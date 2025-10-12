Perú

El legado de Izakaya en San Borja: cuatro décadas de historia, y la visión de Hajime Kasuga para conquistar a nuevas generaciones

Este restaurante pionero transformó la escena culinaria limeña. Una apuesta por la autenticidad, los detalles japoneses y la adaptación a los gustos actuales van de la mano de un menú que invita a descubrir más

Por Newsroom Infobae

Guardar
La experiencia en Izakaya se
La experiencia en Izakaya se completa con un ambiente donde la autenticidad japonesa se refleja en el servicio, la presentación y cada elemento del espacio

La reciente renovación de la carta en Izakaya, bajo la dirección del chef Hajime Kasuga, marca un nuevo capítulo en la historia de este restaurante, que desde hace casi cuatro décadas ha sido un referente en la fusión de la gastronomía japonesa y peruana. Fundado en 1985 en el distrito limeño de San Borja, este restaurante fue pionero en introducir al Perú la esencia de las tradicionales tabernas japonesas, conocidas por su ambiente acogedor y su propuesta culinaria centrada en el compartir.

La experiencia trasciende la simple degustación de platos. El espacio invita a los comensales a sumergirse en una atmósfera donde los detalles tradicionales, como el uso de chabudai (mesas bajas) y ohashis (palillos), refuerzan la autenticidad de la propuesta. Con la nueva carta diseñada por el Chef Hajime Kasuga, la propuesta actual busca mantener un equilibrio entre la cocina tradicional japonesa y las adaptaciones necesarias para responder a los gustos de nuevas generaciones.

“Siempre hay que tener tanto una propuesta para los jóvenes y nuevos segmentos, como la tradicional que es para los clientes de hace años”, señaló el chef en diálogo con Infobae Perú.
La experiencia en Izakaya se
La experiencia en Izakaya se completa con un ambiente donde la autenticidad japonesa se refleja en el servicio, la presentación y cada elemento del espacio

El menú renovado rinde homenaje a las raíces japonesas a través de técnicas de alta precisión y el uso de ingredientes locales. La carta incluye desde clásicos como teishokus y obentos hasta especialidades como caracoles y anagodon, reflejando la diversidad de la cocina japonesa. “La propuesta que actualmente implementamos es en la parte de los makis, para que nos dé ese empuje”, explicó el chef, subrayando la importancia de adaptarse al entorno sin perder la esencia.

Uno de los elementos distintivos de Izakaya es la oferta de los llamados “puentes” o “barcos”, bandejas de madera que presentan una selección de sushi, makis y sashimi, disponibles tanto para el salón como para servicios de catering. El chef recordó que Izakaya fue uno de los primeros en dar a conocer estos formatos en Lima, consolidando su reputación como un espacio de encuentro entre culturas.

La experiencia en Izakaya se
La experiencia en Izakaya se completa con un ambiente donde la autenticidad japonesa se refleja en el servicio, la presentación y cada elemento del espacio

A la carta

La carta exhibe una amplia variedad de opciones. Entre los obentos, se destacan combinaciones con furai de langostino, pescados del día, así como tempura de langostinos y pescado, teriyaki de pollo, yakisoba, misoshiru, gohan y jugo de tensuyo.

Mientras que la sección de makis abarca desde el tradicional Futomaki, relleno de zanahoria, tamagoyaki, espinaca, oburo y takuan, hasta propuestas como el Avocado Maki (langostino empanizado, queso crema y palta), el Fried Maki (cangrejo, langostino, queso crema, empanizado por fuera) y el Acebichado Maki (langostino, palta, cangrejo, cubierto de pescado blanco). También se incluyen temakis, arroces como el Yakimeshi en versiones de pollo, lomo fino o mariscos, y una variedad de sopas, entre ellas el Ramen, Udon y Miso Ramen.

La experiencia en Izakaya se completa con un ambiente donde la autenticidad japonesa se refleja en el servicio, la presentación y cada elemento del espacio. “Cada plato cuenta una historia, donde usamos insumos de calidad, respetando los sabores y técnicas tradicionales. Cada preparación es entender el equilibrio entre sabor, textura y tradición”, afirmó el chef Hajime Kasuga durante la degustación de prensa.

La experiencia en Izakaya se
La experiencia en Izakaya se completa con un ambiente donde la autenticidad japonesa se refleja en el servicio, la presentación y cada elemento del espacio

Izakaya se ubica en Av. Aviación 2704, San Borja, Lima, Perú, y atiende de lunes a sábado de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 22:30, y los domingos de 12:00 a 17:00.

Temas Relacionados

Hajime Kasuga San Borja Makis SushiComida japonesaGastronomíaperu-noticias

Más Noticias

Carlos Vives emociona Lima al interpretar ‘Y se llama Perú’: “Si vuelvo a nacer, quiero ser el ‘Zambo’ Cavero”

El cantante colombiano sorprendió al público limeño al rendir homenaje a la música criolla y expresar su admiración por el recordado Arturo Cavero

Carlos Vives emociona Lima al

Incendio en Pamplona Alta: Autoridades, encabezadas por el presidente José Jerí, supervisaron la atención a los damnificados

El Cuerpo General de Bomberos desplegó más de 18 unidades para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras viviendas. Hasta el momento, se estima que al menos 100 viviendas han resultado afectadas por el siniestro

Incendio en Pamplona Alta: Autoridades,

Incautan más de 12 mil cartuchos de dinamita en La Libertad

Un operativo policial en Sanagorán permitió decomisar una gran cantidad de explosivos destinados a actividades ilícitas, revelando la magnitud del tráfico y su vínculo con la minería ilegal en la región

Incautan más de 12 mil

Giacomo Bocchio vive tenso momento con vendedora en mercado de Arequipa: “Nos acaban de maltratar”

El reconocido chef y su esposa Brenda Dávila pasaron un incómodo momento tras un incidente con una vendedora en la Ciudad Blanca

Giacomo Bocchio vive tenso momento

Resultados de la Kábala de este 11 de octubre: ganadores del último sorteo

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados de la Kábala de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte: La Insurgencia y

Dina Boluarte: La Insurgencia y Los Combatientes le regalan rosas blancas y le piden postular a la Presidencia del Perú

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives emociona Lima al

Carlos Vives emociona Lima al interpretar ‘Y se llama Perú’: “Si vuelvo a nacer, quiero ser el ‘Zambo’ Cavero”

Giacomo Bocchio vive tenso momento con vendedora en mercado de Arequipa: “Nos acaban de maltratar”

Rosángela Espinoza asegura ser la primera dama, pero Patricio Parodi le hace fuerte aclaración: “Por mi lado no es”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: ¿Quiénes son los finalistas del concurso?

Flavia López es criticada por no hablar inglés durante entrevista con los directores del ‘Miss Grand International 2025′

DEPORTES

¿Cuándo vuelve a jugar la

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

El motivo por el que Sporting Cristal se entusiasma por recuperar a Gustavo Cazonatti en la recta final de la Liga 1 2025

“Necesita desesperadamente regresar a Sporting Cristal”: la respuesta de Franco Velazco a las acusatorias declaraciones de Felipe Cantuarias

Ricardo Gareca lamentó la decisión de Raziel García por disputar la Liga 2: “Fue titular en la selección peruana”

Universitario vs Géminis 3-0: resumen del triunfazo de las ‘pumas’ en el Atenea Open 2025