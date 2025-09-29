Perú

PNP denunciará a periodista por solicitar descargo a raíz de presunta amenaza de muerte en nombre de Víctor Zanabria

Institución calificó de ‘acoso’ las llamadas formuladas a fin de obtener la declaración de los implicados tras difundirse un audio donde se ordena a un efectivo evitar testificar sobre hechos en contra del suspendido comandante general

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Víctor Zanabria entrará a un
Víctor Zanabria entrará a un proceso de adaptación a vida civil. | PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa sumando cuestionamientos por su accionar. Esta vez, por emitir un comunicado donde califica como “acoso” el procedimiento periodístico de solicitar descargos a oficiales investigados, en el marco del caso por presuntas amenazas contra el mayor Osmar Fabián y los cuestionamientos sobre la conducta del comandante general Víctor Zanabria. La institución asegura que la insistencia de la periodista encargada de la nota constituye un acto ilícito y anuncia acciones legales.

La queja hacia la periodista Karla Ramírez se centra en que intentó obtener ‘insistentemente’ la versión del comandante PNP Danny Christian Sevilla Arias, quien trabaja como Oficial Ayudante del Comandante General PNP, así como la del propio general Zanabria, en un reportaje que los involucra. La nota oficial detalla que Ramírez realizó al menos cinco intentos de contacto por teléfono y mensajería instantánea, según registros de llamadas y mensajes consignados a distintas horas de ambos días.

“El 26 de setiembre de 2025, la periodista Karla Ramírez del programa Panorama de Panamericana Televisión, insistentemente timbró y dejó mensajes hasta en cinco oportunidades (04:16 p.m., 04:17 p.m., 04:18 p.m., 04:37 p.m., 08:46 p.m. y 08:47 p.m.) al Comandante PNP Danny Christian Sevilla Arias, quien se desempeña como Oficial Ayudante del Comandante General PNP”, escribieron.

La PNP sostiene que estas gestiones —habituales en el ejercicio periodístico— configuran acoso por la reiteración de los llamados “sin consentimiento” de los destinatarios. Además, la institución identifica al suboficial de segunda en retiro José Antonio Palacios Obregón como presunto vínculo entre el equipo de periodistas y los oficiales contactados, al también haber realizado llamadas al oficial ayudante.

Comunicado de la Policía. |
Comunicado de la Policía. | PNP

El reportaje se basa en la grave amenaza que recibió el mayor Osmar Fabián, quien acusó haber recibido una llamada el 7 de septiembre de 2025 en la que una persona, presentándose como comandante de la Policía y emisario del general Zanabria, lo instó a no colaborar con una pesquisa fiscal. La grabación, entregada como prueba al Ministerio Público, contiene fragmentos donde el interlocutor dice: “Mira, al grano, te llamo para mandarte el mensaje del número uno, para que evites hablar más de lo que sabes (…) Sé inteligente. A veces es más fácil silenciar a alguien que pedir las cosas de otra manera”.

El propio mayor Fabián dejó constancia en el acta policial sobre el temor que le produjo el mensaje, en el que, además, se le advierte sobre el riesgo de un “pase al retiro excepcional” si incumple las indicaciones sugeridas. “Tú ya eres un oficial con años de servicio. No te voy a estar enseñando las cosas. Supongo que ya entiendes el mensaje. Al hombre lo tienen informado de todo. Por eso, con tiempo te envío el mensaje para que te evites problemas o diferencias económicas”, agrega el hombre que evitó identificarse.

Efectivo detalló que recibió una llamada en la que el interlocutor le dejó en claro que se comunicaba por encargo del comandante general. | Panorama

En respuesta, la Policía Nacional del Perú niega cualquier vínculo entre sus oficiales y el hecho denunciado, insistiendo que las afirmaciones carecen de pruebas sólidas y deslizando que la insistencia de la periodista habría buscado forzar una declaración. En palabras textuales del comunicado oficial, la PNP “rechaza categóricamente el acoso, calumnias y difamaciones”, subrayando que su denuncia del presunto ilícito penal de acoso tiene como base la insistencia en llamadas y mensajes, “lo que quedó evidenciado al no aceptar la primera comunicación”.

La Policía acompaña su defensa con la presentación del reporte de llamadas del comandante Sevilla Arias en el periodo relevante, capturas de llamadas del 7 de septiembre en las que, asegura, no figura comunicación directa con el mayor Fabián, y una pericia de voz que, afirman, refutaría la atribución de la grabación.

Además, la institución censura lo que denomina el “modus operandi” del programa periodístico, acusando que se convierte cualquier información “no verificada” en una “noticia criminal” y sugiriendo que la difusión de estos hechos utiliza representantes del Ministerio Público “a la medida” para impulsar acciones legales con base en testimonios y no en evidencias objetivas.

Anuncia, finalmente, que accionará legalmente ante lo que considera una afrenta y abuso, y que se ha puesto a disposición de las autoridades los elementos probatorios que, aseguran, desestiman las imputaciones contra el general Zanabria y el comandante Sevilla Arias.

Temas Relacionados

Víctor ZanabriaPNPperu-noticias

Más Noticias

“El Monstruo” cayó en Paraguay y señaló que en el operativo a su cajera de “Los Injertos del Cono Norte” se perdió un millón de soles

Tras ser detenido en Paraguay, Erick Moreno acusó a la Policía de haberse quedado con un millón de soles durante la intervención a Grace Bado Neyra

“El Monstruo” cayó en Paraguay

Doblete de Felipe Vizeu que confirma su valía en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

El delantero brasileño se ha destapado con dos anotaciones que han contribuido con la goleada de los suyos por la fecha 11° del Torneo Clausura 2025. Exhibición brillante

Doblete de Felipe Vizeu que

Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima, fue víctima de insultos racistas en Cusco y el Ministerio de Cultura exige sanciones a la FPF

Los insultos racistas contra Castillo, captados en video y difundidos en redes, provocaron rechazo en el ámbito deportivo y social. La cartera de Cultura instó a una política de tolerancia cero y convocará al club cusqueño

Eryc Castillo, jugador de Alianza

Violento robo en reconocido supermercado de Nuevo Chimbote: delincuentes armados sustraen celulares y equipos por más de S/ 80 mil

La madrugada del 29 de septiembre, un grupo de entre tres y cinco delincuentes ingresó al local forzando la estructura metálica

Violento robo en reconocido supermercado

Transportistas alistan paro indefinido ante falta de respuestas del Gobierno: advierten bloqueos y radicalización de sus medidas

Representantes de Conect Perú y APSUPER aseguraron que si el ejecutivo no cumple con garantizar seguridad, detendrán sus actividades en Lima y regiones

Transportistas alistan paro indefinido ante
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga denuncia que

Rafael López Aliaga denuncia que alcaldes ignoran sus mensajes por quedarse dormidos y sabotean pozos de agua de la MML

Martín Vizcarra afronta nueva acusación: Comisión Permanente aprueba procesar al expresidente por designación de Daniel Soria

Tomás Gálvez afirma que permanencia de José Domingo Pérez evita que lo imputen por favorecer a Susana Villarán: “Tiene que continuar”

Acusado de financiar a ‘El Monstruo’ en Paraguay estaba afiliado a Renovación Popular: partido de López Aliaga lo suspendió

Ministro Ángel Manero se retracta por decir que la minería tenía prioridad sobre el agua: “lo plantearon fuera de contexto”

ENTRETENIMIENTO

‘Cri Cri’ reitera que recibió

‘Cri Cri’ reitera que recibió palabras de aliento de la madre de Jefferson Farfán: “Ella me crió, sabe cómo soy”

Mamá de ‘Cri Cri’ denuncia que Cuto Guadalupe puso abogado a su hijo, que lo perjudicó: “Nos pidió miles de dólares”

Jhovan Tomasevich justifica agresión a Christian Rodríguez, mientras Gabriel Calvo acusa a Gustavo Salcedo “aconsejador”

Magaly Medina sorprende a Jorge Luna: “si tengo un ampay tuyo te aviso por consideración”

‘Cri Cri’ sorprende al revelar que su examen toxicológico y el de la víctima salieron negativos: “Ambos admiten haber bebido alcohol”

DEPORTES

Doblete de Felipe Vizeu que

Doblete de Felipe Vizeu que confirma su valía en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Ayacucho FC 3-0: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de cabeza de Ian Wisdom para establecer ventaja en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Golazo de Felipe Vizeu con exquisita definición en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Joao Grimaldo reafirma su gran momento en Letonia anotando goles en Riga FC que contribuyen con la defensa del liderato de la Virslīga