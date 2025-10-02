Perú

Si puedes hacer esto con los dedos pulgares tienes más riesgo de sufrir un aneurisma de aorta

Esta maniobra, conocida como el signo del pulgar, puede dar pistas sobre el riesgo de sufrir un aneurisma de aorta torácica

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Tener un signo del pulgar
Tener un signo del pulgar positivo no significa automáticamente que se tendrá un aneurisma, pero sí puede ser una alerta clínica que amerita evaluación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer a tiempo los signos y factores de riesgo de un aneurisma de aorta es fundamental para salvar vidas. Un aneurisma ocurre cuando una parte de la pared de la arteria aorta, el vaso sanguíneo más grande del cuerpo, se debilita y se dilata peligrosamente. Cuando se rompe, la situación es de emergencia, con una alta mortalidad.

Según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), cada año se registran casos de aneurismas que muchas veces no son detectados hasta que presentan complicaciones graves. Por eso, es importante conocer no solo los síntomas que pueden aparecer cuando el aneurisma ya existe, sino también los signos que podrían indicar mayor predisposición a desarrollarlo.

Afortunadamente, existe una prueba clínica muy sencilla que puede servir como señal de alerta: un movimiento con los dedos pulgares de la mano. Esta maniobra es conocida como el signo del pulgar y puede dar pistas sobre el riesgo de sufrir un aneurisma de aorta torácica, especialmente en personas con ciertas enfermedades del tejido conectivo.

Signo del pulgar y riesgo de aneurisma de aorta

El llamado signo del pulgar consiste en lo siguiente:

  1. Se coloca la mano extendida y abierta.
  2. Luego, se flexiona el pulgar hacia la palma, tratando de que alcance el borde opuesto de la mano.
  3. Si el pulgar sobrepasa claramente ese borde (el borde cubital, donde está el meñique), el signo se considera positivo.

¿Por qué es importante? Este signo está asociado a una hiperlaxitud articular y a la presencia de anomalías en el tejido conectivo. Estas alteraciones, en algunos casos, forman parte de síndromes como el síndrome de Marfan o el síndrome de Loeys-Dietz, enfermedades que incrementan la probabilidad de desarrollar un aneurisma de aorta torácica.

El signo del pulgar está
El signo del pulgar está asociado a una hiperlaxitud articular y a la presencia de anomalías en el tejido conectivo (Faculty of Medicine)

Cabe aclarar que tener un signo del pulgar positivo no significa automáticamente que se tendrá un aneurisma, pero sí puede ser una alerta clínica que amerita evaluación médica, sobre todo si existen antecedentes familiares de esta enfermedad o si se presentan otras características físicas como extremidades largas, problemas oculares o escoliosis.

Aneurisma de aorta torácica

El aneurisma de aorta torácica es una dilatación anormal de la aorta en la parte que atraviesa el tórax. Puede ser silencioso durante años y detectarse solo en revisiones médicas de rutina o estudios por otras causas.

Algunos síntomas que pueden presentarse, aunque no siempre, incluyen:

  • Dolor intenso y persistente en el pecho o en la espalda.
  • Dificultad para respirar o tos crónica.
  • Ronquera o dificultad para tragar, debido a la presión sobre órganos vecinos.

El mayor riesgo es que el aneurisma crezca y termine en una ruptura de la aorta, lo que produce un sangrado masivo que pone en peligro la vida.

El aneurisma de aorta torácica
El aneurisma de aorta torácica es una dilatación anormal de la aorta en la parte que atraviesa el tórax (MedlinePlus)

Entre los factores de riesgo más comunes se encuentran:

  • Hipertensión arterial no controlada.
  • Tabaquismo.
  • Antecedentes familiares de aneurisma o disección aórtica.
  • Enfermedades hereditarias del tejido conectivo (como Marfan o Loeys-Dietz).

Por eso, los médicos insisten en la detección temprana, ya sea mediante revisiones clínicas, pruebas de imagen (ecocardiograma, tomografía o resonancia magnética) y la identificación de signos clínicos como el del pulgar.

Lo que debes hacer si puedes realizar el signo del pulgar

Si descubres que puedes realizar el signo del pulgar, lo más recomendable es no alarmarse, pero sí tomar medidas preventivas:

  • Consulta médica: acude a un cardiólogo o un especialista en genética clínica si hay otros antecedentes o síntomas sospechosos.
  • Exámenes de imagen: en algunos casos, se recomienda una ecocardiografía o una tomografía para descartar dilataciones en la aorta.
  • Control de la presión arterial: mantener la tensión en rangos saludables es clave para reducir el riesgo de que la aorta se debilite.
  • Evitar el tabaco y el exceso de alcohol: ambos hábitos incrementan la posibilidad de desarrollar enfermedades vasculares.
  • Atender los antecedentes familiares: si algún pariente ha tenido un aneurisma de aorta o disección aórtica, la evaluación médica preventiva es aún más necesaria.

El signo del pulgar no es un diagnóstico en sí mismo, pero sí una señal que los médicos utilizan como parte de la exploración clínica para identificar personas con riesgo mayor.

Temas Relacionados

signo del pulgaraneurisma de aorta torácicaperu-salud

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario se reafirma en lo más alto tras conseguir un importante triunfo ante Alianza Atlético. Esta noche jugará Alianza Lima contra Atlético Grau en Matute. Conoce cómo va la lucha

Tabla de posiciones de la

Maju Mantilla expresa su angustia tras escándalo que involucra a su esposo Gustavo Salcedo: “Estoy angustiada, es terrible”

La conductora compartió su preocupación y tristeza por la situación que enfrenta su aún esposo, dejando claro su rechazo a la violencia y pidiendo respeto en medio de la presión mediática

Maju Mantilla expresa su angustia

Golazo de Martín Pérez Guedes de remate esquinado en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

El volante argentino nacionalizado peruano apareció con un disparo inesperado para romper la paridad en Trujillo y darle la ventaja a la ‘U’

Golazo de Martín Pérez Guedes

Universitario vs Alianza Atlético 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con este resultado en el Mansiche, el cuadro ‘crema’ se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con cinco puntos más que el segundo. Su siguiente rival será Juan Pablo II en el Estadio Monumental

Universitario vs Alianza Atlético 2-0:

Cisterna para combustible escondía pirotécnicos en El Agustino: PNP incauta carga y la entrega a Sucamec

Más de 400 cajas de pirotecnia fueron halladas ocultas en el tanque de un tráiler y quedaron bajo custodia de Sucamec. Dos intervenidos afrontan investigación por tráfico de productos peligrosos

Cisterna para combustible escondía pirotécnicos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo a un paso

Pedro Castillo a un paso de recibir pensión vitalicia, ¿cuál es el monto que le corresponde si se ratifica sentencia?

Aprueban acusar a Jorge Salas Arenas por presuntamente ordenar la contratación de su exasistente en la Corte Superior de Justicia

Aprueba acusación constitucional contra Betssy Chávez por presuntamente beneficiar a su expareja

Jhonny Veliz Noriega, el nuevo jefe del Estado Mayor General de la PNP, fue vinculado con ‘El Español’

El paso fronterizo Collpa–Thola Kollo, entre Perú y Bolivia, quedará habilitado de forma permanente

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla expresa su angustia

Maju Mantilla expresa su angustia tras escándalo que involucra a su esposo Gustavo Salcedo: “Estoy angustiada, es terrible”

Luis Fonsi visitó el Perú: recorrió Arequipa y confesó quedar impresionado con la riqueza cultural y natural del país

Xoana González en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas

Maju Mantilla niega rumores de romance con George Slebi y un cirujano: “ese tema lo verá mi abogado”

Melissa Paredes sobre su futuro en ‘América Hoy’: “Trabajo es trabajo y tengo una hija que mantener”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Golazo de Martín Pérez Guedes de remate esquinado en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

Universitario vs Alianza Atlético 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de José Rivera con letal cabezazo que aseguró triunfo de Universitario ante Alianza Atlético por Liga 1 2025