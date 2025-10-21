Perú

Sismo de magnitud 4 se siente en Caylloma, Arequipa

A lo largo de su historia, la nación ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Por Infobae Noticias

Guardar
Perú es uno de los
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4 este martes 21 de octubre con epicentro en la ciudad de Huambo, en la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa.

De acuerdo con un reporte de la Red Sísmica Nacional, el movimiento comenzó a las 17:57 (hora local) y se originó a una distancia de 4 kilómetros al Norte de Huambo, con una profundidad de 15 kilómetros, una intensidad de III y latitud y longitud de -15.7, -72.1 grados.

Debido a la magnitud del movimiento telúrico el rango de alerta emitido fue de color verde.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente:

I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.

II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.

IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.

V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.

VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.

VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.

VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.

IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.

X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”.

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

¿Que hacer en caso
¿Que hacer en caso de un temblor? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico

Perú se localiza en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo.

El también llamado Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es liberada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, consideradas como catastróficas.

Los sismos más mortíferos de Perú

Terremoto en Perú en el
Terremoto en Perú en el 2016 (AP)

La nación sudamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 aconteció en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro terremoto de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que empezó a las 09:34 horas, dejó daños en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Un movimiento telúrico de magnitud 6.9 afectó a parte sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más destructor después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente dañado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos acontecidos en Perú en los últimos años, siendo rebasado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos sismos registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

Temas Relacionados

SismoPerúperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Luz del Sur rescata a gatito atrapado tres días en una torre de alta tensión en El Agustino

Tras ser rescatado, el animal fue trasladado a una veterinaria en Miraflores, donde recibe atención médica y se encuentra en proceso de recuperación

Luz del Sur rescata a

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

La jueza Norma Carbajal, a cargo de la audiencia, rechazó el pedido de suspensión presentado por la exprimera ministra y objetó los documentos entregados debido a inconsistencias

Betssy Chávez discute con jueza

La alegría de Facundo Morando por recibir la camiseta de Alianza Lima de Hernán Barcos: “Un honor para mí este regalo”

El entrenador de la disciplina de vóley quedó demasiado emocionado por el gesto del ‘Pirata’. La indumentaria ‘9′ será conservada y valorada como algo más que un simple gesto

La alegría de Facundo Morando

Magistrado César Ochoa defiende fallo del TC en el caso ‘Cócteles’: “Devoluciones del expediente vulneraron derecho a plazo razonable”

El ponente de la sentencia que favoreció a Keiko Fujimori y Fuerza Popular argumentó que los continuos retrasos y la falta de definición después de una década no son compatibles con el derecho

Magistrado César Ochoa defiende fallo

Granada: beneficios para la salud de esta fruta rica en potasio

El potasio es un mineral fundamental para la salud cardiovascular, muscular y nerviosa

Granada: beneficios para la salud
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez discute con jueza

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

Magistrado César Ochoa defiende fallo del TC en el caso ‘Cócteles’: “Devoluciones del expediente vulneraron derecho a plazo razonable”

Hildebrandt: Keiko Fujimori sigue siendo la que “pitufeó dineros sucios” y convirtió la política en “faena de forajidos”

Renzo Reggiardo asume la Alcaldía de Lima, pero ¿renunciará para ser candidato en las Elecciones regionales y municipales 2026?

Keiko Fujimori omitió en su discurso a su hermano Kenji, quien no apoyará a Fuerza Popular en las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

El ingenioso truco del imitador

El ingenioso truco del imitador de Nelson Pinedo en ‘Yo Soy’ que dejó boquiabierto al jurado

Así fue la reacción de Maju Mantilla ante la pregunta sobre si le fue infiel o no a Gustavo Salcedo

Melissa Klug confirma que terminó relación con Jesús Barco a ‘Magaly TV La Firme’: “Estamos separados”

Aldo Miyashiro reapareció en su programa ‘Habla Chino’ tras salir del aire por 3 días: “Buenas noches, soy la doctora Polo”

Tiktokero Crhiss Vanger rompe el silencio: niega acusaciones, admite deuda y acusa campaña de desprestigio en su contra

DEPORTES

La alegría de Facundo Morando

La alegría de Facundo Morando por recibir la camiseta de Alianza Lima de Hernán Barcos: “Un honor para mí este regalo”

Continuará el uso del Video Challenge en la Liga Peruana de Vóley: ¿a partir de qué etapa se implementará esta tecnología?

El deslumbrante aporte del ‘Tunche’ Rivera a Universitario que lo consagra como uno de los mejores artilleros de la Liga 1 2025

Gianluca Lapadula incluyó a Christian Cueva en su equipo ideal y Jefferson Farfán lo vaciló: “Lo puso para que cante”

Alianza Universidad separó a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina: el firme comunicado del club huanuqueño