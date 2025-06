Mariella Zanetti defiende su rol de madre y explica por qué defiende a su esposo en conflicto con su hija: “Tengo que ser justa”

Mariella Zanetti le responde a Sandra Mathews. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Mariella Zanetti, su esposo Javier Blondet y su hija Gamille se encuentran en el ojo de la tormenta después que saliera a la luz un video donde se le ve a Farid Ode peleando con el esposo de la exvedette, por supuestamente, maltratar a Gamille. El material fue difundido en Magaly TV La Firme, encendiendo la controversia, más aún cuando la actriz saliera en defensa de su esposo, y no de su hija.

Frente a las críticas, Mariella Zanetti decidió romper su silencio y defender su papel como madre. La exvedette fue clara en señalar que, aunque muchos la acusan de defender a su esposo por encima de su hija, su actuar se basa en justicia y en los hechos reales, no en rumores.

“Tengo que ser justa, Magaly. No puedo hacer un escándalo más grande de lo que fue una situación que se salió de contexto”, comentó en una reciente entrevista con la periodista Magaly Medina.

Mariella Zanetti señala que el enfrentamiento entre su esposo y su hija solo fue un enfrentamiento casero.

Aclara que no permitiría agresiones hacia su hija

Respecto a las acusaciones de Farid Ode, quien sostuvo que Javier Blondet habría insultado a su hija, Zanetti fue tajante en desmentirlo. “Yo tampoco permitiría que él le diga: ‘Oye, idiota de miércoles’ o ‘arrimada’ o cosas así fuertes. Jamás se lo permitiría. Ten por seguro que en ese momento lo agarro a cachetadas y lo boto”, aseguró, dejando claro que no toleraría faltas de respeto hacia su hija dentro de su hogar.

La exintegrante de El Gran Chef Famosos también resaltó que nunca ha presenciado ningún tipo de maltrato por parte de su esposo hacia su hija. “Eso no debió pasar a mayores, debió quedarse en mi casa. Aclaremos algo, mi hija no ha causado todo esto, lo ha causado su papá. Todo el mundo conoce a Farid, ha dicho tonterías, como hostigamiento", señaló muy fastidiada.

Mariella Zanetti sale en defensa de su esposo y niega agresión a su hija Gamille Ode.

Consultada por Magaly Medina si no ha notado algún tipo de hostigamiento hacia su hija en casa, Zanetti se mostró mortificada y remarcó que si hubiera sido así, lo hubiera frenado en el acto. “Magaly, yo vivo con ellos. Me están poniendo en tela de juicio como madre”, expresó con firmeza. Además, destacó el buen comportamiento de su hija y su formación profesional como una muestra del entorno positivo en el que se ha desarrollado. “Mi hija tiene 22 años, es una niña profesional, buena, aplicada. Tiene buen comportamiento porque yo le he dado esa educación. Una niña maltratada, hostigada, no tendría ese tipo de comportamiento”, sentenció.

Aclara por qué insultó a la hija de Sandra Mathews

En medio de la entrevista, Mariella Zanetti también respondió a Sandra Mathews, madre de la hermana de Gamille, quien arremetió contra ella por haber insultado a su hija. La actriz se refirió a la menor como como “la otra estúpida”, por meterse en la pelea entre su padre Farid Ode y su esposo.

La exvedette aclaró que no tiene nada en contra de la adolescente. “Ella (Sandra Mathews) habla como si viviera conmigo. Yo a la señora no la veo ni en pintura. El último contacto fue cuando su hija pasó Navidad en mi casa porque ella estaba en Iquitos con el novio. Y yo encantadísima”, recordó.

“Me parece injusto que se exprese así y que diga que ella sabe que yo no quiero a su hija. La verdad, creo que se está dejando llevar por lo que le han contado porque no está acá en el país. En todo caso, esto lo tengo que solucionar en mi casa, pero se dará en privado”, dijo.

Mariella Zanetti aclara que no quiso insultar a la hija de Sandra Mathews.

Respecto al insulto, Mariella reconoció que el momento fue desafortunado, pero que su expresión fue malinterpretada. “Lo que hice fue una expresión, y es como decir ‘put* ma***’, no la insulté directamente, jamás lo haría. Yo no soy una ignorante para hacerlo”, insistió.

Finalmente, Zanetti lamentó que esta discusión familiar se haya vuelto pública y aseguró que, más allá del ruido mediático, este es un tema que debe resolverse en privado.

Mariella Zanetti responde a las acusaciones de Farid Odé: "No hay maltrato, solo diferencias". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme