Marcha del 15 de octubre: 6 mercados de SJL decidieron cerrar sus puertas este miércoles

Las protestas anunciadas para el miércoles 15 de octubre en San Juan de Lurigancho provocaron que al menos seis mercados de la zona tomaran la decisión de no operar durante la jornada. La medida fue adoptada como precaución ante la posibilidad de incidentes o saqueos, según confirmaron responsables de seguridad de los propios centros de abastos.

Precaución ante un escenario de conflictividad

Desde primeras horas del miércoles se observó el cierre total del mercado Valle Sagrado, uno de los principales centros mayoristas del distrito. Miembros del personal de seguridad indicaron que esta determinación se enmarca en acciones de prevención frente a potenciales disturbios vinculados a la marcha convocada para esa fecha.

“Tomamos una medida de seguridad, sobre todo por las manifestaciones, cerramos el mercado para prevenir saqueos y desorden, acataron alrededor de seis mercados que están cerca”, informó uno de los encargados de seguridad del mercado. Se estima que el mercado Valle Sagrado agrupa más de 300 puestos en su interior, lo que representa un punto neurálgico en la cadena de abastecimiento de la zona.

Temor por infiltraciones y extorsiones previas

Según testimonios recogidos durante la cobertura, la inquietud no solo responde al volumen de manifestantes previsto, sino también a la presencia documentada de delincuentes que aprovechan las aglomeraciones para generar caos o infiltrarse en las protestas. Esta preocupación se suma al antecedente de extorsión a varios comerciantes, situación que mantiene en alerta a los dirigentes de los mercados.

Vecinos y usuarios habituales coincidieron en que no hubo información anticipada oficial acerca del cierre, motivo por el cual se observaron a decenas de personas intentando ingresar a los mercados con sus carritos de compras sin éxito.

Alcance de la decisión y contexto distrital

Entre los establecimientos que no abrieron se encuentran, además de Valle Sagrado, el mercado Huáscar y otros cuatro recintos contiguos, abarcan aproximadamente ocho cuadras de actividad comercial. La decisión abarca todos los locales de abastos grandes de la zona y fue ejecutada en forma coordinada.

Un comunicado colocado en la entrada de Valle Sagrado indicaba textualmente: "No habrá atención por fuerza mayor. Esperamos su comprensión“. Esta frase fue replicada en similares términos en otros puntos de venta, consolidando así la medida en toda la zona.

Posible evolución de la jornada

Hasta el mediodía del miércoles no se pudo confirmar si los comerciantes sumarán su participación activa a las manifestaciones, ya que la prioridad declarada fue proteger la integridad de sus bienes y personas. En lo inmediato, se mantiene la expectativa respecto al desarrollo de la jornada y las eventuales decisiones posteriores que puedan adoptar tanto autoridades como representantes de los centros de abastos.

Por su magnitud y conexión con las rutas de ingreso a la ciudad, San Juan de Lurigancho concentra históricamente puntos de concentración en cada protesta pública de alto impacto. A la espera de definiciones de nuevos pasos, la suspensión de la atención en los principales mercados deja un efecto inmediato en la dinámica de la economía barrial y en la rutina de miles de familias que dependen del abastecimiento diario.