Sicarios asesinan a joven venezolana con más de 20 disparos en San Juan de Miraflores: dejaron una rosa sobre su cuerpo

Lima amanece ensangrentada otra vez. Una joven venezolana identificada como Valeria Andreína Suárez, de 25 años, fue asesinada a balazos la noche del jueves en la asociación Buenos Aires, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). El crimen, ocurrido en la calle Las Retamas, cerca del paradero comercial Laderas de Villa y a pocos metros de la Posta de Salud y la comisaría del sector, ha conmocionado a los vecinos por la violencia del ataque y un detalle macabro: los asesinos dejaron una rosa sobre el cuerpo antes de huir.

Según testigos, la víctima llegó como copiloto en una motocicleta lineal hasta el lugar, donde dos hombres la esperaban en una mototaxi de color amarillo. Poco después de su arribo, se produjo una acalorada discusión. En cuestión de segundos, uno de los agresores sacó un arma de fuego y disparó más de quince veces contra la joven, quien, lamentablemente, murió en el acto.

Asesinan a joven venezolana con más de 20 disparos en San Juan de Miraflores. Foto: captura Click Noticias/ Mi barrio SJM

Vecinos de la zona relataron que, tras el tiroteo, los criminales arrojaron una rosa sobre la víctima antes de escapar con rumbo desconocido.

“La moto se paró ahí, bajaron, la tiraron a la chica y fue donde le comenzaron a disparar. Cuando terminaron, se fueron para Cocharcas”, contó un testigo a las cámaras de Buenos Días Perú.

Otro residente señaló que la joven fue obligada a bajar de la mototaxi y que detrás del vehículo había otras dos motocicletas desde donde los atacantes también dispararon.

PNP realiza las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen. Foto: captura Click Noticias

PNP no descarta ajuste de cuentas

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística llegaron al lugar y hallaron más de veinte casquillos de bala, evidencia que da cuenta de la brutalidad del crimen. Los peritos contabilizaron hasta veinticinco impactos de bala, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

Los vecinos manifestaron no conocer a la víctima ni haberla visto antes por la zona, lo que sugiere que el ataque fue planificado y ejecutado con precisión. Además, indicaron que las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores podrían haber captado la fuga de los sicarios, información que ya está siendo analizada por las autoridades.

Sicarios asesinan a mujer en SJM. Foto: captura Click Noticias

Horas después del crimen, familiares de Valeria Suárez llegaron a la escena, visiblemente consternados, pero prefirieron no brindar declaraciones a la prensa. Solo exigieron justicia y la captura de los responsables.

La Policía Nacional ha iniciado las diligencias correspondientes y no descarta ninguna hipótesis. Sin embargo, por la cantidad de disparos, la modalidad del ataque y la presencia simbólica de la rosa, los investigadores sospechan que se trató de un ajuste de cuentas ligado a bandas delictivas.

En las próximas horas, el cuerpo de la víctima sería trasladado a la morgue para las pericias forenses que permitan avanzar en la investigación. Mientras tanto, la División de Homicidios de la Dirincri continúa recabando testimonios y videos de seguridad para identificar a los responsables de este nuevo crimen en San Juan de Miraflores.

Sicarios dejaron una rosa sobre su cuerpo. Foto: captura Click Noticias

Mafias de explotación sexual en San Juan de Miraflores

En los últimos años, San Juan de Miraflores se ha convertido en un punto crítico de la trata de personas y la explotación sexual en Lima. En distintas zonas del distrito operan mafias que se disputan el control de locales y hostales, donde muchas veces se ocultan casos de abuso y cobro de cupos. La reciente intervención de la Fiscalía de Trata de Personas de Lima Centro, junto a la Policía Nacional, reveló la magnitud del problema: una red dedicada a captar adolescentes a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Estado peruano destina apenas S/ 0,07 por persona para combatir la trata: víctimas quedan sin protección| Composición Infobae

El principal investigado, Gerardo Saúl Chunga Zárate, exsuboficial de la FAP, habría contactado a menores mediante perfiles falsos para luego explotarlas sexualmente en diversos puntos de la capital. Durante el operativo, realizado en un hostal de San Juan de Miraflores, fueron rescatadas cuatro adolescentes, una de ellas embarazada, lo que expuso la crueldad y alcance de este delito.