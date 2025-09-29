Perú

Alejandra Baigorria se pronuncia tras la ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “él se lo pierde”

La empresaria aseguró que el conductor argentino perdió al dejarla y respaldó públicamente a la modelo peruana

Manoel Obando

El conductor argentino sorprendió al anunciar que su historia con Milett llegó a su fin. Aseguró que la relación terminó con cariño, destacando que siempre guardará buenos recuerdos de ella. (Instagram)

La ruptura sentimental entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue generando reacciones en el ámbito mediático de Perú y Argentina. Esta vez, la empresaria Alejandra Baigorria decidió intervenir y dejar un mensaje contundente en respaldo a la modelo nacional.

Desde su cuenta en redes sociales, la también conocida como la ‘Gringa de Gamarra’ arremetió contra el presentador argentino y señaló que, tras esta separación, la gran pérdida fue para él.

Sus declaraciones no solo causaron sorpresa, sino que también desataron un nuevo debate en torno al trato que recibió Milett en la prensa extranjera y la manera en que se han manejado las especulaciones alrededor de esta relación.

Baigorria responde con firmeza en redes

Baigorria respaldó a Milett en plena polémica y lanzó un mensaje directo contra Tinelli, destacando que lo que él dejó atrás era valioso y que el tiempo terminará dándole la razón. (Instagram)

En medio de los comentarios que surgieron tras el anuncio de Tinelli, un usuario cuestionó a Milett en una de sus publicaciones insinuando que la relación habría sido un contrato. Ante esa provocación, Alejandra Baigorria no se quedó callada y respondió directamente.

“Más bien ese lo que se perdió, ahora las cosas darán la vuelta porque el que actúa mal, siempre lo paga”, escribió la empresaria, dejando en claro su posición a favor de la actriz peruana.

El mensaje, breve pero contundente, fue interpretado como una defensa abierta hacia Milett y una crítica frontal hacia el conductor. En cuestión de minutos, sus palabras comenzaron a circular entre seguidores y medios de espectáculos, generando reacciones encontradas. Mientras algunos aplaudieron su valentía al decir lo que muchos pensaban, otros consideraron que no era necesario exponer de esa manera a Tinelli, quien había optado por comunicar la separación sin mayores detalles.

Tinelli confirma el final de la relación

La empresaria mostró su rechazo al modo en que medios argentinos intentan mostrar a Milett como interesada, destacando que las críticas reflejan el rating que ella genera. (Correo)

El presentador argentino decidió anunciar la separación durante su programa de streaming, sorprendiendo a la audiencia con sus declaraciones en vivo. “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett, así que bueno, mandarle un beso”, expresó con serenidad.

Lejos de evitar el tema, agregó que la decisión se dio después de una relación que definió como hermosa y cargada de momentos especiales. “Estoy bien. Le mando un beso a ella que estamos muy bien, pero bueno hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años”, sostuvo, para luego recalcar el afecto que todavía siente por la modelo peruana.

Tinelli también destacó que el cariño no desaparece, sino que se transforma en otra forma de aprecio. “Lo quería decir acá que es mi programa. Le mando un beso gigante. La verdad que el amor que le tengo no es que va a cambiar, se va a modificar y se va a poner en otro lugar”, añadió. Con estas palabras buscó transmitir tranquilidad y dar por concluido un ciclo que, según él, estuvo lleno de buenos recuerdos.

Milett rompe el silencio

La modelo confirmó que la etapa con Tinelli está cerrada, subrayando que prefiere concentrarse en su carrera y en lo que viene, sin mirar atrás ni abrir esa puerta de nuevo. (Correo)

Aunque había mantenido silencio en los primeros días tras la confirmación de la ruptura, Milett Figueroa finalmente decidió pronunciarse. En comunicación con un programa nocturno, afirmó que no existe posibilidad de retomar el vínculo con el presentador argentino.

Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que se viene”, aseguró en un mensaje que dejó ver determinación y claridad sobre el rumbo que tomará en su vida personal y profesional.

La actriz y modelo recalcó que la decisión fue de mutuo acuerdo, dejando en claro que la relación se terminó en buenos términos. También recordó que la historia con Tinelli empezó poco después de su ingreso al reality de baile, una etapa que considera cerrada. Sus palabras buscaron disipar dudas y rumores sobre terceros en discordia o supuestas tensiones irreconciliables.

Defensa contra las críticas argentinas

La separación de la pareja ha generado todo tipo de reacciones, pero el mensaje de Alejandra Baigorria se ha convertido en uno de los más comentados en redes sociales y medios (Instagram)

En otro momento, Alejandra Baigorria fue más allá de su respuesta inicial y cuestionó directamente cómo la prensa argentina trató a Milett durante la relación. La empresaria comentó que en varias ocasiones se buscó desmerecer a la peruana insinuando que solo estaba con Tinelli por interés.

“No dejes que nadie apague tu brillo, eres peruana y aquí te apoyamos. Desde mi punto de vista es demasiado carga montón lo que te hacen en ese país. Pero si hablan de ti es porque les generas rating. Así que tu cabeza en alto y diría más de lo que opino aquí, pero mi lengua es muy víbora jajaja dale con todo”, señaló en redes.

