garantizar que la población reciba únicamente fármacos que cumplan los estándares de calidad, eficacia y seguridad requeridos por la normativa del sector salud.

Funciones de Digemid

Regula, autoriza y supervisa la fabricación, importación, almacenamiento, distribución y comercialización de medicamentos, insumos y productos sanitarios en el país.

Evalúa y otorga el registro sanitario necesario a fármacos y productos afines para su uso y venta legal en territorio nacional.

Realiza inspecciones y fiscalizaciones a farmacias, boticas, laboratorios, droguerías y almacenes para asegurar el cumplimiento de normativas y condiciones sanitarias.

Coordina el retiro y destrucción de medicamentos y productos médicos vencidos, adulterados, falsificados o de procedencia ilegal.

Promueve la farmacovigilancia mediante la supervisión y reporte de reacciones adversas y la seguridad en el consumo de medicamentos.

Establece campañas para informar a la población sobre el uso adecuado de fármacos y los riesgos del consumo irregular o la automedicación.

Gestiona la denuncia y atención de casos sobre el comercio ilegal de productos farmacéuticos, fortaleciendo la seguridad sanitaria nacional.