Perú

Marcha del 15 de octubre: 6 mercados de SJL decidieron cerrar sus puertas este miércoles

La jornada en el distrito inició con locales de abastos sin actividad, tras la decisión unánime de resguardar la seguridad ante el anuncio de movilizaciones y posibles hechos de violencia en la vía pública

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Marcha del 15 de octubre: mercados cerrados en SJL - BDP

Las protestas anunciadas para el miércoles 15 de octubre en San Juan de Lurigancho provocaron que al menos seis mercados de la zona tomaran la decisión de no operar durante la jornada. La medida fue adoptada como precaución ante la posibilidad de incidentes o saqueos, según confirmaron responsables de seguridad de los propios centros de abastos.

Precaución ante un escenario de conflictividad

Desde primeras horas del miércoles se observó el cierre total del mercado Valle Sagrado, uno de los principales centros mayoristas del distrito. Miembros del personal de seguridad indicaron que esta determinación se enmarca en acciones de prevención frente a potenciales disturbios vinculados a la marcha convocada para esa fecha.

“Tomamos una medida de seguridad, sobre todo por las manifestaciones, cerramos el mercado para prevenir saqueos y desorden, acataron alrededor de seis mercados que están cerca”, informó uno de los encargados de seguridad del mercado. Se estima que el mercado Valle Sagrado agrupa más de 300 puestos en su interior, lo que representa un punto neurálgico en la cadena de abastecimiento de la zona.

Marcha del 15 de octubre:
Marcha del 15 de octubre: 6 mercados de SJL decidieron cerrar sus puertas este miércoles - BDP

Temor por infiltraciones y extorsiones previas

Según testimonios recogidos durante la cobertura, la inquietud no solo responde al volumen de manifestantes previsto, sino también a la presencia documentada de delincuentes que aprovechan las aglomeraciones para generar caos o infiltrarse en las protestas. Esta preocupación se suma al antecedente de extorsión a varios comerciantes, situación que mantiene en alerta a los dirigentes de los mercados.

Vecinos y usuarios habituales coincidieron en que no hubo información anticipada oficial acerca del cierre, motivo por el cual se observaron a decenas de personas intentando ingresar a los mercados con sus carritos de compras sin éxito.

Marcha del 15 de octubre:
Marcha del 15 de octubre: 6 mercados de SJL decidieron cerrar sus puertas este miércoles - BDP

Alcance de la decisión y contexto distrital

Entre los establecimientos que no abrieron se encuentran, además de Valle Sagrado, el mercado Huáscar y otros cuatro recintos contiguos, abarcan aproximadamente ocho cuadras de actividad comercial. La decisión abarca todos los locales de abastos grandes de la zona y fue ejecutada en forma coordinada.

Un comunicado colocado en la entrada de Valle Sagrado indicaba textualmente: "No habrá atención por fuerza mayor. Esperamos su comprensión“. Esta frase fue replicada en similares términos en otros puntos de venta, consolidando así la medida en toda la zona.

Posible evolución de la jornada

Hasta el mediodía del miércoles no se pudo confirmar si los comerciantes sumarán su participación activa a las manifestaciones, ya que la prioridad declarada fue proteger la integridad de sus bienes y personas. En lo inmediato, se mantiene la expectativa respecto al desarrollo de la jornada y las eventuales decisiones posteriores que puedan adoptar tanto autoridades como representantes de los centros de abastos.

Por su magnitud y conexión con las rutas de ingreso a la ciudad, San Juan de Lurigancho concentra históricamente puntos de concentración en cada protesta pública de alto impacto. A la espera de definiciones de nuevos pasos, la suspensión de la atención en los principales mercados deja un efecto inmediato en la dinámica de la economía barrial y en la rutina de miles de familias que dependen del abastecimiento diario.

Temas Relacionados

15 de octubreSan Juan de Luriganchoperu-noticias

Más Noticias

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

En el Día de las Catedrales, no solo miremos sus altas torres o escuchemos sus campanadas; es necesario atender a los relatos que sus muros transmiten

Guardianas del alma de una

Ernesto Álvarez, el nuevo premier de José Jerí: perfil del jefe del Gabinete vinculado al PPC, Fuerza Popular y el APRA

El abogado de 64 años fue magistrado y presidente del Tribunal Constitucional antes de dar conferencias en la Escuela Naranja

Ernesto Álvarez, el nuevo premier

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli solo simulan amor por contrato: “No se aguantan más”, revelo periodista argentino

El periodista Sebastián Perelló afirmó en Magaly TV: La Firme que el vínculo entre la modelo peruana y el conductor argentino responde únicamente a intereses comerciales ligados a la segunda temporada del reality Los Tinelli

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Retiro de AFP empieza en una semana: Todo lo que debes tener listo para pedir las 4 UIT

Requisitos, link, cronograma de solicitudes, fechas exactas de pago, bancos donde se puede retirar y más sobre el octavo acceso a los fondos de pensiones

Retiro de AFP empieza en

Universitario disputará 3 partidos en apenas 7 días: fechas, horarios y canales TV de su apretado fixture en el Torneo Clausura

La reprogramación del choque ante Sporting Cristal movió todo el calendario ‘crema’ en la recta final de su camino hacia el tricampeonato nacional

Universitario disputará 3 partidos en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez, el nuevo premier

Ernesto Álvarez, el nuevo premier de José Jerí: perfil del jefe del Gabinete vinculado al PPC, Fuerza Popular y el APRA

Congreso aprueba la creación de banco de perfiles genéticos sin filtros: PNP podrá registrar ADN de cualquier ciudadano

Pedro Castillo llama a marchar contra José Jerí este 15 de octubre y envía un abrazo a la ‘Generación Z’

Ernesto Álvarez: el constitucionalista que criticó la vacancia de Dina Boluarte y las protestas, y ahora encabeza el gabinete de José Jerí

“El Perú se jodió cuando fue independizado”: el polémico comentario de Ernesto Álvarez sobre la identidad peruana

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli solo simulan amor por contrato: “No se aguantan más”, revelo periodista argentino

Darinka Ramírez acusa a Jefferson Farfán de no firmarle permiso de viaje a su hija: “No le pido ni un sol”

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Empresario minero y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

Quién es Juan Víctor, el participante que logró conmover al jurado de Yo Soy con su imitación de Diego Bertie

Jolié Messambo emociona hasta las lágrimas a Ricardo Morán con su tributo a Whitney Houston en ‘Yo Soy’

DEPORTES

Universitario disputará 3 partidos en

Universitario disputará 3 partidos en apenas 7 días: fechas, horarios y canales TV de su apretado fixture en el Torneo Clausura

Audio viral “no me dejan patear” de Jairo Concha llegó hasta Juventus de Italia: también lo usó la selección uruguaya y Monterrey

Alianza Lima fichó a refuerzo estadounidense tras salida de Aline Timm: sería presentada en la Noche Blanquiazul de vóley 2025

¿Maluh Oliveira se pierde el inicio de la Liga Peruana de Vóley? Los detalles de la lesión que preocupa a Universitario

Alianza Lima decidió que Aline Timm, flamante refuerzo, se marche del equipo de vóley sin debutar: “No cumplió las expectativas”