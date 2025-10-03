Perú

César Acuña sobre posible postulación de Juan José Santiváñez con APP: “Se tiene que buscar gente que sume y no reste”

La salida de Santiváñez se produjo en medio de una inminente moción de censura en el Congreso, que iba a ser debatida y votada este 3 de octubre

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
APP evalúa posibles candidatos de cara a las elecciones generales, aunque su líder descartó, por ahora, un acercamiento con Santiváñez. (Crédito: Canal N)

El líder de Alianza para el Progreso (APP) y actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se pronunció respecto a la eventual candidatura del exministro de Justicia, Juan José Santiváñez, a través de la agrupación política en las elecciones generales del 2026.

En declaraciones a Canal N, Acuña aclaró que hasta el momento no ha habido un acercamiento formal con el exintegrante del gabinete. “Todavía no se ha acercado a nosotros, no hemos conversado y recuerden que los partidos también tienen que buscar las mejores posibilidades, gente que sume y no reste”, manifestó.

César Acuña sobre posible postulación
César Acuña sobre posible postulación de Santiváñez por APP: “Todavía no hemos conversado”. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Se gana con los mejores”

El fundador de APP sostuvo que su organización está en pleno proceso de evaluación de perfiles para las próximas elecciones, subrayando que el objetivo es presentar listas competitivas. “Nosotros aspiramos a que quien postule en APP tenga las mejores credenciales. Se gana con los mejores”, afirmó.

Consultado sobre si considera que Santiváñez reúne las cualidades necesarias para ser candidato al Congreso, Acuña respondió con cautela: “La verdad no sé, tendría que evaluarlo el partido que lo acepte”. De esta forma, dejó abierta la posibilidad, aunque sin dar una señal de respaldo explícito hacia el exministro.

Renuncia de Santiváñez y su intención electoral

Juan José Santiváñez presentó el miércoles su renuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a menos de dos meses de haber jurado en el cargo. En su carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, aseguró que su decisión se enmarca en “el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas”.

La renuncia ocurrió en un contexto de fuerte presión política, ya que la Mesa Directiva del Congreso había anunciado que este viernes 3 de octubre se debatiría una moción de censura en su contra. Dicho escenario, sumado a su interés de participar en los próximos comicios, aceleró su salida del Ejecutivo.

Congreso decidirá esta semana el
Congreso decidirá esta semana el futuro de Juan José Santiváñez tras moción de censura

César Acuña no descarta postular a la presidencia

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, dejó abierta la posibilidad de renunciar a su cargo para postular a la presidencia de la República en las elecciones generales de 2026. En una reciente entrevista con Canal N, el líder de Alianza para el Progreso (APP) indicó que aún no ha tomado una decisión definitiva y que evaluará su futuro político en las próximas semanas.

“Las grandes decisiones se toman a veces en un segundo. Todavía hay tiempo para meditarlo, todavía hay tiempo para pensarlo bien, porque es una gran responsabilidad, no es una decisión fácil”, declaró Acuña. Con un toque de humor, señaló que definirá su eventual candidatura “con mi almohada, para ver qué hago”.

El excongresista y dos veces candidato presidencial enfatizó que se encuentra en etapa de reflexión, aunque no descartó regresar a la arena nacional, incluso si ello implica dejar la gobernación de La Libertad antes de culminar su mandato. Su posible postulación genera expectativa en el escenario político de cara a las elecciones del 2026.

Acuña afirmó que APP atraviesa un momento de fortalecimiento y que las listas de candidatos deberán definirse antes de octubre. (Crédito: Canal N)

“APP es la mejor opción”

En la entrevista, César Acuña también destacó la situación de Alianza para el Progreso, al señalar que, a su juicio, se ha consolidado como una de las agrupaciones políticas con mayor presencia en el país. “Creo, modestia aparte, que ahorita la mejor opción para ser diputado o senador es APP, porque es el partido más organizado, con más presencia nacional y con más de quinientos mil afiliados”, afirmó el líder político.

Acuña subrayó que la coyuntura actual, en la que numerosos partidos enfrentan dificultades para completar sus listas de candidatos, favorece a su organización. “Recuerden que hay más de 30 partidos y llenar candidatos no va a ser fácil. Espero que APP logre tener a los mejores. Nosotros aspiramos a que quien postule en APP tenga las mejores credenciales”, explicó para el citado medio.

Temas Relacionados

César AcuñaAlianza Para el ProgresoJuan José SantiváñezElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los protagonistas del Clásico del Sur vienen con realidades opuestas marcadas en la última jornada. Tomi Martínez, dispuesto a hacer jugar a los suyos. Al frente intentará contenerlo Maxi Amondarain

Melgar vs Cienciano EN VIVO

Ricardo Gareca asegura que Christian Cueva “necesitaba que uno esté cerca” para destacar y critica a quienes lo apartan en la selección peruana

El antiguo seleccionador nacional no sale de su asombro por la forma en cómo han dejado de lado al ‘10′ durante todas las Eliminatorias 2026. “Están los que siempre saben todo, opinan y creen que con cualquiera se reemplaza a Cueva”, ironizó

Ricardo Gareca asegura que Christian

Primera ceremonia de bendición de animales por el Día de San Francisco de Asís: ¿Cómo, cuándo y dónde?”

La Municipalidad de La Victoria realizará esta semana su primera ceremonia de bendición de animales, ofreciendo atención veterinaria y actividades gratuitas, en el marco del Día de San Francisco de Asís, para promover el bienestar y el respeto hacia las mascotas del distrito

Primera ceremonia de bendición de

Contradicciones en APP: César Acuña pone en duda su postulación a la Presidencia, pese a que Eduardo Salhuana confirmó su candidatura

El todavía gobernador regional de La Libertad sorprendió al adoptar una posición dubitativa, tras dejarse ver en eventos proselitistas donde se colocan banners de él como presidente 2026

Contradicciones en APP: César Acuña

Joven vendió a su amigo a sicarios a cambio de 30 mil soles y se excusa: “Sabía en qué estaba metido”

El hombre confesó ante las rondas y la familia que los asesinos lo presionaron en dos ocasiones para entregar a su amigo. De no cumplir, no solo perdería el pago, sino que también atacarían a su familia

Joven vendió a su amigo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contradicciones en APP: César Acuña

Contradicciones en APP: César Acuña pone en duda su postulación a la Presidencia, pese a que Eduardo Salhuana confirmó su candidatura

César Acuña no descarta renunciar al GORE Libertad para postular a la presidencia: “Lo decidiré con mi almohada”

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield y sus ‘Ratas de Lima’ bien quebrados están. ¡Lárguense a su país!”

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre Pedro Castillo: “No tiene derecho a gozar de una pensión vitalicia”

César Acuña suma nueva infracción a la neutralidad electoral: JEE advierte de multa a APP si reincide

ENTRETENIMIENTO

Denuncian a jugador de Alianza

Denuncian a jugador de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, por violencia física:“Me ahorcó y no podía respirar”

Gian Marco sorprende al enseñar a Luis Fonsi a bailar huayno en los Andes: “todo lo convierte en salsa”

Mario Irivarren revela que Alondra García Miró usó la misma canción para él y Paolo Guerrero: “todos me fastidiaban”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: “fue un calvario”

DEPORTES

Melgar vs Cienciano EN VIVO

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ricardo Gareca asegura que Christian Cueva “necesitaba que uno esté cerca” para destacar y critica a quienes lo apartan en la selección peruana

Alianza Lima apuesta fuerte por su talento extranjero: Eryc Castillo renovó contrato hasta 2028 con los ‘blanquiazules’

“Puede surgir algún valor más importante”: La rotunda opinión de Ricardo Gareca sobre Alex Valera como ‘9′ titular de Perú

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”