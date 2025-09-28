Perú

De pasivos ambientales a bloques de construcción: el proyecto peruano que transforma la minería

Esta iniciativa convierte desechos potencialmente dañinos, como los lodos resultantes del tratamiento de aguas ácidas, en bloques y ladrillos que sirven para proyectos de construcción

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Pasivos mineros convertidos en ladrillos
Pasivos mineros convertidos en ladrillos

Los residuos derivados de los pasivos ambientales de la minería en el Perú están encontrando una segunda vida gracias a un proceso de innovación desarrollado por la empresa estatal Activos Mineros S.A.C. (AMSAC). Esta iniciativa convierte desechos potencialmente dañinos, como los lodos resultantes del tratamiento de aguas ácidas, en bloques y ladrillos que sirven para proyectos de construcción.

Según explicó el gerente general de AMSAC, Antonio Montenegro, esta tecnología no solo permite mitigar los impactos ambientales de la minería, sino que también genera valor económico. “De esta forma hacemos uso de un residuo, que puede resultar peligroso y generar múltiples gastos económicos al Estado, y lo convertimos en valor”, señaló en declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR).

El funcionario precisó que parte de estas innovaciones ya se aplican en la construcción de casetas de vigilancia y centros de investigación tecnológica, edificaciones levantadas con los propios materiales reciclados. La meta es que estas experiencias puedan compartirse con comunidades, universidades y centros de investigación para ampliar su impacto y generar nuevos espacios de aprendizaje en materia de economía circular.

Pasivos mineros en Cerro de
Pasivos mineros en Cerro de Pasco (Minem)

Montenegro recalcó que la filosofía de AMSAC parte de la premisa de que la remediación ambiental no es un gasto, sino una inversión estratégica, con beneficios de largo plazo para el país.

Proyectos con impacto social y económico

En colaboración con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, AMSAC ha desarrollado una metodología para medir el retorno de la inversión ambiental, considerando no solo aspectos financieros, sino también impactos sociales y de salud. Entre los casos de éxito, se mencionan el Proyecto Excelsior en Pasco y el Bosque Andino en Junín, ambos enfocados en reducir riesgos ambientales y mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas.

El uso de estos residuos procesados como insumos para la construcción tiene múltiples beneficios:

  • Reducción de costos en salud pública, al disminuir la exposición de poblaciones a agentes contaminantes.
  • Mejora en la calidad del agua, clave para la agricultura en zonas altoandinas.
  • Prevención de conflictos sociales, al mostrar resultados tangibles en la gestión de pasivos ambientales.
  • Ahorro económico al Estado, al transformar un pasivo en un recurso productivo.
mineria - cobre
mineria - cobre

De acuerdo con Montenegro, estos logros demuestran que la innovación tecnológica en minería puede contribuir de manera directa a la sostenibilidad del sector y al bienestar de las comunidades.

Avances en remediación de pasivos mineros

Hasta la fecha, AMSAC ha ejecutado 23 proyectos de remediación ambiental de un total de 65 programados en distintas regiones del país. Estos proyectos abarcan desde la limpieza de aguas contaminadas por metales pesados hasta la estabilización de suelos y la reforestación de áreas afectadas.

El gerente general de la entidad subrayó que uno de los factores que ha permitido el éxito de estas iniciativas es la estrecha colaboración con comunidades y gobiernos locales. La empresa ha trabajado en el fortalecimiento de la gestión social, lo que ha evitado paralizaciones en las obras y ha establecido un modelo replicable para otras entidades públicas y privadas.

Temas Relacionados

Activos MinerosPasivos minerosMinería circularperu-noticias

Más Noticias

Marcha de la Generación Z en Lima: enfrentamientos frente al Congreso y varios heridos en la movilización del 27 de septiembre

Incidentes violentos marcaron las protestas cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marcha de la Generación Z

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

El Teatro Mario Vargas Llosa será escenario del 5º Concierto de Temporada 2025 con Bernat Quetglas y Pedro Mateo González.

Orquesta Filarmónica de Lima presenta

Marcha ‘Generación Z’: Adulto mayor y mujer entre los ocho heridos por represión de la PNP en Centro de Lima

Enfrentamientos durante la protesta de la ‘Generación Z’ y el reclamo de transportistas urbanos dejan heridos y evidencian el uso de fuerza por efectivos de la Policía Nacional del Perú en el centro histórico de la capital

Marcha ‘Generación Z’: Adulto mayor

Ministerio de Salud inaugura tres Data Center y aprueba nombramiento del 50% del personal CAS para 2025

Los proyectos forman parte de los compromisos de Perú para ingresar a la OCDE y buscan fortalecer la eficiencia administrativa y la atención médica en todo el país

Ministerio de Salud inaugura tres

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”

El conductor deportivo generó revuelo al reconocer sus errores y expresar admiración por su ‘madrina’, insinuando que pronto podrían verse las caras nuevamente en la pantalla chica

Paco Bazán sorprende con disculpas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Filarmónica de Lima presenta

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”

El desgarrador último mensaje de Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: “Voy a regresar, lo juro”

¿El adiós de Magaly Medina? La presentadora admite que su permanencia en la televisión está en duda para el 2026

Milett Figueroa reaparece radiante tras ruptura con Marcelo Tinelli y deja enigmático mensaje

DEPORTES

“Vergüenza es que otros con

“Vergüenza es que otros con el triple de presupuesto no peleen el campeonato”: la dura indirecta de DT de Cusco FC tras derrota ante Universitario

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Universitario vs Cusco FC 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Gol de Williams Riveros con el que aumentó la ventaja en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025