Rafael López Aliaga inicia campaña sin haber renunciado a la MML: anuncia tren de Tumbes a Tacna y reducción de ministerios

Aunque el burgomaestre dice que continúa evaluando su postulación, desde sus redes sociales ya presenta algunas propuestas para un eventual gobierno

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Las propuestas de López Aliaga
Las propuestas de López Aliaga en sus redes sociales

¿Contradicción? El todavía alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no ha confirmado su candidatura presidencial. En una de sus recientes declaraciones aseguró que aún evalúa renunciar a la Municipalidad Metropolitana de Lima, al considerar que, de postular, su vida correría un grave riesgo. Sin embargo, el contenido de sus redes sociales parece contar otra historia.

El último viernes, el burgomaestre realizó dos publicaciones en su cuenta oficial de Facebook, donde habitualmente difunde las actividades municipales. En esta ocasión, sin embargo, utilizó el espacio para presentar propuestas que —según indicó— formarían parte de su plan de gobierno.

La primera de ellas se refiere a la creación de un tren que recorra todo el país, como respuesta a la demora del proyecto Lima–Chosica. Según su planteamiento, esta nueva ruta ferroviaria permitiría conectar Tumbes con Tacna en solo 16 horas. La segunda propuesta apunta a una reforma estructural del Estado, con la reducción de los 19 ministerios actuales a solo seis.

El tren de Tumbes a Tacna

El proyecto ferroviario propuesto por López Aliaga contempla la construcción de una línea de 2,446 kilómetros que recorra el país de norte a sur, atravesando nueve regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. La iniciativa busca integrar las principales ciudades y dinamizar la economía nacional mediante un sistema de transporte moderno y eficiente.

De acuerdo con sus estimaciones, el Tren Tumbes–Tacna podría transportar más de 113 millones de pasajeros al año y trasladar más de 61,5 millones de toneladas de carga, además de interconectar terminales portuarios y aeropuertos en todo el territorio.

Rafael López Aliaga dejaría de
Rafael López Aliaga dejaría de ser alcalde de Lima en 3 semanas: “Voy a anunciar eso el 12 o 13 de octubre” - MML

Solo seis ministerios

La segunda propuesta, formalizada también el último viernes en redes sociales, plantea reducir el número de ministerios y transformar el aparato estatal en una estructura más pequeña, moderna y digital. Aunque el alcalde ya había mencionado la idea días atrás en actividades públicas, esta vez la materializó en un post que adelantó como parte de su plan de gobierno rumbo a las elecciones de 2026.

“Necesitamos un ESTADO pequeño, moderno, poderoso, eficiente, competitivo. Sin CAVIARES holgazanes. Hoy debemos tener un ESTADO electrónico y digital que INTEGRE y ARTICULE al país con resultados económicos y sociales para las personas. La Burocracia parásita es el cáncer y la ANTÍTESIS”, escribió el líder de Renovación Popular.
Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Esta publicación marca el paso de una idea discutida públicamente a una propuesta concreta de gestión estatal. Durante un evento vecinal en el Parque Casablanca de San Juan de Lurigancho, López Aliaga ya había adelantado su intención de promover una fusión ministerial como parte del debate por la Ley de Presupuesto 2026.

“Estoy también planteándole al Congreso de la República, en este presupuesto que se va a aprobar (la Ley de Presupuesto del 2026), que haya, por lo menos, la propuesta de hacer una fusión de ministerios, porque hay mucha gente, hay mucho ministerio en el Perú. Dieciocho ministerios no es normal. Bajar a seis ministerios para eliminar las órdenes de servicio, eliminar un montón de gente que no trabaja. Que esa plata vaya a infraestructura”, afirmó en dicho evento.

Con estas propuestas, el alcalde de Lima perfila su plan político nacional, pese a no haber confirmado oficialmente su candidatura.

