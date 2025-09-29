Susana Villarán y Rafael López Aliaga serán citados en investigación por supuesto homicidio de José Miguel Castro

Fuente: Cuarto Poder

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), y el actual burgomaestre, Rafael López Aliaga, serán citados a declarar en la investigación por el supuesto homicidio del exgerente municipal José Miguel Castro, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

El dominical detalló que ambos comparecerán en los próximos días como parte de una serie de diligencias e interrogatorios fiscales para esclarecer lo ocurrido en el departamento del exfuncionario. Entre los convocados también figura el amigo del hijo de Castro, quien estuvo en ese lugar la noche anterior a la muerte del exgerente, ocurrida en junio pasado.

“Era más fiable una tesis de homicidio antes que suicidio. Por tanto, lo que dijo la policía en un informe preliminar, creemos que ha sido un oportuno adelantamiento de conclusiones sin tener en cuenta un conjunto de circunstancias”, señaló el criminólogo Miguel Pérez Arroyo al dominical.

El Ministerio Público declaró que el caso es complejo y extendió la investigación por ocho meses para esclarecer los hechos. Según documentos expuestos por el programa, las características de la herida que produjo la muerte de Castro no coinciden con un suicidio.

El criminólogo Miguel Pérez Arroyo sostiene que la herida que causó la muerte descarta un suicidio

El corte mide 27 centímetros de longitud, y no 14 como indicaba el informe policial, con un ancho de cinco centímetros y una profundidad de 4.5 centímetros.

“Un corte a ese nivel con el compromiso de la arteria carótida hace que una persona se desvanezca prácticamente en el primer momento en que eso se produce. Es prácticamente imposible que una persona se haya hecho eso. Hay un cercenamiento antes que un mero corte”, declaró el criminólogo.

Castro era el principal testigo del caso de corrupción contra Villarán, por el que enfrentaba un pedido fiscal de 25 años de prisión.

Declaración

La viuda del exgerente declaró ante el Ministerio Público que su esposo se sentía amenazado por personas que podrían verse afectadas por el proceso que enfrentaba, entre ellas López Aliaga.

Según su testimonio al que accedió el diario La República, Paula Maguiña afirmó que el exfuncionario le expresó su preocupación por las consecuencias del juicio relacionado con los supuestos aportes irregulares de Odebrecht y OAS.

Castro era una figura clave en este caso de corrupción y tenía la intención de convertirse en colaborador eficaz. “Nunca me dijo que tenía enemigos que le querían hacer daño físicamente, pero siempre me dijo que tenía enemigos que querían hacerle daño”, declaró la viuda.

La Fiscalía amplió la investigación por ocho meses debido a la complejidad del caso y está realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido

Ante la consulta sobre nombres específicos, respondió: “Alguna vez me ha mencionado algunos nombres de personas y empresas que podrían verse perjudicados con el caso. El único que recuerdo es del alcalde López Aliaga”.

Maguiña reiteró que no ha recibido amenazas, aunque manifestó que se siente en peligro. “Quisiera protección para mí y para mis hijos. Hemos salido de casa frente a un evento de esta naturaleza. Y si cabe la posibilidad de que esto haya sido un homicidio, creo que toca que nos protejan”, señaló.

El día en que Castro fue hallado sin vida, en junio pasado, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez indicó que esta muerte “debe ser una alerta para que los procesos de gran corrupción se realicen de forma más oportuna y continua”.

Por su parte, el burgomaestre afirmó que se trató de un homicidio y vinculó directamente a Villarán, pese a que ella ha sostenido que esta muerte “no le conviene al proceso” judicial que enfrenta, ya que “había cosas que él sí sabía con mayor detalle”.

“A nadie, ni a mí, ni a ninguna de las personas que están en este proceso y que vamos a entrar a juicio oral, le puede servir la muerte temprana y tan dolorosa, en condiciones tan difíciles, como la que le ocurrió a José Miguel Castro hace poco”, declaró la exalcaldesa.