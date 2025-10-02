Perú

Duro golpe a la minería ilegal en Cajamarca: Fiscalía neutraliza campamento en Jaén

El operativo en el caserío Huallape, a orillas del río Chinchipe, logró intervenir a tres personas y confiscar herramientas e insumos valorizados en miles de soles

Por Olenka Pizarro

Fiscalía desmantela campamento de minería
Fiscalía desmantela campamento de minería ilegal en Jaén y decomisa maquinaria en el río Chinchipe.

La lucha contra la minería ilegal dio un nuevo golpe en Cajamarca. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio informó que, durante un operativo realizado en las riberas del río Chinchipe, en el caserío Huallape, distrito de Santa Rosa de la Yunga (Jaén), se neutralizó un campamento dedicado a esta actividad ilícita que depreda los recursos naturales de la zona.

El fiscal provincial Miguel Quijano Sena, a cargo de la diligencia, detalló que se incautaron un volquete, una zaranda, una motobomba, sopletes, tanques de petróleo, mangueras de succión, combustibles y otros implementos usados para extraer minerales de manera ilegal.

El operativo contó con el apoyo de efectivos de la Comisaría PNP de Bellavista-Jaén, quienes intervinieron a tres personas identificadas como O. M. M. G., D. V. C. y M. M. F. Tras ser identificados en el campamento, quedaron en calidad de citados para continuar con las investigaciones que determinarán su nivel de responsabilidad.

La Fiscalía remarcó que estos procedimientos se desarrollaron en cumplimiento de la normativa ambiental y con el fin de cortar las cadenas de explotación ilegal en un área considerada de alta vulnerabilidad ecológica.

Cabe precisar que la FEMA de San Ignacio inició funciones el pasado 4 de septiembre y ya viene desplegando operativos de alto impacto en una de las regiones con mayor incidencia de delitos ambientales del país. Con esta acción, el Ministerio Público busca marcar un precedente en la defensa del medio ambiente, la protección de los recursos naturales y la lucha frontal contra las economías ilícitas que operan en Cajamarca.

Minería ilegal: un problema de alcance nacional

Este operativo se suma a otros realizados en Cajamarca contra la minería ilegal. El pasado 18 de agosto, en la localidad de Algamarca, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, se ejecutó un megaoperativo que incautó más de 92 millones de soles en bienes e insumos destinados a esta actividad.

En aquella intervención participaron 240 efectivos de diversas divisiones de la Policía Nacional, fiscales de las Fiscalías Ambientales, especialistas del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y fiscalizadores de la Sunat. Se identificaron socavones, campamentos y espacios adaptados para la explotación de minerales, donde además se hallaron insumos químicos, hidrocarburos y material explosivo.

La Fiscalía y la Policía aplicaron acciones de interdicción, que incluyeron la destrucción e inutilización de los bienes para impedir que vuelvan a ser utilizados en actividades ilegales.

El Estado frente a la minería ilegal

Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional han reiterado que la minería ilegal no solo degrada los ecosistemas y contamina ríos, sino que también genera violencia, fomenta economías ilegales y pone en riesgo la seguridad de las comunidades rurales.

El Gobierno peruano sostiene que continuará implementando operativos de gran escala y coordinaciones interinstitucionales para enfrentar este flagelo. “La protección del medio ambiente es también una protección a la vida y a la seguridad de nuestras comunidades”, expresó el Ministerio Público en un comunicado.

Con estas acciones, Cajamarca se consolida como un frente clave en la lucha contra la minería ilegal, un delito que sigue avanzando en varias regiones del país.

