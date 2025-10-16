Perú

Corrupción en Loreto: sentencian a exalcaldesa a seis años de prisión por autorizar pagos por materiales que no se entregaron

Adela Jiménez Mera también deberá pagar un millón 397 mil 729,70 soles como reparación civil a favor del Estado luego de que el Poder Judicial la hallara culpable

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Exalcaldesa de Maynas es condenada
La exalcaldesa provincial de Maynas, Adela Jiménez Mera, recibió una condena a seis años de prisión efectiva por corrupción relacionada con una obra inconclusa en el caserío Huaturi, ejecutada en 2013 en el departamento peruano de Loreto. La sentencia fue emitida por el Juzgado Unipersonal Transitorio de Maynas tras la audiencia pública del 15 de octubre.

De acuerdo con información del Poder Judicial, la investigación estuvo a cargo del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, que logró acreditar la responsabilidad penal de Jiménez y de tres de sus exfuncionarios.

Estas personas fueron identificadas como Romel Seijas Pérez (exgerente de Obras), Iván Chota Rodríguez (exjefe de Logística) y Manuel Antonio Torres Pinedo (exjefe de Almacén). Los detalles fueron confirmados por el Ministerio Público, que señaló la coordinación con el programa Trabaja Perú en la ejecución del proyecto.

Investigación de corrupción

La obra investigada contemplaba la construcción de tres veredas peatonales destinadas a la comunidad de Huaturi. El avance se paralizó ese mismo año por falta de materiales, aunque la Municipalidad Provincial de Maynas ya había abonado el 100 % del valor a los proveedores.

El Poder Judicial puntualizó que se firmaron actas de conformidad como si los insumos hubieran sido entregados, lo que generó un perjuicio económico al Estado. Durante el juicio, el fiscal demostró que existió una concertación ilegal entre los funcionarios de la municipalidad y ciertos proveedores para justificar pagos por materiales que nunca ingresaron a la obra.

Según el Ministerio Público, este esquema evidencia una colusión deliberada con el objetivo de sustraer recursos públicos.

La sentencia impone penitencia privativa de la libertad para Jiménez y los exfuncionarios mencionados, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos. De la misma manera, se exhortó al pago de 1 millón 397 mil 729,70 soles de reparación civil a favor del Estado.

¿Cómo denunciar un acto de corrupción?

Cualquier ciudadano que sea testigo o tenga información sobre un posible acto de corrupción en una entidad estatal puede presentar una denuncia a través de la Plataforma de Denuncias Ciudadanas habilitada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esta opción permite reportar conductas que contravienen la ética y la legalidad, tales como el uso indebido de recursos públicos, el favorecimiento irregular a terceros, la invocación de influencias dentro del Estado, o irregularidades en contrataciones públicas.

La denuncia puede realizarse en línea mediante la plataforma oficial, o directamente ante la entidad involucrada, ya sea de forma presencial o virtual. Entre los actos denunciables se encuentran la apropiación o mal uso de bienes estatales, la obtención de favores por parte de funcionarios utilizando su cargo, el cobro o promesa de ventajas a cambio de influencias, o cualquier infracción a la Ley N° 27815, conocida como la Ley del Código de Ética de la Función Pública, entre otras conductas.

Las personas que deseen denunciar pueden optar por el anonimato. En caso de identificarse, existe la posibilidad de solicitar protección al Estado, con el objetivo de prevenir represalias laborales o en escenarios de contratación pública.

La autoridad competente evaluará la denuncia y determinará el tiempo de respuesta de acuerdo con la complejidad del caso.

