Perú

El Aeropuerto de Iquitos se queda sin combustible: bloqueos frenan suministro de Petroperú y LATAM suspende parte del servicio

Upland, operadora del Lote 8, asegura que mantiene el abastecimiento continuo de petróleo a la refinería de Iquitos. Tráfico debería reanudarse este 15 de octubre

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
Petroperú juega un rol clave
Petroperú juega un rol clave en el suministro de combustibles y la estabilidad energética de la región amazónica.

El Aeropuerto Coronel FAP Francisco Secada Vignetta de Iquitos (Loreto), operado por Aeropuertos del Perú (ADP), enfrenta restricciones en la operación de carga aérea a raíz de una escasez del combustible Turbo A-1 causada por bloqueos fluviales en los ríos amazónicos, los cuales impiden la llegada regular de crudo para su procesamiento en la refinería de Petroperú.

La incidencia en uno de los terminales más relevantes del Oriente peruano afecta solo a los envíos de carga, mientras que el transporte de pasajeros continúa funcionando con normalidad, según informó la aerolínea LATAM en un aviso de emergencia a sus clientes.

LATAM suspende servicios de carga en Iquitos por falta de Turbo A-1 de Petroperú

Si bien Aeropuertos del Perú mantiene la gestión del terminal aéreo para pasajeros y carga, la operación de descarga de combustible en el aeropuerto está a cargo de Icaro Diecisiete S.A.S., compañía que distribuye el Turbo A-1 tras obtenerlo de la planta de despacho de la empresa estatal Petroperú, en Iquitos.

En un comunicado, LATAM Cargo detalló que, debido al NOTAM por escasez de combustible vigente desde el 10 hasta el 14 de octubre, se ha debido modificar las condiciones de envío para carga aérea a Iquitos. Los servicios “Veloz/Next Flight”, “Prime” y “Stándard” se vieron interrumpidos o suspendidos.

“No se aceptará carga dimensionada, mercancías peligrosas ni animales vivos”, informó la compañía. La carga de restos humanos, vacunas y perecibles será parcial. Transber S.A.C., la empresa de carga del terminal, también confirmó la suspensión hasta el miércoles 15 de octubre, limitando la salida de carga general a plazos sujetos a disponibilidad de combustible.

LATAM y Transber S.A.C. suspenden
LATAM y Transber S.A.C. suspenden servicios de carga aérea en Iquitos hasta que se normalice el abastecimiento de combustible.

Upland Oil &amp; Gas niega corte de suministro a refinería de Iquitos

Ante señalamientos sobre un posible corte en la provisión de crudo, Upland Oil & Gas negó cualquier interrupción en su suministro a la refinería de Iquitos. La empresa precisó para Infobae Perú que ha mantenido “el abastecimiento ininterrumpido a la Refinería de Iquitos, con petróleo proveniente del Lote 8, en Loreto”.

Upland presentó cifras de despacho que respaldan la regularidad de sus entregas: “En agosto se despacharon 133.000 barriles, en septiembre 142.000 y en octubre ya se han entregado más de 41.000 barriles”. La empresa subrayó su papel como principal proveedor para la refinería y reafirmó su “compromiso con la estabilidad energética en Loreto”, descartando ser la causa del retraso.

La restricción de carga aérea
La restricción de carga aérea en el aeropuerto de Iquitos afecta el envío de mercancías esenciales en la Amazonía.

Bloqueos fluviales en la Amazonía paralizan carga aérea en Iquitos

Fuentes del sector precisaron para Infobae Perú que el retraso en la producción y distribución de Turbo A-1 está directamente vinculado con los bloqueos en los ríos amazónicos, que impidieron la llegada oportuna de crudo a la refinería. La normalización del abastecimiento se proyecta para mediados de semana. Hasta ahora, la afectación en el aeropuerto ha impactado solamente al transporte de carga, sin alterar la programación de vuelos de pasajeros.

Precisamente, la importancia de Petroperú en la Amazonía reside en su capacidad para asegurar el suministro de combustibles en regiones con acceso limitado, funciones que no siempre asumen operadores privados.

El rol estratégico de la estatal va desde la producción y logística de distribución hasta el desarrollo de proyectos sociales y el fortalecimiento de la economía regional a través del abastecimiento continuo de combustibles y la gestión de recursos esenciales para la vida y las actividades en la selva peruana.

Temas Relacionados

PetroperúUplandAeropuerto de IquitosLoretoTurbo A1LATAMTransberIcaro Diecisietevuelosaeropuertosperu-economia

Más Noticias

La transformación de José Jerí y como Patricia Li Sotelo sería la principal ‘negociadora’ de su gobierno

El reportaje de Cuarto Poder mostró el ascenso político del actual presidente y la influencia de la lideresa de Somos Perú, señalada por su cercanía y rol clave en las decisiones del nuevo gobierno

La transformación de José Jerí

Madre de José Jerí le pide tener “mucha sabiduría para saber manejar el país”

El mensaje fue parte del especial de Cuarto Poder, emitido tras la juramentación del mandatario, quien asumió el cargo luego de la vacancia de Dina Boluarte

Madre de José Jerí le

San Juan de Miraflores encabeza ataques armados a transportistas: 13 atentados en lo que va de 2025

Información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público revela que más del 50% de las víctimas de atentados se concentran en Lima Norte y Lima Sur

San Juan de Miraflores encabeza

Renzo Reggiardo será el nuevo alcalde de Lima: perfil de quien reemplazará a Rafael López Aliaga en la MML

El excongresista por el partido fujimorista Alianza Para el Futuro (2006) y Alianza Solidaridad Nacional (2011), además de ex candidato presidencial (2016), deberá terminar con el mandato de Renovación Popular en el año 2026

Renzo Reggiardo será el nuevo

Precio del dólar vuelve a bajar: Así abrió el tipo de cambio hoy 13 de octubre en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar vuelve a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La transformación de José Jerí

La transformación de José Jerí y como Patricia Li Sotelo sería la principal ‘negociadora’ de su gobierno

Madre de José Jerí le pide tener “mucha sabiduría para saber manejar el país”

Renzo Reggiardo será el nuevo alcalde de Lima: perfil de quien reemplazará a Rafael López Aliaga en la MML

Dina Boluarte y sus últimos intentos para salvarse de la vacancia: desesperación y nerviosismo en Palacio de Gobierno

Prueba de ADN exculpa al nuevo presidente José Jerí de caso de violación sexual, según su abogado

ENTRETENIMIENTO

Janick Maceta critica a influencers

Janick Maceta critica a influencers por no pronunciarse por crisis en Perú: “Siguen con sus ‘vidas perfectas’”

Edison Flores se refirió a su vínculo con Antonella Martorell tras ser captados en una salida nocturna

Actriz de ‘Los Vilchez’ se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España: la cultura peruana estuvo presente

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

“EYES CLOSED” de Jisoo y Zayn Malik es la canción de K-pop más reproducida en iTunes en Perú hoy

DEPORTES

Jean Ferrari dio sigilosa respuesta

Jean Ferrari dio sigilosa respuesta por posible interés de la FPF en Gustavo Álvarez: “Esto es un tema de proceso y de análisis”

A qué hora juega Argentina vs Puerto Rico: amistoso en Florida por la fecha FIFA 2025

La FPF quiere a Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, y pagaría millonaria cláusula, según medio chileno

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025