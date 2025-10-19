Imitador de ‘El Russo’ de ‘Yo Soy’ lanzó fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”

Imitador de ‘El Ruso’ de ‘Yo Soy’ lanzó fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta” | Latina

Un imitador de Paul Flores, conocido como ‘El Russo’, aprovechó su audición en el programa Yo Soy para pedir mayor seguridad nacional y demandar a las autoridades implementar medidas concretas contra la violencia que afecta a la población peruana. La edición emitida el sábado 18 de octubre incluyó esta presentación durante la etapa de casting para seleccionar a los nuevos participantes.

El concursante, Rony Estremadoyro, se presentó en el casting de Arequipa con el objetivo de rendir homenaje al reconocido cantante de cumbia, quien fue víctima de un ataque perpetrado por sicarios en marzo de este año. Para lograr una representación fiel, Estremadoyro utilizó un traje idéntico al que Paul Flores lucía en uno de sus conciertos, demostrando un trabajo minucioso en la preparación de su personaje.

El impacto de la muerte de Paul Flores, aún reciente, marcó el ambiente en el set desde el inicio. La sensibilidad del caso se reflejó en el silencio y la atención de los presentes cuando el aspirante pidió tomar la palabra antes de dar inicio a su presentación artística.

“Un personaje muy sensible para todo el país, con mucho respeto y, sobre todo, a través de la música me gustaría alzar la voz de protesta y pedir más seguridad y pedir un país mejor a nuestras autoridades”, expresó Estremadoyro, dirigiéndose tanto al público como a los responsables de la seguridad nacional.

La reacción del jurado fue inmediata. Ricardo Morán interrumpió el proceso para agradecer la iniciativa del participante y subrayar la importancia de recordar a ‘El Russo’ en un momento tan delicado para los seguidores de la cumbia peruana. Reconoció la pérdida reciente de Flores e invitó a la audiencia a solidarizarse con el duelo colectivo que dejó su fallecimiento.

Tras ese momento, Estremadoyro interpretó el tema “Lágrima por lágrima”, canción emblemática que forma parte del repertorio de Armonía 10 y que se asocia a la voz de Paul Flores. A pesar de la emotividad y el esfuerzo en su actuación, el participante no logró convencer al jurado para pasar a la siguiente etapa del certamen.

Sin embargo, el mensaje pronunciado sobre la necesidad de mayor protección social quedó como uno de los más recordados de la transmisión, sumando así un reclamo ciudadano desde el escenario televisivo.

Quién fue Paul Flores, ‘El Russo’

Paul Flores García, conocido profesionalmente como ‘El Russo’, nació el 21 de septiembre de 1984 en Castilla, provincia de Piura. Su vínculo con la música comenzó en la infancia, cuando integró el coro de la parroquia de su barrio, desarrollando aptitudes que lo distinguieron rápidamente en la escena local. A los 17 años, fue incorporado como vocalista principal en la orquesta Armonía 10, agrupación con la que interpretó numerosos temas que alcanzaron gran popularidad en el país.

Reconocido por su voz y carisma, Paul Flores también formó parte de otras orquestas, regresando a Armonía 10 en 2023 para seguir su carrera. A lo largo de los años, acumuló éxitos que se mantienen en la memoria colectiva y llevó el nombre de la cumbia peruana a distintos escenarios. El 16 de marzo de 2025, falleció tras el atentado que sufrió el bus de la orquesta en Lima. El hecho impulsó muestras de solidaridad y homenajes en varios departamentos del país.

Paul Flores era vocalista de Armonía 10

En su ciudad natal, Flores fue designado hijo predilecto y su imagen quedó plasmada en el Mural de la Cumbia Piurana, reflejo de su contribución al género y su influencia como figura pública. Su legado permanece vivo a través de su música y del reconocimiento de sus colegas y seguidores.