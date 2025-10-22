Perú

Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú crea el primer centro musical inspirado en Chabuca Granda

Proyecto forma parte del Plan Lima Maestro 2030 y busca recuperar espacios patrimoniales del Centro Histórico a través del diseño de interior, la música y el arte

Por Redacción Infobae Perú

Guardar
Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú crea el primer centro musical inspirado en Chabuca Granda. Facebook

En el marco de la “Semana del Diseño Peruano 2025”, la Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú (DIP) presenta una nueva edición de DIP Restaura, con la creación del primer Centro Musical inspirado en Chabuca Granda, ubicado en la Quinta La Riva, una de las casonas más emblemáticas del Centro Histórico de Lima.

DIP formará parte del Plan Maestro Lima 2030, iniciativa que se viene desarrollando desde 2019 y busca la recuperación integral del Centro Histórico a través de proyectos culturales y patrimoniales. En ese marco, la asociación lidera una intervención que une arte, diseño interior y restauración arquitectónica, reafirmando su compromiso con la revalorización del patrimonio y la identidad peruana.

“Cada espacio de la Quinta fue creado como una reinterpretación artística de la vida y obra de Chabuca Granda, incorporando símbolos como la voz, la raíz y la inspiración. Es un hito para el diseño, que nosotros, como Asociación de Diseñadores de Interiores, seamos parte del plan maestro de la ciudad, alineado a Lima 2030. Este proyecto muestra que el diseño interior también puede ayudar a recuperar espacios urbanos y culturales. Chabuca representa ese espíritu creativo y libre que queremos reflejar en cada ambiente”, señaló Mari Cooper, presidenta de la Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú.

Asociación de Diseñadores de Interiores
Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú crea el primer centro musical inspirado en Chabuca Granda

La construcción del primer Centro Musical Chabuca Granda representa una transformación urbana significativa, en la que más de 20 profesionales, entre diseñadores de interiores, arquitectos y paisajistas, trabajaron arduamente durante diez meses para darle un giro irónico a la quinta. Esta intervención contó con una inversión aproximada de medio millón de soles y no generó costo alguno para la Beneficencia de Lima, ya que forma parte del convenio suscrito entre ambas instituciones.

“Este año damos un paso más. La restauración de la Quinta La Riva y la transformación en un Centro Musical representa una forma de devolverle vida al centro histórico, desde la creatividad y la colaboración. Nuestro propósito es que el público se reconecte con Lima a través del arte y el diseño. Agradecemos a la Beneficencia por la confianza depositada en nuestro equipo una vez más.”, comenta Porfirio Castro, Director de la Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú.

Asociación de Diseñadores de Interiores
Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú crea el primer centro musical inspirado en Chabuca Granda

Gala de inauguración y exposición

La gala benéfica de inauguración se llevará a cabo el 23 de octubre y contará con la presencia de autoridades municipales, directivos de DIP, de la Beneficencia de Lima, PROLIMA, así como representantes de las marcas aliadas e invitados especiales. La entrada tendrá un costo de S/ 200 y se podrán adquirir directamente en la Quinta.

La exposición estará abierta desde el 24 de octubre al 30 de noviembre. La entrada general tiene un costo de S/25.00 y la de estudiantes es de S/10.00. Los boletos pueden adquirirse en la boletería del lugar.

La restauración se realizó con el apoyo de marcas aliadas como Artisans, Bozovich, Casa Color, Casa Design, Ceresita, Decor Bell, Deko Mundo, Entorno Design, Giralínea, Global Access, Helios, Hilite, Inpiedra, Karim Chaman Boutique, La Cuisine Appliances, Limo Stone, Marcan, Marx Sanitarios, Multi Top, Nathan Alfombras, Natuzzi, Pelikano, Pierinelli, Queens Deco, Rattan, Romantex, Rosen, S Collection, Saloni Muebles, Sani Center, Sierra Muebles, Teka, Texturas Peruanas, Tramontina, Trazzo Visual Academia, Vainsa y Walldress & Co.

Temas Relacionados

Chabuca GrandaBarrios AltosCentro Históricoperu-noticias

Más Noticias

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a la PNP a suboficial investigado por asesinato de músico y justifica el disparo

El presidente del Parlamento reiteró su respaldo al policía investigado por la muerte de ‘Trvko’ y pidió su reincorporación, mientras la familia del músico presentó acciones legales por sus dichos

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a

Aumenta actividad de restaurantes en Perú gracias a crecimiento del servicio de catering

El incremento se explica por el dinamismo de los servicios de catering, concesionarios y bebidas, que compensaron la ligera caída de los restaurantes tradicionales y marcaron una nueva tendencia en el consumo gastronómico del país

Aumenta actividad de restaurantes en

Diabetes tipo 2: un mes antes de esta enfermedad crónica tu cuerpo te da las siguientes señales

Aunque la diabetes puede desarrollarse de forma lenta y sin síntomas evidentes, antes del diagnóstico muchas personas presentan señales que pueden durar semanas o incluso meses

Diabetes tipo 2: un mes

Fiscalía abre investigación a inspector de la Municipalidad Provincial de Tacna por insulto racista a taxista

Grabación motivó la separación e inicio de un proceso judicial ante la reacción inmediata de autoridades y el Frente Regional de Taxistas

Fiscalía abre investigación a inspector

Sismo de magnitud 6.0 en Tumbes: Marina de Guerra del Perú emite comunicado ante posible riesgo de tsunami

Las autoridades del IGP y Defensa Civil mantienen vigilancia permanente en la zona norte del país ante posibles réplicas posteriores al sismo

Sismo de magnitud 6.0 en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a

Congreso: Rospigliosi pide reincorporar a la PNP a suboficial investigado por asesinato de músico y justifica el disparo

MTC renunciará a retribución para que pasajeros no paguen TUUA nacional en el Aeropuerto Jorge Chávez, adelantó Katy Ugarte

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

Magistrado César Ochoa defiende fallo del TC en el caso ‘Cócteles’: “Devoluciones del expediente vulneraron derecho a plazo razonable”

Hildebrandt: Keiko Fujimori sigue siendo la que “pitufeó dineros sucios” y convirtió la política en “faena de forajidos”

ENTRETENIMIENTO

Pamela López expresa su apoyo

Pamela López expresa su apoyo a Maju Mantilla y critica el doble discurso de Gustavo Salcedo: “No es admisible”

Gustavo Salcedo confiesa seguir enamorado de Maju Mantilla: “El amor no se acaba de un día para otro”

El ingenioso truco del imitador de Nelson Pinedo en ‘Yo Soy’ que dejó boquiabierto al jurado

Así fue la reacción de Maju Mantilla ante la pregunta sobre si le fue infiel o no a Gustavo Salcedo

Melissa Klug confirma que terminó relación con Jesús Barco a ‘Magaly TV La Firme’: “Estamos separados”

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 21

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La alegría de Facundo Morando por recibir la camiseta de Alianza Lima de Hernán Barcos: “Un honor para mí este regalo”

FPV inició plan para reducir cantidad de clubes en la Liga Peruana de Vóley: “En dos años el torneo tendrá 10 equipos”

“Ya empezamos a jugar el ‘amigo secreto’ y todavía no está listo Christian Cueva”, la dura crítica de periodista ecuatoriano por su bajo nivel en Emelec

Continuará el uso del Video Challenge en la Liga Peruana de Vóley: ¿a partir de qué etapa se implementará esta tecnología?