Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva a exsuboficial de la FAP acusado de explotación sexual de menores

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Gerardo Saúl Chunga Zárate, exsuboficial de la Fuerza Aérea del Perú, investigado por los presuntos delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil. La medida fue sustentada por la Fiscalía de Trata de Personas de Lima Centro.

El exmilitar, de 38 años, fue detenido en septiembre cuando se desplazaba en su vehículo por Villa El Salvador. De acuerdo con el Ministerio Público, existen graves elementos que lo vinculan con una red dedicada a la captación y explotación de adolescentes, además de material pornográfico con contenido infantil. La fiscalía argumentó también que existe riesgo de obstaculización del proceso, por lo que se dispuso su internamiento preventivo mientras continúan las investigaciones.

Fiscalía presentó pruebas y alegó peligro procesal

Durante la audiencia, el fiscal adjunto provincial Luis Humberto Mejía Izaguirre presentó los elementos de convicción que sustentan la medida coercitiva. Según detalló, las pruebas halladas en el domicilio y los dispositivos electrónicos de Gerardo Chunga demostrarían su participación directa en la explotación de menores.

El caso involucra a un exsuboficial de la FAP que utilizó redes sociales y aplicaciones de mensajería para captar y comercializar menores, según reportes oficiales. | Latina

El representante del Ministerio Público expuso además la existencia de peligro procesal, señalando que el investigado contaba con conocimientos avanzados en ciberseguridad, lo que podría facilitar la eliminación o manipulación de evidencias. Por ese motivo, solicitó que se mantenga su encarcelamiento preventivo mientras se consolida la acusación.

Detención en Villa El Salvador y hallazgo de pruebas digitales

Gerardo Chunga fue capturado en septiembre tras un operativo coordinado por la Fiscalía contra la Trata de Personas y la Policía Nacional. El arresto ocurrió cuando el exsuboficial conducía su vehículo cerca de su vivienda en Villa El Salvador. Durante la intervención se le incautaron teléfonos móviles y diversos dispositivos tecnológicos que serán peritados.

Las autoridades informaron que dentro de los equipos se encontraron imágenes de contenido sexual infantil y conversaciones sostenidas a través de WhatsApp y Telegram, donde ofrecía a menores de edad a terceros a cambio de dinero. La evidencia digital fue incorporada al expediente como parte del caso que ahora lleva la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz.

La caída de un depredador
La caída de un depredador digital: “pollito amarillo”, el exsuboficial de la FAP que usó sus conocimientos de ciberseguridad para captar menores. | Composición Infobae Perú

Intervención en hostal y rescate de adolescentes

Como parte de las diligencias, se allanó un hostal en el distrito de San Juan de Miraflores que habría funcionado como punto de encuentro para las víctimas. En el lugar fueron detenidos en flagrancia Jaime Calixto, propietario del establecimiento, y la recepcionista Sara Sire. Ambos permanecen bajo investigación por su presunta complicidad en los hechos.

Durante la operación, las autoridades lograron rescatar a cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, una de ellas en estado de gestación. Según la Fiscalía, las jóvenes eran contactadas por el exsuboficial a través de redes sociales y luego eran inducidas a realizar actividades sexuales con adultos en el hospedaje intervenido.

Investigación por explotación sexual y pornografía infantil

Foto: Ministerio Público / gob.pe
Foto: Ministerio Público / gob.pe

La Fiscalía contra la Trata de Personas imputó a Chunga los delitos de explotación sexual de menores de edad agravada y pornografía infantil agravada. De acuerdo con las indagaciones preliminares, el exsuboficial captaba a sus víctimas mediante redes sociales, ofreciendo dinero o regalos a cambio de fotografías y encuentros sexuales.

Los fiscales sostienen que, tras obtener la confianza de las adolescentes, el acusado las sometía a amenazas y presiones para continuar con las actividades ilícitas. En paralelo, se busca determinar si existieron otros implicados que colaboraran con la red. El Ministerio Público continúa analizando el contenido de los dispositivos electrónicos incautados, que serían clave para ampliar la investigación.

