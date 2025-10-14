Martín Vizcarra marchará contra José Jerí: expresidente se sumará a la manifestación del 15 de octubre

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, confirmó que se sumará a la marcha convocada para el miércoles 15 de octubre contra el gobierno de José Jerí, en medio de una creciente ola de protestas. El líder del partido Perú Primero declaró que solo mediante “la fuerza del pueblo” se podrá quitar del poder a la actual administración, según informaron medios locales.

Durante un mensaje público, Vizcarra subrayó: “La única forma de quitarles el poder es con la fuerza del pueblo, nada más”, al oficializar su participación en la movilización. Recalcó que la protesta se dirige contra el presidente José Jerí, a quien calificó de ser parte de un “pacto mafioso”. Estas declaraciones fueron recogidas por Exitosa y replicadas en diversas plataformas periodísticas.

A propósito de la convocatoria, el exmandatario afirmó: “Por eso yo voy a estar en la marcha. No me voy a confundir con la generación Z porque tienen su propio espacio. Como ciudadanos tenemos todo el derecho de salir y protestar porque José Jeri es parte del pacto mafioso”. Sus comentarios llegaron en respuesta a cuestionamientos sobre su presencia entre manifestantes más jóvenes.

Los elogios de José Jerí a Martín Vizcarra: de aliados en el 2021 a rivales políticos

Al rememorar hechos recientes de la política peruana, Vizcarra trajo al debate la crisis acaecida tras su vacancia en el año 2020. Señaló la relevancia de la movilización ciudadana que forzó la salida del entonces mandatario Manuel Merino. En sus palabras: “Luego de la vacancia que me dejó fuera de Palacio, Manuel Merino llegó al poder pero fue sacado por presión de la ciudadanía”.

Martín Vizcarra concluyó que tras la salida de Merino, Francisco Sagasti asumió la presidencia de transición impulsado por la presión social. El exgobernante añadió: “Los mafiosos, por un instinto de supervivencia, tuvieron que poner a Sagasti”, y enfatizó que la tarea primordial del siguiente presidente será únicamente la de garantizar un proceso electoral libre y transparente.

En este contexto, la figura de Martín Vizcarra se suma al escenario de tensión que vive Perú, tanto por la convocatoria de la marcha como por las implicancias políticas posteriores. Se esperan nuevas declaraciones en las próximas horas ante el clima de alta expectativa política.

Anuncios ante la marcha

Marcha del 15 de octubre

Diversas universidades de Perú decidieron modificar su modalidad académica ante la “gran marcha nacional” convocada para el miércoles 15 de octubre, impulsada por colectivos sociales, sindicatos y agrupaciones estudiantiles, tras la reciente vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como presidente. El objetivo de la protesta se centra en exigir respuestas ante la crisis de inseguridad, el deterioro económico y el rechazo hacia la clase política.

Entre las instituciones que anunciaron medidas preventivas destaca la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que trasladará la mayor parte de sus clases y evaluaciones al formato virtual para ese día. Según comunicó la PUCP, solo las actividades que requieran presencialidad, como laboratorios y prácticas específicas, serán reprogramadas. El campus de Pando y otros locales abrirán con servicios limitados y disponibilidad de aulas y bibliotecas para los estudiantes que lo necesiten. El servicio médico y algunas áreas de alimentación permanecerán operativos, mientras que las oficinas administrativas adoptarán horarios flexibles y trabajo remoto según cada caso.

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) informó que su personal administrativo trabajará virtualmente, en aplicación del Protocolo para situaciones de crisis y mantendrá la tolerancia de ingreso para quienes deban asistir presencialmente. Asimismo, la Universidad de Lima determinó que todas sus clases y evaluaciones serán impartidas de manera remota durante la jornada.

El paro nacional fue impulsado por el Bloque Universitario, que agrupa a estudiantes de varias casas de estudio, y cuenta con el apoyo de gremios de transporte que reclaman cambios legales y una emergencia sectorial.