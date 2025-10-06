Perú

Falla en sistema de radar de CORPAC paralizó temporalmente el tráfico aéreo en todo el Perú durante la tarde del lunes 6 de octubre

El hecho, registrado la tarde del lunes, afectó el control del tránsito aéreo en todo el país. CORPAC señaló que la incidencia fue breve y que se aplicó la “separación por procedimiento” para mantener distancias seguras entre aeronaves

Jazmine Angulo

Durante la tarde del lunes,
Durante la tarde del lunes, una interrupción técnica en el sistema de control radar afectó temporalmente el tránsito aéreo en todo el país. La incidencia generó demoras en las operaciones de los principales aeropuertos, incluido el Jorge Chávez. Pasajeros y usuarios reportaron retrasos y confusión en las terminales, mientras que fuentes del sector confirmaron que el inconveniente involucró infraestructura a cargo de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC).

El periodista Paolo Benza informó a través de sus redes sociales: “Se cayeron todos los radares a nivel nacional hace aproximadamente media hora. Esta es infraestructura de Corpac. Vuelos demorados en todos los aeropuertos. Los controladores decretaron espaciamiento. Si tu vuelo se retrasó, es por esto”. El mensaje se difundió con rapidez y coincidió con testimonios de pasajeros que esperaban embarcar en Lima, Arequipa, Cusco y otras ciudades.

Aunque la situación fue transitoria, el episodio expuso la fragilidad de un sistema esencial para la seguridad aérea. Los controladores adoptaron medidas preventivas para evitar riesgos en la navegación. En paralelo, CORPAC difundió un comunicado oficial explicando las causas preliminares y las acciones adoptadas para restablecer el servicio con normalidad.

CORPAC activó medidas internacionales de seguridad

En su pronunciamiento, la entidad señaló que “en la tarde de hoy se registró una breve interrupción en el funcionamiento del sistema de control radar, equipo que supervisa el tránsito aéreo a nivel nacional”. Añadió que “la incidencia fue atendida de inmediato y solucionada en pocos minutos”.

Según el documento, de manera preventiva “se activaron los protocolos internacionales de navegación aérea y se aplicó la separación por procedimiento, una medida técnica que asegura la distancia adecuada entre aeronaves y garantiza la seguridad de cada vuelo”. CORPAC precisó además que “en ningún momento la seguridad de las aeronaves, tripulación o pasajeros se vio comprometida”.

La entidad estatal destacó el trabajo de los controladores y técnicos que actuaron “conforme a los estándares internacionales establecidos para este tipo de contingencias”. Indicó también que “los equipos técnicos se encuentran realizando las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del evento, el mismo que ocurrió durante un período de baja demanda operacional (hora valle)”.

Finalmente, CORPAC reafirmó su “compromiso con la seguridad operacional, la continuidad del servicio y la protección de la vida”, y ofreció disculpas a los pasajeros y aerolíneas “por los inconvenientes que esta breve interrupción haya podido generar”.

Antecedentes recientes en el Jorge Chávez

La breve falla técnica se suma a otros incidentes ocurridos en el principal aeropuerto del país durante las últimas semanas. El 3 de octubre, un ascensor de la torre de control cayó del sexto al segundo piso con trabajadores en su interior. Según información de Infobae Perú, el sistema de emergencia no funcionó y fue necesario realizar el rescate con apoyo del personal de seguridad. La infraestructura afectada forma parte del nuevo complejo gestionado por Lima Airport Partners (LAP).

Días antes, el 12 de septiembre, un vehículo rojo ingresó sin autorización a la vía de rodaje “Twy Z” mientras un Airbus A319, identificado como vuelo LPE2280, realizaba maniobras en pista. El vehículo atravesó el área sin contacto por radio ni permiso y desapareció sin que hasta la fecha se haya identificado al conductor o recibido informe alguno de la jefatura del aeropuerto.

Estos episodios, según fuentes consultadas por el mismo medio, evidencian debilidades en los mecanismos de supervisión y control de accesos en zonas de alta sensibilidad. Las fallas recientes, aunque de distinta naturaleza, han reabierto el debate sobre la capacidad operativa y los estándares de seguridad en la infraestructura aeroportuaria peruana.

Evaluaciones técnicas y vigilancia continua

Tras la interrupción del radar, los especialistas de CORPAC permanecen en labores de diagnóstico para precisar el origen del fallo. La entidad destacó que las operaciones aéreas se desarrollan actualmente con normalidad, y que los sistemas de respaldo permitieron retomar el control del tránsito aéreo sin incidentes.

Fuentes vinculadas al sector aeronáutico señalaron que los sistemas de control radar son esenciales para la gestión del tráfico aéreo y que cualquier interrupción, por mínima que sea, requiere una respuesta inmediata coordinada entre controladores y pilotos. En este caso, las medidas aplicadas habrían evitado complicaciones mayores.

