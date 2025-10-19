Ministro del Interior promete acciones implacables contra la extorsión en el transporte y otros sectores

PNP inicia operativo de “Transporte Público Seguro”, para hacerle frente a los extorsionadores. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, encabezó la cuarta mesa de trabajo orientada a combatir la extorsión y los homicidios que afectan al sector transporte público en Lima.

El encuentro reunió a representantes del Ministerio Público, operadores de justicia y diversas empresas de transporte, con la finalidad de coordinar medidas conjuntas frente a las mafias de la criminalidad.

Durante la sesión, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) subrayó la importancia de estos espacios de diálogo permanente con los operadores de justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, para impulsar una lucha frontal contra el crimen organizado.

El encuentro también permitió exponer las problemáticas concretas que enfrentan los transportistas formales, blanco recurrente de organizaciones delictivas que buscan imponer cobros ilegales mediante amenazas y violencia.

En sintonía con los compromisos asumidos, Tiburcio Orbezo anunció que próximamente se sumarán representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a estos espacios, consolidando una red de articulación entre las principales instituciones del Poder Ejecutivo vinculadas a la seguridad y al trasporte.

Titular del Mininter, Vicente Tiburcio.

El ministro defendió el enfoque integral de la estrategia, que prioriza el intercambio de información, propuestas legislativas y la colaboración directa entre entidades.

Indicó que el diálogo con los gremios del transporte y la cooperación entre el Mininter, el MP y el PJ constituyen pilares clave para enfrentar la amenaza de la extorsión. Frente a operadores y representantes sectoriales, Tiburcio Orbezo aseguró: “El Gobierno será implacable contra las mafias de extorsión”.

Nuevas normas y monitoreo

En el marco del encuentro, el ministro destacó los avances en la promulgación y elaboración de normas para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público en la persecución y judicialización del delito de extorsión.

Señaló que existen leyes especiales ya promulgadas y que nuevas normas complementarias se encuentran próximas a aprobarse, lo que permitirá una respuesta más rápida y efectiva ante esta problemática.

La situación de violencia que enfrentan los transportistas quedó de manifiesto con el reciente asesinato de un conductor en Lurín, presuntamente a manos de extorsionadores.

Refiriéndose a este caso, el ministro lamentó públicamente la muerte del trabajador y rechazó que empresas formales, responsables de empleo y servicios para millones de ciudadanos, sean atacadas por estructuras criminales.

En cumplimiento de instrucciones precisas del presidente José Jerí Oré, Tiburcio Orbezo reiteró que el Ministerio del Interior mantendrá una política de “puertas abiertas”, invitando a ciudadanos, gremios y organizaciones sociales a participar con propuestas y acciones que contribuyan a fortalecer la seguridad ciudadana en el país.

Remarcó que, si bien existe un enfoque prioritario sobre los problemas que afectan al transporte, la lucha contra la extorsión se extiende a todos los sectores de la sociedad.

La mesa de trabajo estuvo conformada, además, por el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola Delgado, el teniente general Zenón Loayza Díaz, el viceministro de Orden Interno, Maxfredid Pérez Rodríguez, y la directora general contra el Crimen Organizado, Silvia De La Cruz Quintana, así como por altos mandos policiales y representantes institucionales.