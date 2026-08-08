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Sueldo mínimo subirá a S/1.300, pero no alcanzará ni para la canasta básica familiar de hace 10 años

El MEF resalta que con el alza de la RMV se recuperará el poder adquisitivo de 2020, durante la pandemia. Pero aún ese monto estará lejos de la canasta básica familiar actual. Es más, no llegará al monto de 2016

mano con monedas de soles en el mercado
El sueldo mínimo actual está lejos de la canasta básica familiar actual. El nuevo será un avance, pero aún se mantiene lejos, sobre todo considerando que el indicador podría reportar subida en 2027. - Créditos Reuters/Yonhap
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¿Sabías que un solo peruano no puede mantener a su familia con el sueldo mínimo? Actualmente este monto es de S/1.130, que esta S/718 detrás el monto que ha calculado el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) para la canasta básica familiar —el costo para sostener mes a mes a una familia de cuatro, el promedio en Perú—.

Así, con el aumento del sueldo mínimo a S/1.300, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha revelado que este monto significará un avance en recuperar el poder adquisitivo peruano. “Cuando se plantea un aumento a S/1,300, lo que se está diciendo es que podemos hacerlo, porque con eso se va a recuperar poder adquisitivo equivalente al del año 2020”, manifestó Juan Sheput, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en entrevista con Willax

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Sin embargo, el monto de S/1.300 aún no consigue equipararse a la canasta básica actual, de S/1.848, pero tampoco a la de hace 10 años. Según datos del INEI, este monto era de S/1.312, aún S/12 por encima de la cantidad a la que subiría la RMV.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, detalla el plan del gobierno para incrementar la remuneración mínima vital. Explica que el aumento se realizará en dos etapas y discute la entrega de un bono único para las MYPES con el fin de mitigar el impacto inicial. - Canal N

RMV lejos de la canasta básica familiar

Infobae Perú revisó los datos del INEI del encarecimiento de la canasta básica a través de los años y lo comparó con las subidas del sueldo mínimo, frente a la implementación de una nueva alza que vendría en dos tramos (en octubre y posteriormente otra luego del fenómeno El Niño).

  • En 2015, el sueldo mínimo (vigente desde el 2013) fue de S/750, mientras la canasta básica familiar subió a S/1.260. El sueldo alcanzaba para el 59,52% del valor de la canasta.
  • El sueldo mínimo subió en 2016 a S/850. La canasta básica estaba en S/1.312. La RMV alcanzaba el 64,79%
  • La canasta básica subió en 2017 a S/1.352. Con el sueldo mínimo de S/850, la RMV alcanzaba el 62,87%
  • El sueldo mínimo subió en 2018 a S/950, mientras la canasta básica estuvo en S/1.376. La RMV alcanzaba el 69,04%
  • La canasta básica subió en 2019 a S/1.408. Con el sueldo mínimo de S/950, la RMV alcanzaba el 67,47%
  • La canasta básica subió en 2020 a S/1.440. Con el sueldo mínimo de S/950, la RMV alcanzaba el 65,97%
  • La canasta básica subió en 2021 a S/1.512. Con el sueldo mínimo de S/950, la RMV alcanzaba el 62,83%
  • El sueldo mínimo subió en 2022 a S/1.025. La canasta básica subió en 2022 a S/1.660. La RMV alcanzaba el 61,75%
  • La canasta básica subió en 2023 a S/1.784. Con el sueldo mínimo de S/1.025, la RMV alcanzaba el 57,46%
  • La canasta básica subió en 2024 a S/1.816. Con el sueldo mínimo de S/1.025, la RMV alcanzaba el 56,44%
  • En 2025, el sueldo mínimo subió a S/1.130 y la canasta básica marcó S/1.848. La RMV alcanzaba el 61,15%.
Mano con billetes de 100 soles
Dos tramos del alza de la RMV: el primer aumento vendría este año. El segundo se daría tras el fenómeno El Niño. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Así, en 2026, la RMV subiría a S/1.230, y alcanzaría el 66,55% (posiblemente lo que toma el MTPE de referencia para comprar con el 2020).

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Luego, con el aumento a S/1.300 (S/70 más) se alcanzaría el 70,35%. Pero se tendría que ver cuánto será la canasta básica familiar para 2026, datos que se revelarían en 2027.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
Elmer Cuba dio su primera conferencia de prensa oficial en el MEF, donde reveló que se subirá en dos tramos el sueldo mínimo. - Crédito MEF

Alza de RMV en dos tramos

Si bien inicialmente, el titular del MEF planteó en su conferencia de prensa que el alza de la RMV se daría en dos tramos, sin detallar fechas, en entrevista con RPP, reveló que a pesar de que se llevará la propuesta al Consejo Nacional de Trabajo para el sueldo de octubre ya se aplicaría la primera alza.

Sin embargo, también resaltó anteriormente que en el Consejo Nacional de Trabajo se definiría si se aplicará, en efecto, en solo dos tramos. Así se daría, según calcula el MEF:

  • El sueldo mínimo subiría a S/1.300
  • Primer tramo: la primera alza sería de S/100 con una RMV resultante de S/1.230, y se daría en octubre
  • Segundo tramo: la segunda alza, de S/70, se daría sin una fecha definida, pero llegaría cuando pase el fenómeno de El Niño.

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