Retiro AFP 2025: Si tu DNI termina en 4, estas son las fechas claves para solicitar hasta S/21,400

El acceso al octavo retiro AFP se habilitará desde el 21 de octubre. Sin embargo, no todos podrán hacer la solicitud ese día. El cronograma oficial para el octavo retiro escalonado establece jornadas diferenciadas para cada grupo de aportantes. Por ello, es importante que tengas en cuenta el último dígito de tu documento nacional de identidad (DNI). Si el tuyo termina en 4 y estás interesado en solicitar el retiro de hasta S/21,400 (4 UIT), toma en cuenta las fechas determinadas para tu grupo.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reiteró que el proceso electrónico, gratuito y segmentado, permite distribuir la demanda e identificar rápidamente a los beneficiarios elegibles para retirar sus fondos extraordinarios, manteniendo un monitoreo permanente de la operación.

¿Cuándo puedo hacer mi solicitud si mi DNI termina en 4?

De acuerdo con la Asociación de AFP, los solicitantes cuyo DNI termina en 4 cuentan con las siguientes fechas asignadas para registrar su pedido:

Lunes 3 de noviembre de 2025

Martes 4 de noviembre de 2025

Miércoles 26 de noviembre de 2025

Al ingresar en las fechas asignadas, los afiliados deben disponer de su documento de identidad vigente, un número de celular y correo electrónico actualizados, así como el Código de Cuenta Interbancario (CCI) registrado a su nombre. El monto a solicitar podrá ser parcial o total, siempre respetando el máximo de 4 Unidades Impositivas Tributarias.

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

La inscripción para el octavo retiro se realiza únicamente por el canal virtual dispuesto por la Asociación de AFP. El trámite estaría disponible, según el histórico de retiros, en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m..

Una vez dentro de la plataforma, se solicitará la validación de identidad y la consignación del CCI o, de no disponer de uno, la selección de una modalidad alternativa de pago ofrecida por la AFP.

Quienes no logren registrarse en las fechas de turno por DNI tendrán acceso a una “ventana libre” entre el 4 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, periodo durante el cual podrán completar el procedimiento de forma excepcional. Durante este lapso, no habrá restricción por dígito y seguirá vigente la supervisión de las autoridades.

Dependiendo de la modalidad seleccionada, el desembolso se abonará en la cuenta designada o se podrá retirar por ventanilla en los bancos autorizados. El volumen de solicitudes suele ser elevado en los primeros días, por lo que se recomienda programar el acceso virtual fuera de las horas de mayor demanda.

¿Cómo saber a qué AFP perteneces y cuánto saldo tienes disponible?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mantiene habilitado el servicio de “Consulta de Afiliación”, a través del cual cualquier aportante puede identificar en qué administradora se encuentra y cuál es el saldo actualizado de su cuenta individual. El sitio oficial es https://servicios.sbs.gob.pe/ReporteSituacionPrevisional.

Además del sistema de la SBS, cada AFP cuenta con líneas telefónicas y plataformas digitales para atención al usuario. Las principales administradoras en Perú son:

AFP Integra : https://www.afpintegra.pe

AFP Prima : https://www.prima.com.pe

AFP Habitat : https://www.afphabitat.com.pe

AFP Profuturo: https://www.profuturo.com.pe/