Anahí de Cárdenas quiere un segundo hijo y habla de su nueva vida después del cáncer: “Sería hermoso”

La actriz superó el cáncer, volvió al teatro y ahora anhela convertirse nuevamente en madre, acompañada del apoyo de su esposo

Anahí de Cárdenas revela su deseo de ser madre otra vez y celebra su renacer tras vencer el cáncer. Infobae Perú / Captura IG- anahidec

La modelo Anahí de Cárdenas atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida. Después de haber librado una dura batalla contra el cáncer de mama y haber enfrentado tratamientos complejos que pusieron a prueba su fortaleza física y emocional, hoy la actriz y cantante celebra su pleno renacer.

No solo ha regresado a los escenarios con el musical “Reinas de corazones 90s”, sino que también vive a plenitud su etapa más íntima y especial: la maternidad.

La artista se convirtió en madre hace apenas unos meses, un sueño que en algún momento creyó imposible debido a las secuelas del cáncer. Sin embargo, su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. En entrevista con un medio conocido, compartió que está disfrutando cada día al lado de su bebé de tres meses y medio.

Anahí de Cárdenas revela su deseo de ser madre otra vez y celebra su renacer tras vencer el cáncer. Infobae Perú / Captura IG- anahidec

“Estoy recién descubriéndolo. Mi bebito tiene tres meses y medio, estoy aprovechando todos los momentos que puedo con él y aprendiendo un montón de cosas”, expresó con evidente emoción al diario Trome.

Lejos de mostrarse agotada por las demandas de esta nueva etapa, Anahí se siente agradecida por cada experiencia. Su voz transmite ternura y admiración al hablar de su hijo, pues asegura que la maternidad ha cambiado su manera de ver el mundo. “La maternidad me ha dado una nueva perspectiva de la vida”, aseguró, destacando que ahora prioriza el presente y no permite que las etiquetas la definan, como ocurría antes cuando era catalogada como “pituca”.

Uno de los momentos más sinceros de la entrevista fue cuando reveló un anhelo que ha comenzado a crecer en su corazón: ser madre por segunda vez. A pesar de las dificultades que atravesó en el pasado y de los retos que implica volver a empezar, su deseo es claro.

“Me gustaría tener un segundo hijo”, confesó sin dudar. Y no solo eso, también compartió que le encantaría que su próximo bebé sea una niña. “Sería hermoso”, comentó con una sonrisa, reflejando la ilusión que mantiene encendida con su esposo Elías Maya.

Anahí de Cárdenas revela su deseo de ser madre otra vez y celebra su renacer tras vencer el cáncer. Infobae Perú / Captura IG- anahidec

Anahí de Cárdenas destaca labor de padre de Elías Maya

Este deseo llega en un momento de plenitud personal, pero también de estabilidad emocional, y gran parte de ello se debe al apoyo incondicional de su esposo Elías Maya, a quien considera su mayor sostén. Durante su enfermedad, él fue su acompañante constante, el que la cuidó, la motivó y no la dejó caer. Hoy, en esta nueva etapa, sigue siendo igual de importante.

“Si no hubiese sido por él, olvídate, no lo logramos. Eso es lo que hace una pareja, estar ahí. No solo para los momentos bonitos, en los otros se ve la calidad de persona que tienes al lado, y mi esposo es extraordinario. Él lo cambia, lo baña, le da de comer”, declaró con orgullo.

La manera en la que describe a su pareja revela una relación basada en el trabajo en equipo, el amor y la empatía. Para Anahí, la maternidad no es un camino en solitario, sino una experiencia compartida que los ha unido aún más como familia.

Sin embargo, su vida no se limita al ámbito personal. Anahí también ha experimentado un renacer profesional. Después de años de pausa por su tratamiento, ha regresado a los escenarios con más fuerza, autenticidad y confianza que nunca. El musical “Reinas de corazones 90s” representa para ella una celebración de su recuperación, una manera de reconectarse con su pasión y demostrar que la vida después del cáncer no solo es posible, sino también luminosa.

Anahí de Cárdenas revela su deseo de ser madre otra vez y celebra su renacer tras vencer el cáncer. Infobae Perú / Captura IG- anahidec

