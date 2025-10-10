Perú

Entre gritos de “traidores”, ministros salen del Congreso mientras crece la tensión por la vacancia de Dina Boluarte

El Ejecutivo se replegó a Palacio de Gobierno para definir su estrategia ante la votación que podría marcar el fin del mandato presidencial

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Entre gritos y empujones, ministros de Dina Boluarte dejan el Congreso en vísperas de la votación de vacancia. (Latina Noticias)

La tensión se apoderó del centro de Lima. En la avenida Abancay, el bullicio habitual del tránsito se mezcló con gritos de indignación y frustración ciudadana. Mientras los ministros del gabinete de Dina Boluarte abandonaban el Congreso, algunos grupos de personas comenzaron a lanzar insultos y a calificarlos de “traidores”. Los vehículos oficiales partieron uno tras otro hacia Palacio de Gobierno, en medio de un clima político cargado y con el país expectante ante una inminente decisión del Parlamento sobre la posible vacancia presidencial.

Desde los exteriores del Congreso, se veía cómo los miembros del gabinete ministerial evitaban dar declaraciones. Solo se escuchó una breve frase del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes: “Vamos a dar una declaración conjunta”. Con esas palabras, confirmó lo que hasta ese momento era una incógnita: el Ejecutivo preparaba un pronunciamiento oficial desde Palacio de Gobierno.

La presidenta Dina Boluarte no había aparecido públicamente. En su entorno, el silencio era absoluto. El pleno del Congreso había determinado que a las nueve de la noche se votaría la admisión de la moción de vacancia, un momento que muchos calificaban como decisivo para su permanencia en el cargo. En ese contexto, la retirada de los ministros fue interpretada como una señal de repliegue y coordinación interna ante lo que se venía.

El ambiente fuera del Congreso contrastaba con la formalidad del hemiciclo. En las calles, las consignas se multiplicaban. “¡Traidores!”, gritaban algunos manifestantes mientras los vehículos oficiales avanzaban lentamente.

El silencio del Ejecutivo y la expectativa ciudadana

Los ministros de Dina Boluarte fueron increpados con gritos de “¡traidores!” al salir del Congreso.(Composición: Infobae)

Desde horas de la tarde, el ambiente en el Congreso reflejaba la incertidumbre de la jornada. El premier Eduardo Arana permaneció en su asiento durante más de tres horas, sin responder preguntas de la prensa. A su lado, el ministro del Interior, Carlos Malaver, fue visto conversando por teléfono y cubriéndose la boca, un gesto que algunos interpretaron como una medida para evitar filtraciones.

En las imágenes transmitidas por televisión se observó el momento en que todos los ministros abandonaron el Parlamento de forma simultánea.

La espera en Palacio de Gobierno

Expresidente del TC cuestiona moción de vacancia y advierte intento de golpe de Estado del Congreso. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Minutos después de la salida de los ministros del Congreso, se confirmó que el gabinete en pleno se reuniría en Palacio de Gobierno. Según fuentes cercanas, la presidenta Boluarte esperaba a sus ministros para evaluar el escenario y definir una estrategia frente a la votación congresal.

“Más adelante habrá declaración conjunta”, reiteró Pérez Reyes, sin precisar la hora. Esa fue la única frase que se escuchó de un miembro del Ejecutivo en toda la jornada. La expectativa se concentraba entonces en la señal oficial del Estado, desde donde se esperaba la transmisión del mensaje.

Mientras tanto, el Congreso permanecía en receso. La sesión del pleno, suspendida hasta las nueve de la noche, debía reanudarse para debatir la admisión de la moción de vacancia. En los alrededores, la presencia policial aumentaba y el flujo vehicular se restablecía lentamente.

¿Cuántos votos se necesitan para aprobar la vacancia de Dina Boluarte?

Impulsan tres mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. | Presidencia

El procedimiento de vacancia presidencial está regulado por los artículos 113 y 115 de la Constitución Política del Perú. Para que una moción de este tipo sea admitida a debate, se requieren al menos 26 firmas de congresistas. Una vez presentada, su admisión al Pleno necesita el voto de 52 parlamentarios, equivalente al 40% del total.

Posteriormente, el Congreso fija fecha y hora para el debate final, en el que la presidenta tiene derecho a defenderse durante 60 minutos. En esa sesión, la destitución solo puede aprobarse con una mayoría calificada de dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 votos a favor. Si se alcanza este número, la vacancia se declara inmediatamente y se publica en el Diario Oficial El Peruano en un plazo máximo de 24 horas.

De concretarse la salida de Dina Boluarte, la línea de sucesión presidencial establece que el cargo debe ser asumido por el Presidente del Congreso, actualmente José Jerí Oré de Somos Perú, u otro congresista cuyos colegas crean que puede llegar a un consenso con la mayoría de grupos parlamentarios. Esto debido a que tanto la Primera como la Segunda Vicepresidencia se encuentran vacantes desde diciembre de 2022. En ese caso, el titular del Legislativo o la persona elegida para este cargo asumiría el mando de forma transitoria y estaría obligado a convocar elecciones generales inmediatas.

Con el apoyo de Fuerza Popular, el Congreso podría acercarse por primera vez a los 87 votos necesarios para concretar la vacancia presidencial, un escenario que reconfiguraría por completo el panorama político nacional.

