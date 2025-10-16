Perú

Concierto gratuito de música criolla en Trujillo reunirá a la Orquesta Sinfónica y jóvenes talentos

El Teatro San Juan será el escenario donde intérpretes trujillanos, respaldados por la Orquesta Sinfónica, rendirán homenaje a los grandes exponentes del cancionero nacional este jueves en una jornada cultural de acceso libre

La ciudad de Trujillo será escenario de un concierto gratuito donde la música criolla tomará protagonismo junto a la participación de la Orquesta Sinfónica de Trujillo y jóvenes promesas locales. La función está prevista para el jueves 16 de octubre, a las 19:30, en el Teatro San Juan, ubicado en el Centro Histórico.

Una gala para homenajear al cancionero peruano

El evento, denominado Concierto Criollo: La guardia nueva, es organizado por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y la Asociación Cultural Arce Rojo. El objetivo es rendir tributo a los grandes intérpretes de la música popular peruana con una puesta en escena diseñada para toda la comunidad.

Durante la gala se interpretarán 16 temas representativos del repertorio nacional, inspirados en figuras como Eva AyllónLos KipusCarlos FarfánChabuca Granda y Juan Benites Reyes. El programa busca destacar el legado de la música criolla y su vigencia entre las nuevas generaciones.

Protagonismo juvenil y acompañamiento profesional

La Orquesta Sinfónica de Trujillo (OST) actuará bajo la batuta del maestro y compositor Óscar Palomino Pastor. A ella se sumarán quince jóvenes talentos trujillanos, niños y adolescentes integrantes de la Asociación Cultural Arce Rojo, una organización reconocida como Punto de Cultura por el Ministerio de Cultura.

Entre los intérpretes se encuentran Paúl Reyes, Gabriela Córdova, Sofía Preciado, Adriana Matienzo, Estrellita Montoya, Katherine Castillo, Dayana Orbegoso, Marianne Yamilé, James Serrano, Camila Calderón, Valeria Rodríguez, Yorwin Cipriano, Nora Millonig, Yara Álvarez y Mía Atarama.

A los músicos jóvenes se les unirán instrumentistas egresados del Conservatorio de Música Carlos Valderrama, junto con el maestro Carlos Kanno en el bajo electrónico, Joel Peña en la guitarra y Luis Flores en el piano. Esta formación garantiza calidad musical y acompañamiento técnico para cada tema.

El repertorio incluirá obras emblemáticas asociadas a la historia de la música criolla nacional, permitiendo al público conectar con piezas tradicionales y con el aporte creativo de las nuevas generaciones.

Acceso libre para fomentar el arte local

El Ministerio de Cultura ha destacado que la entrada será libre hasta completar el aforo del teatro, promoviendo el acceso directo a espectáculos de calidad y el contacto con expresiones culturales representativas. La invitación está dirigida a todo el público, con énfasis en la valoración del esfuerzo juvenil y en el intercambio entre artistas consagrados y nuevos exponentes.

La cita cultural será el 16 de octubre en el Teatro San Juan, ubicado en el jirón Independencia 647, en el corazón histórico de Trujillo.

La actividad forma parte de una estrategia institucional para fortalecer la integración de jóvenes en iniciativas artísticas y preservar el patrimonio musical nacional. Se resalta la colaboración interinstitucional y el compromiso con la promoción del talento local dentro de marcos de inclusión y formación.

La música criolla en el Perú se originó en la zona costera a partir del contacto entre expresiones africanas, españolas e indígenas. Surgió en los barrios populares de ciudades como Lima y Callao hacia finales del siglo XIX, consolidándose como una manifestación urbana distintiva. Sus géneros más representativos, como el vals, la marinera, el tondero y la polka, reflejan la diversidad cultural del país y abordan temas cotidianos de la vida peruana. A lo largo del siglo XX, la música criolla se fortaleció gracias a la labor de compositores e intérpretes reconocidos, ocupando un espacio central en la identidad nacional y transmitiéndose entre generaciones hasta la actualidad.

