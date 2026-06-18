Inti Raymi vs. Fiesta de San Juan: las dos grandes celebraciones que movilizan el turismo peruano cada 24 de junio

Composición: Infobae Perú

Junio se ha consolidado como uno de los meses más importantes para el turismo nacional. Cada año, el calendario reúne dos de las festividades más emblemáticas del país en una misma fecha: el Inti Raymi en Cusco y la Fiesta de San Juan en la Amazonía peruana. Aunque nacieron en contextos culturales distintos, ambas celebraciones comparten la capacidad de atraer a miles de visitantes y convertirse en motores económicos para sus regiones.

La expectativa para este 2026 es alta. De acuerdo con proyecciones del sector aéreo, más de 40 mil pasajeros se desplazarían entre el 19 y el 29 de junio hacia destinos vinculados a estas festividades, impulsados además por el feriado largo del 29 de junio. Mientras Cusco se prepara para revivir el esplendor del antiguo Imperio Inca, ciudades amazónicas como Iquitos, Tarapoto, Pucallpa y Puerto Maldonado afinan detalles para recibir a quienes buscan vivir una de las tradiciones más representativas de la selva peruana.

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Inti Raymi: el legado inca que convierte a Cusco en el centro de atención mundial

Cada 24 de junio, Cusco se viste de gala para celebrar el Inti Raymi, la Fiesta del Sol. Acompaña al Sapa Inca en un recorrido que inicia en el Qoricancha, pasa por la Plaza de Armas y culmina en la majestuosa fortaleza de Sacsayhuamán.

Cada 24 de junio, la ciudad de Cusco se transforma en un enorme escenario donde historia, tradición y cultura se unen para dar vida al Inti Raymi, conocido también como la Fiesta del Sol. Esta celebración tiene sus raíces en el antiguo Imperio Inca y rendía homenaje al dios Inti, considerado la principal deidad andina.

La ceremonia coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, momento que para los incas marcaba el inicio de un nuevo ciclo agrícola y espiritual. A través de rituales, danzas y ofrendas, se agradecía al Sol por las cosechas y se pedía prosperidad para el año venidero.

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La representación contemporánea del Inti Raymi se realiza desde 1944 y este año celebrará su edición número 82. Más de 800 artistas participarán en la puesta en escena que recrea los antiguos rituales incas en tres puntos emblemáticos de la ciudad: el Qoricancha, la Plaza de Armas y la explanada de Sacsayhuamán.

Las actividades comenzarán a las 9:00 de la mañana en el antiguo Templo del Sol. Posteriormente, el Inca recorrerá el centro histórico hasta llegar a la Plaza de Armas, donde protagonizará uno de los momentos más esperados de la jornada. Finalmente, la ceremonia principal se desarrollará en Sacsayhuamán, donde miles de asistentes presenciarán una representación íntegramente en quechua acompañada por música andina y expresiones artísticas tradicionales.

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El impacto del Inti Raymi va más allá del aspecto cultural. Durante el mes jubilar cusqueño, hoteles, restaurantes, agencias de viaje y operadores turísticos registran una importante demanda. En 2025, las celebraciones relacionadas con esta festividad congregaron a más de 1,5 millones de visitantes, consolidando a Cusco como uno de los principales destinos turísticos del país.

Para este año, la ruta aérea Lima-Cusco concentraría más de 22.400 pasajeros, reflejando el interés que despierta una festividad considerada una de las más importantes del patrimonio cultural peruano.

Fiesta de San Juan: la celebración amazónica que une fe, gastronomía y tradición

Fiesta de San Juan: así se preparan 1200 juanes por la festividad | TV Perú

Mientras los Andes celebran al dios Sol, la Amazonía peruana vive una de sus fechas más significativas con la Fiesta de San Juan, una tradición que combina elementos religiosos, costumbres ancestrales y una profunda conexión con la naturaleza.

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La festividad tiene como figura central a San Juan Bautista, santo asociado al agua y a la purificación. Con la llegada de los españoles, su devoción se extendió por América y encontró un espacio particular en la selva peruana, donde los ríos forman parte esencial de la vida cotidiana.

Con el paso de los siglos, esta celebración incorporó elementos propios de las comunidades amazónicas hasta convertirse en una expresión cultural única. Por ello, una de las costumbres más conocidas es el tradicional baño en ríos y lagunas durante la madrugada del 24 de junio, una práctica vinculada a la búsqueda de salud, bienestar y prosperidad.

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La Fiesta de San Juan se vive con especial intensidad en regiones como Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios y parte de Huánuco. Las calles se llenan de música, danzas típicas, ferias artesanales, concursos, actividades culturales y celebraciones religiosas que convocan tanto a pobladores locales como a turistas nacionales y extranjeros.

Uno de los principales atractivos es la gastronomía amazónica. El protagonista indiscutible es el juane, plato tradicional preparado con arroz, carne, huevo y aceitunas envueltos en hojas de bijao. Durante estas fechas también cobran protagonismo bebidas típicas, pescados regionales y otros productos característicos de la selva peruana.

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El interés por esta festividad también se refleja en la demanda de vuelos. Para la temporada de junio, se proyecta que más de 19.800 pasajeros se movilicen hacia destinos amazónicos. Iquitos y Tarapoto lideran las preferencias, con más de 6.600 y 6.400 pasajeros estimados, respectivamente.

La coincidencia entre el Inti Raymi y la Fiesta de San Juan convierte al 24 de junio en una de las fechas más representativas del calendario peruano. Mientras una celebración conecta al país con el legado del Tahuantinsuyo y la cosmovisión andina, la otra pone en valor la identidad amazónica, sus tradiciones y su estrecha relación con la naturaleza. Ambas festividades continúan atrayendo visitantes de distintas partes del Perú y del mundo, impulsando el movimiento turístico en una de las temporadas más dinámicas del año.

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